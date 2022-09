El BCE pronostica una caiguda del 9% en el preu dels habitatges

El Banc Central Europeu (BCE) ha pronosticat aquest dilluns un descens en els preus de l’habitatge en el conjunt de l’eurozona de fins al 9% en els pròxims dos anys. Aquesta baixada és conseqüència de la pujada històrica dels tipus d’interès de les hipoteques, que fins i tot podrien continuar pujant en els pròxims mesos per combatre la inflació. Diversos economistes d’aquesta institució han recordat en el seu ‘Butlletí Econòmic’ que en el primer trimestre d’aquest any ha incrementat els tipus d’interès de les hipoteques en 63 punts bàsics, l’increment semestral més gran mai registrat.

Aquest increment històric, de fet, tindrà conseqüències en els preus dels habitatges i en la inversió immobiliària segons assenyala el BCE. Segons la projecció lineal elaborada pels tècnics del BCE un increment increment d’un punt percentual en el tipus de les hipoteques provoca un descens del 5% del preu dels habitatges en dos anys. A banda, també han augurat una caiguda del 8% en la inversió immobiliària. Aquesta és una de les previsions del BCE, però si es té en compte una projecció no lineal per veure una major sensibilitat de preus per l’entorn de tipus d’interès baixos, l’impacte d’aquesta pujada d’un punt percentual arriba fins i tot a duplicar-se. Així, segons aquesta previsió els preus de l’habitatge podrien descendir un 9% en un termini de dos anys i la inversió cauria fins a un 15%.

L’augment de preus podria compensar aquesta baixada

Tot i que això semblen bones notícies, podrien no ser-ho tant per altres motius, com ara l’augment de preus, que podria compensar aquesta baixada del preu dels habitatges. També pot afectar el fet que ara s’inverteix en habitatges més espaiosos i allunyats del centre de les ciutats com a resposta al canvi preferencial de les llars després de la pandèmia de Covid-19.