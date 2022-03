El consell d’administració aprova l’oferta d’adquisició sobre les accions de Mediaset España S.A.

El consell d’administració de MFE-Mediaforeurope N.V ha aprovat aquesta setmana el llançament d’una oferta pública d’adquisició per a la compra i l’intercanvi de les accions de Mediaset España Comunicació S.A.

El preu de l’oferta és de 5,613 euros per acció, el component d’accions dels quals és de 4,5 accions ordinàries classe A de MFE-Mediaforeurope N.V., amb un valor corresponent de 3,753 euros, per cada acció de Mediaset España S.A. (9 accions ordinàries classe A MFE-Mediaforeurope N.V. per cada 2 accions de Mediaset España SA); i el component de caixa, 1,860 euros per acció de Mediaset España S.A.

L’oferta està adreçada a un total de 138.763.426 accions de Mediaset España corresponents al 44,31% del capital social de Mediaset España S.A. MFE-Mediaforeurope N.V. emetrà fins a 624.435.408 accions ordinàries classe A de MFE.

L’oferta està condicionada a un llindar mínim d’acceptació del 90% de les accions objecte de l’oferta, corresponent a aproximadament el 95,6% del capital total de Mediaset España SA, i a l’aprovació pertinent per la Junta d’Accionistes de MFE-Mediaforeurope NV.

Des d’un punt de vista financer, la transacció proporcionarà un augment de l’EPS (benefici per acció) a partir del primer any per als actuals accionistes MFE-Mediaforeurope N.V. i per als accionistes de Mediaset España S.A. que acceptin l’oferta.

Els accionistes de Mediaset España S.A. seran recompensats a través d’una prima del 30,1% sobre el preu mitjà ponderat per volum dels darrers tres mesos, una prima del 25,2% sobre el preu mitjà ponderat per volum de l’últim mes, una prima del 12,1% respecte a l’últim preu de tancament, una prima implícita del 59% en comparació del valor de mercat del negoci principal de TV de Mediaset España SA (sense considerar la participació a ProSiebenSat.1 Media SE i la caixa), un component d’efectiu de l’oferta més que proporcional a la caixa prorrata de la companyia, i la possibilitat de renovar la seva exposició en una acció més líquida, amb un Equity Story i una política de dividends més sòlids.

En detall, els accionistes de Mediaset España S.A. tindran juntament amb els accionistes de MFE-Mediaforeurope N.V. accés a unes sinergies estimades d’un total de 55 milions d’euros en 4 anys (uns 340 milions d’euros sobre el valor present net) i la creació de valor resultant de la requalificació potencial del grup MFE-Mediaforeurope N.V. en comparació amb els múltiples actuals de Mediaset España S.A.

Aquesta operació permetrà a MFE-Mediaforeurope N.V. ser immediatament més internacional i més europea i els accionistes de Mediaset España S.A. podran bescanviar les seves accions per una nova companyia enfocada al desenvolupament internacional tant de la televisió com de la tecnologia.

L’oferta és un pas endavant important per a la creació d’un grup paneuropeu de mitjans i entreteniment, un camí que el dilluns 14 de març ja va veure la determinació de MFE-Mediaforeurope N.V. de superar el llindar del 25,0% dels drets de vot de ProSiebenSat.1 Media SE.

Al final de l’operació anunciada sobre les accions de Mediaset Espanya S.A, MFE-Mediaforeurope N.V. assumirà una escala més gran per ampliar encara més la seva presència geogràfica a tot Europa. Aquesta obertura total al desenvolupament internacional farà que l’accionista Fininvest dilueixi la participació al voltant del 47,1% del capital de MFE-Mediaforeurope N.V. i a aproximadament el 48,5% dels drets de vot.

L’oferta també té una sòlida base industrial, ja que enfortirà també la capacitat d’inversió. L’augment dels recursos financers garantirà la capacitat de produir més contingut local d’alta qualitat i de desenvolupar noves tecnologies digitals. Aquests avantatges operatius, combinats amb la possibilitat de generar noves sinergies i eficiències, crearan noves oportunitats tant en termes de distribució de continguts (streaming en tots els dispositius) com en termes d’oportunitats comercials per aconseguir nous ingressos (des de publicitat dirigida fins a totes noves possibilitats d’ADTech), oportunitats crucials per al desenvolupament en un mercat que entre Espanya i Itàlia assoleix més de 100 milions d’espectadors.

També és important destacar com les activitats operatives de Mediaset España S.A., fins i tot després de l’operació, romandran a Espanya, així com tots els llocs de treball i la producció de continguts locals. La seu fiscal també romandrà a Espanya, assegurant que els impostos se seguiran pagant íntegrament al país.

Per últim, la protecció del pluralisme i la diversitat cultural és important. MFE-Mediaforeurope N.V. mantindrà com a prioritat les diverses identitats i la protecció de la diversitat cultural a tots els països on opera, amb l’obligació connexa en termes de pluralisme d’informació, transparència i independència total de la informació, producció de contingut original i ocupació.

Avantatges de l’operació

MFE-Mediaforeurope N.V. i Mediaset España S.A., malgrat formar part del mateix grup, actualment operen majoritàriament de manera independent entre si i no tenen iniciatives comunes. L’operació alinearà els interessos dels accionistes de les dues companyies, i pronourà així una cooperació més gran entre les dues companyies.

L’operació permetrà assolir, en quatre anys des de la finalització, sinergies d’ingressos i costos d’almenys 55 milions d’euros anuals. A més, s’han identificat nombroses iniciatives sinèrgiques per al negoci principal i noves oportunitats de negoci conjuntes no incloses als objectius anteriors.

L’operació facilita els accionistes de Mediaset España S.A. l’accés a l’Equity Story de MFE-Mediaforeurope N.V. i, per tant, l’oportunitat única de participar en un clar camí d’evolució de la indústria dels mitjans de comunicació paneuropea.

La combinació d’una estructura de capital sostenible i un perfil sòlid de generació de flux de caixa proporcionen a MFE-Mediaforeurope N.V. la potència necessària per perseguir una consolidació més gran en el sistema europeu de radiodifusió. El nou grup tindrà un accés més eficient al capital per finançar el creixement i la inversió.

La millora del perfil de flux de caixa i una estructura de capital més eficient permetrà més capacitat i sostenibilitat de la política de retribució dels accionistes a través de la distribució de dividends.

Pier Silvio Berlusconi, CEO de MFE Mediaforeurope NV, ha assegurat que “la idea d’enfortir les àrees geogràfiques en què MFE-Mediaforeurope NV ja és líder, Itàlia i Espanya, sempre ha estat la base per a la creació del hòlding televisiu paneuropeu. I, després d’una llarga interrupció, a causa de les conegudes diferències amb l’accionista Vivendi, avui proposem començar amb la primera racionalització industrial i economicofinancera del nou grup, una operació que augmentarà els recursos i la mida per al nostre desenvolupament amb l’objectiu d’aconseguir un creixement més gran internacional”.

“Al mateix temps, de fet, MFE-Mediaforeurope NV continua invertint a la TV alemanya ProSiebenSat.1 Media SE, confirmant la seva visió d’enfortir la indústria europea dels mitjans, donant així noves oportunitats de creixement als accionistes de Mediaset España SA Sempre hem cregut en el desenvolupament europeu des d’un punt de vista industrial, un desenvolupament important també per a la defensa de l’ocupació, així com les arrels culturals dels països europeus individuals, i en un moment com aquest qualsevol activitat que enforteixi el projecte europeu i la seva identitat en el procés de globalització en curs és una bona notícia pel nostre futur”.