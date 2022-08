Els bancs centrals del món debatran a Barcelona el futur de l’economia

Els principals directius i investigadors dels bancs centrals mundials es reuneixen aquest dilluns a Barcelona per analitzar i debatre les diferents polítiques monetàries globals, així com el futur incert que viu l’economia a causa de l’inflació. Més de 200 investigadors i directius seran els encarregats d’omplir el campus Ciutadella de l’UPF per parlar del futur econòmic marcat per l’escalada dels preus i les tensions geopolítiques desencadenades per la guerra d’Ucraïna. Durant tres dies el Banc Central Europeu, la Reserva Federal dels Estats Units, el Fons Monetari Internacional o els bancs centrals d’Anglaterra, Japó o el Canadà es reuniran gràcies a l’acte organitzat per la Barcelona School of Economics.

El conseller Jaume Giró i el vicepresident del BCE, Luis de Guindos / ACN

“Aquest any, de manera puntual, hi ha temes de molt interès que afecten la societat en el seu conjunt, com el rebrot de la inflació i quan pot durar, quins són els factors que l’han produït i si són temporals o no i què és el que crea les expectatives inflacionàries, i com els bancs centrals les poden moderar”, ha explicat el responsable de l’acte i director d’investigació de la Barcelona School of Economics, Alberto Martín. Segons ell, la recent pujada dels tipus d’interès que ja ha realitzat la Reserva Federal (Fed) nord-americana i que està preparant també el Banc Central Europeu augmenta l’interès d’aquesta trobada de primer nivell.

Una agenda amb grans personalitats econòmiques

A l’agenda d’activitats de l’esdeveniment de tres dies hi ha diversos seminaris centrats en assumptes com la inflació, la innovació en les polítiques monetàries, les novetats en el seguiment de la variació dels preus o la resposta que han d’oferir els bancs centrals davant els reptes que planteja el canvi climàtic. També hi haurà la participació d’alts responsables en el món econòmic com la subgovernadora del Banc d’Espanya, Margarita Delgado, i el subgovernador del Banc Central de Suècia, Martin Flodén.