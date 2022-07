Catalunya i Andorra col·laboraran en matèria de finances i hisenda pública

El Principat d’Andorra i Catalunya han creat un grup de treball per col·laborar en projectes i compartir idees sobre finances i hisenda pública. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme des del departament d’Economia i Hisenda i ha estat el conseller Jaume Giró qui s’ha reunit amb el ministre de Finances andorrà, Eric Jover. L’objectiu principal de la trobada és compartir experiències i intentar millorar en aquests aspectes, buscant punts en comú per tal d’aconseguir millorar els projectes financers tant catalans com andorrans.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, a la Ciutat de la Justícia, en la presentació de la seva denúncia pels àudios de Villarejo / Mireia Comas

Segons ha explicat el Govern català aquest divendres, l’objectiu d’aquest grup és “intercanviar experiències i sumar sinergies en els àmbits fiscal, tributari i de política financera”, així com aprofundir en mètodes de treball i de funcionament de les seves agències tributàries. Per tal de fusionar el pensament d’ambdós territoris, Giró i Jover s’han reunit per posar en marxa aquest nou grup de treball, però no han detallat qui hi participarà. La raó principal d’aquesta reunió ha estat acostar postures i, en definitiva, intentar buscar la manera de posar en comú algunes qüestions en termes de bones conductes en àmbits financers i d’hisenda pública.

Loteria catalana a Andorra

Una de els primeres qüestions que s’ha debatut en aquesta reunió és la possibilitat de vendre loteria catalana a Andorra. Aquesta no és la primera vegada que es posa la qüestió sobre la taula donades les similituds del mecanisme en els dos territoris. Tot i això, sí que ha estat la primera vegada que s’ha comentat de manera oficial i que es prepara un pla per posar-ho en marxa. A més, no només s’han plantejat la venda i comercialització a Andorra sinó que també volen posar sobre la taula l’opció de fer una inspecció conjunta del joc, és a dir, que tant Catalunya com Andorra puguin tenir la potestat d’inspeccionar que les regles de la loteria s’estan complint perfectament.