L’Euríbor supera el 2,2% i bat rècords de 2009

Si fa dues setmanes l’Euríbor era notícia perquè havia superat la barrera de l’1,25%, una xifra que no es veia des del 2012, aquest dijous ho torna a ser pel mateix motius. En només 14 dies, l’índex que marca l’interès en els préstecs interbancaris, i que habitualment s’utilitza per calcular l’interès de les hipoteques, ha escalat quasi un punt, fins al 2,2%, una xifra que no veiem des de fa 13 no veiem. Aquesta pujada, quasi meteòrica, arriba després que el Banc Central Europeu (BCE) anunciés una pujada dels tipus d’interès en 75 punts bàsics, per a combatre l’alça de la inflació. En aquest context, l’Euríbor va prosseguir la seva escalada, superant ja divendres el 2% i el dimarts passat va sobrepassar la barrera del 2,1%, després la inflació als Estats Units a l’agost fos pitjor del que el mercat esperava.

Amb tot això, cal tenir en compte que la pujada de l’Euríbor provoca un encariment de les hipoteques a tipus variable, sempre que s’hagi de revisar. Amb les dades d’aquest setembre, la mitjana provisional se situa en l’1,993%. Si tanqués setembre en l’1,9%, una hipoteca de 100.000 euros s’encariria en 84 euros al mes, és a dir uns 1.000 euros l’any.

Mesures contra el “risc massiu d’impagaments”

Unidas Podemos, Esquerra Republicana i Bildu han reclamat al Partit Socialista mesures “pal·liatives” per aturar l’espiral de preus de les hipoteques provocada per la pujada de l’Euríbor. Si bé el president del govern central Pedro Sánchez va descartar un topall per als préstecs hipotecaris el passat dimarts –quan l’Euríbor amb prou feines superava el 2,1%– els socis de l’executiu han reclamat mesures davant el “risc massiu d’impagaments” que suposa aquest encariment.

En aquest sentit, la vicepresidenta primera del govern i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha virat la postura respecte de la negativa de Sánchez. La número dos de l’executiu, així, contempla l’activació de mesures de suport a les hipoteques amb tipus variables. Tot i que recorda que l’Euríbor encara no ha arribat a la seva mitjana històrica, promet actuacions que “evitin situacions de risc” i insta al Congrés a plantejar propostes concretes. “Escoltarem totes les idees i adoptarem les que ens semblin adequades”, ha raonat Calviño.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño | ACN

El grup parlamentari d’Unidas Podemos al Congrés dels Diputats ja ha registrat una iniciativa de limitació a la pujada de les hipoteques. Des de la formació esperen “assolir un acord” amb els socis de govern per evitar augments en les quotes hipotecàries inassumibles per als propietaris d’immobles. El portaveu de la formació, Pablo Echenique, ha apuntat cap a increments que puguin arribar als 200 euros per “milions de famílies”. Echenique ha assegurat que la proposta és “perfectament legal”, en contra de retrets rebuts sobre l’encaix amb les directives europees relatives als preus de les hipoteques.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha anunciat que el seu grup també presentarà una iniciativa al mateix fi. La proposta dels republicans implica establir un fons de rescat per al pagament d’hipoteques finançat amb una nova base impositiva a les grans fortunes.