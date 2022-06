Una cinquantena de morosos devien 88,5 milions a la Generalitat el 2021

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat la llista de persones físiques i jurídiques que devien més de 600.000 euros a la Generalitat a finals de 2021. Un total de 51 contribuents tenien un deute que arribava als 88,5 milions d’euros, segons es desprèn de l’informe.

Els deutes i sancions que hi consten es refereixen a tributs propis o cedits gestionats per l’ATC. Aquests es basen principalment en impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l’aigua.

Anteriorment, el llindar per entrar en aquesta llista estava situat en el milió d’euros. La rebaixa de 400.000 euros és una de les mesures que va establir l’Estat en la reforma de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal el juliol de l’any passat. Un altre dels canvis fixats és que constin a l’informe les persones declarades com a responsables solidàries i hagin de pagar un deute determinat. A Catalunya, però, no hi ha cap persona en aquestes circumstàncies.

Les noves condicions legislatives han fet augmentar la llista considerablement. L’any anterior només hi constaven 17 persones, que acumulaven un deute total de 36,7 milions d’euros.

Societats moroses

L’empresa Playbadalona S.A., que es troba en liquidació, corona la llista de morosos amb un deute de 10 milions d’euros, seguida de Rec Madral i Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües, amb 6,7 i 6,3 milions respectivament.

Entre les societats, també hi ha Moramar S.A. amb un deute de 3,5 milions d’euros, Promocions del Nord 2012 SL, amb 2,7 milions d’euros; Recreativos Caballero, amb 2,3 milions, Ibupe Rehabilitació S.A., amb 1,6 milions; Hato Verde Golf SL, amb 1 milió, entre d’altres.

Bitllets d’euro / Arxiu

Llista de persones físiques

La llista de persones físiques l’encapçalen dues germanes –Maria Carmen i Maria del Mar Ballbè Anglada– que deuen 3,6 i 3,5 milions respectivament. També superen els tres milions d’euros en deutes Anna Maria Borrel Marón, amb 3,3 milions, i Montserrat Unanue Navarro, amb 3,1 milions.

A més, hi figuren Víctor Fontfreda Puig, amb 2,2 milions d’euros; Nancy Janeth Suárez, Miguel Anglada Puigcerver, Luis Ventura, amb 1,5 MEUR cadascú; Joaquin Gil Llorente, Francisco Vicente Ros i Víctor Sagi Montplet, amb 1,4 MEUR cada un, entre d’altres