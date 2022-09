Catalunya aporta més del 25% de les exportacions de l’Estat el juliol

Catalunya és converteix en un dels territoris que més aporta a l’Estat en termes d’exportació, és a dir, les vendes a l’estranger. En aquest sentit, continua liderant el rànquing i segueix posicionat com el territori que més aporta a les exportacions a l’Estat i consolida el 25,1% d’aquest mes de juliol passat. Tot i això, el creixement català d’exportacions ha estat del 14,7%, respecte l’any passat, una xifra en línia amb la tendència catalana dels últims mesos, però que queda per sota d’altres territoris que han tingut un creixement més elevat, com pot ser Madrid o València.

Aquest dimarts, el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les dades estatals d’exportacions, que deixen al descobert el creixement que han tingut els diferents territoris durant el mes de juliol. En el cas català, les exportacions han crescut gairebé un 15%, el que equival a 8.044,7 milions d’euros. En termes estatals, aquest no ha estat un dels creixements més exponencials, tot i que Catalunya continua sent el territori que més aporta. De fet, en xifres concretes, Catalunya hauria aportat 54.537,4 milions d’euros el juliol. Pel que fa a les dades estatals, el creixement espanyol ha estat del 20,6%, fins als 32.042,1 milions d’euros.

Grues de transport de contenidors al Moll Prat del Port de Barcelona per on es canalitzen una part de les exportacions de l’economia catalana

En termes sectorials, les exportacions de Catalunya que més van créixer van ser principalment productes químics amb un 31,8%, amb un creixement interanual del 18,1%. En segona posició hi va haver els béns d’equip que van augmentar durant el mes de juliol un 16,2%, amb l’interanual en un 11,9%. Finalment el tercer augment més alt correspon a l’alimentació, begudes i tabac amb un 15,4% després d’incrementar-se un 13,3% interanual.

Les importacions catalanes creixen més d’un 30% el juliol

En el cas de les importacions, també hi ha hagut un creixement aquest mes de juliol passat. De fet, els productes que ha adquirit de l’estranger el territori català han augmentat un 33,5%, el que equival als 9.899,7 milions d’euros, respecte a l’any passat. En aquest sentit, Catalunya també lidera el rànquing d’importacions de l’Estat, que el que rep el territori català de l’estranger és el 25,6%, del total de l’Estat, el que equival a 65.293,3 milions d’euros. Amb tot, a Catalunya el saldo comercial acumulat fins al juliol va ser negatiu, de 10.755,9 milions d’euros, un 175% més que el mateix període del 2021.

La inversió estrangera creix gairebé un 20% anual

La inversió estrangera a Catalunya en el primer semestre de l’any va augmentar un 19,7% respecte els primers sis primers mesos del 2021. En xifres concretes, el primer semestre, Catalunya va rebre inversions de capital estranger per valor de 1.690,4 milions d’euros davant els 1.412,5 milions del mateix període de l’any anterior. En canvi, si es compara només el segon trimestre d’aquest any amb el del 2021, l’increment es dispara un 133,8%, fins als 1.028 milions ja que aleshores les inversions estrangeres van sumar 439,7 milions d’euros; mentre que entre el primer i el segon trimestre de l’any la pujada va ser del 55,2%.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, la inversió estrangera ha augmentat un 87,7% durant els primers sis mesos d’aquest any, segons les dades de Ministeri. Així, en el primer semestre Espanya ha captat 15.660,3 milions d’euros davant els 8.344,8 del mateix període de l’any passat. Si es compara només el segon trimestre d’aquest 2022 i de l’any passat, l’augment és del 70,4%, fins als 7.606,4 milions d’euros.