Un error informàtic deixa les gasolineres sense el retorn del descompte

La primera jornada de descomptes de l’Estat a les gasolineres ha començat accidentada. Ja de bon matí les gasolineres havien d’oferir una rebaixa en el preu de la gasolina: exactament s’havien de pagar 20 cèntims menys per decisió del govern espanyol. En el cas de les gasolineres més petites, el govern espanyol ha de retornar els diners a l’empresa de l’estació de servei, que ha de fer la sol·licitud corresponent. Durant aquest divendres, però, fonts del sector han assegurat que les sol·licituds no han estat acceptades per una fallada en el sistema informàtic de la pàgina web del ministeri i, per tant, alguns empresaris s’han quedat sense poder demanar el retorn dels diners.

Els petits empresaris estan vivint aquest descompte amb recel perquè, tal com explicaven a El Món aquest dijous, “abonar els diners per avançat pot complicar la situació de les companyies més petites”. És per això, que el govern espanyol ha creat un mètode de bonificació que trigarà una setmana a retornar els diners als empresaris. Per aconseguir-la, s’ha d’omplir una sol·licitud i automàticament el ministeri d’Hisenda hi dona el vistiplau i en set dies arriben els diners. Aquesta teoria, aparentment fàcil, ha acabat per convertir-se en un malson. Algunes empreses del sector han afirmat que a l’hora d’introduir les dades en el sistema no se’ls reconeixia com a empreses i, per tant, no podien sol·licitar els diners.

Sortidors per abastir els cotxes en una gasolinera / EP

“Hem trucat a Hisenda i ens han dit que hi ha un problema amb la transferència de dades entre els dos ministeris que gestionen els diners”, explica un dels empresaris. En la gestió, també hi intervé el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons han confirmat les fonts del sector, ambdós ministeris haurien tingut dificultats a l’hora de fer les gestions i algunes empreses haurien quedat fora del registre. “Ens han demanat que ho tornem a intentar dilluns perquè ja s’haurà solucionat”, descriuen les fonts.

Un sistema operatiu nou en temps rècord

Dilluns, Pedro Sánchez, president del govern espanyol, anunciava per sorpresa que reduiria el preu de la gasolina amb uns descomptes que havien d’aplicar les gasolineres. “En qüestió de dies se’ns ha demanat que modifiquem els nostres sistemes informàtics per deixar constància de la baixada de preu“, afirmen empresaris del sector. Així doncs, el govern estatal no només demana que consti el descompte, sinó que també es mostri el preu al qual es pagaria sense el descompte aplicat. No és d’estranyar, doncs, que algunes empreses hagin tingut problemes per poder fer els descomptes el primer dia i fer-los constar. De fet, un dels casos que ha provocat més queixes ha estat el de la gran distribuïdora Repsol.

Una gasolinera de Repsol plena durant el primer dia de descomptes en el preu del carburant / EP

Aquest matí, mentre la gent corria per anar a posar gasolina, Repsol anunciava una fallada al seu sistema per acumulació d’usuaris. I és que el canvi brusc de sistema per poder abastir tothom que volia posar gasolina ha fet que Repsol es col·lapsés, i ha deixat algunes gasolineres inutilitzades durant una estona. Davant d’aquesta situació, la mateixa companyia ha demanat disculpes als seus usuaris, però ha celebrat que la seva oferta hagi aconseguit tanta afluència.

De fet, Repsol no només oferia el descompte ordenat pel govern espanyol sinó que també en tenia un d’addicional per als usuaris de Waylet, una de les seves aplicacions. Tot i que la fallada ha pogut ser resolta i les benzineres han pogut tornar a treballar, s’ha demostrat que la situació no només ha afectat petites cadenes, sinó que la rapidesa d’implementació dels nous descomptes també ha fet trontollar a empreses grans. Per això les fonts del sector han afirmat que “les mesures, tot i ser beneficioses pel consumidor s’han implementat massa ràpid i això ha generat problemes no només a les gasolineres sinó al mateix govern espanyol”.