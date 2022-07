Consells per pagar menys quan vas al supermercat

La inflació està disparada i això es nota especialment a la cistella de la compra, que s’ha encarit exponencialment. Ara sembla que la cistella s’empetiteix mentre que el preu augmenta, el que porta moltes famílies de cap per decidir què comprar i reduir costos. Per això, per evitar que el pressupost del supermercat se’ns quedi curt i haguem de pagar més del previst és important seguir aquests consells i evitar caure en els paranys i les temptacions que pot oferir un supermercat:

Compra productes que estiguin a punt d’arribar a la data de caducitat:

Aquests productes no estan en mal estat però els supermercats els hi baixen el preu per intentar vendre’ls abans que passi la data de caducitat, quan haurien de llençar-los. Per això, sabent-ho es pot aprofitar per comprar aquests productes més rebaixats i, si cal, congelar-los fins que els vulguem consumir.

Comprar únicament la quantitat de menjar necessària

Molts cops comprem més menjar del que realment necessitem, el que eleva el tiquet de compra un cop passem per caixa. Per això és una bona idea comprar únicament el que necessitem i no deixar-nos portar per ofertes enganyoses com el 3×2, gràcies a les quals els supermercats aconsegueixen que comprem més del que realment teníem pensat.

Comprar sabent quins plats volem fer amb aquest menjar

En el mateix sentit, igual que s’ha de comprar el menjar just que volem consumir, és recomanable pensar quins plats farem per evitar comprar capritxos. En aquest sentit pot ajudar seguir la tècnica del batch-cooking, cuinar durant el cap de setmana tots els àpats que ens emportarem a la feina durant la setmana o que soparem al vespre quan arribem de treballar. Amb aquesta tècnica es fa més fàcil saber exactament què s’ha de comprar.

Pla general d’un passadís del supermercat Veritas, el 14 d’abril de 2021. (Horitzontal)

Fes una llista abans d’anar a comprar

El que menys ajuda a estalviar en la cistella de la compra és la improvisació. Per això és totalment recomanable fer una llista abans d’anar al super i comprar estrictament el que hi ha apuntat sense deixar-te portar pel que et demana la vista un cop dins de l’establiment.

Comprar sense gana

Aquest és un consell molt conegut, perquè quan entrem al supermercat amb molta gana sortim amb capritxos que no hauríem comprat si hi haguéssim anat amb la panxa plena. Així, evita anar al super si tens gana, perquè de ben segur que acabaràs pagant més del previst.

Aprofita les targetes de fidelització dels supermercats

El Bonpreu i altres supermercats d’aquest estil tenen targetes de fidelització per als clients. Això permet acumular punts que després s’acaben traduint en descomptes en les pròximes comptes. La majoria de les targetes també permeten utilitzar promocions que si no ets soci no podries gaudir, pel que és important tenir aquest tipus de targetes de fidelització i recordar de fer-les servir quan vas al supermercat.