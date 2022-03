Consells per pagar el teu préstec sense haver de patir

Obtenir un préstec és cada cop més fàcil, fins i tot préstecs i crèdits sense interessos. Pots fer-ho en minuts i obtenir els fons que necessites en un dia o dos, o només unes hores si tries entitats que treballin a alta velocitat a través d’internet. No és difícil obtenir el préstec, si no pagar-lo. Per això en aquest article trobaràs uns consells que t’ajudaran a pagar el préstec a temps.

Calcula bé la teva quota

Diuen que tot el que comença bé, acaba bé, dita popular que s’aplica a la majoria de coses, inclosa la devolució del teu préstec.

Com començar bé?

El primer pas és fer servir un simulador de préstecs per estimar i calcular bé la teva quota mensual del préstec, abans que comenci el període de devolució. Només necesites saber les dades del teu préstec, inclòs l’import del préstec, la durada i el tipus d’interès.



Un cop ho tinguis, l’eina et proporcionarà tots els detalls del teu pla de reemborsament. Amb aquesta informació pots reestructurar el teu pressupost per fer lloc a aquests pagaments mensuals.

Fes que l’amortització del préstec sigui la teva primera prioritat

Per compensar el teu préstec personal, has de donar la màxima prioritat a les teves quotes mensuals per sobre de la resta de les teves despeses. La primera cosa que has de fer un cop obtinguis el sou mensual o els teus ingressos és separar el que necessites per la quota. Això és molt important, ja que un retard en l’amortització del préstec continuaria augmentant la quota de penalització per demora. També afectaria la teva puntuació de crèdit, i això és una cosa que mai has de deixar que passi, ja que una bona puntuació de crèdit és crucial per obtenir un préstec nou en el futur.

Un cop fet això, pots passar a les altres despeses, que pots modificar en funció del teu pressupost. Això pot significar menys diners per a altres despeses, però sempre és millor pagar el préstec abans que qualsevol altra cosa.

Si pots, modifica la teva quota amb el temps

Una manera eficaç de liquidar un préstec més ràpidament és augmentar l’import de la quota que estàs pagant. Una vegada que augmentis els imports d’amortització, reduiràs la vigència del préstec.

La liquidació del préstec abans d’hora també té altres avantatges, com pagar menys interessos, ja que el termini de devolució del préstec es redueix. Reemborsar el préstec abans d’hora també t’ajudarà a millorar el valor del teu historial. Per exemple, si reps uns diners inesperats o extres, pot ser una bona idea pagar part del préstec anticipadament, per reduir l’import de la quota o el nombre de quotes que et resten.

Al final, es tracta de lliurar-se del deute en el menor temps possible. Ara bé, no sempre és possible, i es pot donar el cas que hagis de refinançar el teu préstec o ampliar el termini de devolució. Sigui com sigui, contacta amb la teva entitat si es dóna el cas.