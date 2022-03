El Banc d’Espanya tomba la llicència bancària de l’ICF

El Banc d’Espanya ha tombat la petició de llicència bancària de l’Institut Català de Finances (ICF), segons ha publicat aquest diumenge ‘La Vanguardia’ i ha pogut confirmar l’ACN. Amb tot, i d’acord amb el que expliquen fonts d’Economia, la desestimació es basa en motius tècnics que es consideren divergències interpretatives resolubles, i per la falta d’un informe favorable de la Comissió Europea sobre ajuts d’estat que exigeix el Banc Central Europeu (BCE). Des d’Economia confien que aquestes qüestions s’arreglaran amb el recurs que s’ha presentat aquest mateix mes de març contra la desestimació. Tot i això, i per garantir l’objectiu “estratègic” de tenir un banc públic català, el Govern també estudia “altres vies alternatives”.

L’ICF va presentar el març de l’any passat al Banc d’Espanya la petició formal per obtenir la llicència bancària, en una decisió sense precedents per part d’una entitat financera pública. A l’abril, es va aprovar l’acord de Govern que autoritzava l’ICF, un cop obtingués totes les autoritzacions necessàries, a constituir la societat ICF Banc, entitat de crèdit SAU.

Des del març del 2021, l’ICF ha rebut dos requeriments d’informació per part del Banc d’Espanya que s’han respost. La desestimació va ser aquest febrer, i al març s’ha presentat el recurs per intentar revertir-la.

Obtenir la llicència bancària és un dels principals encàrrecs que tenia sobre la taula el conseller d’Economia, Jaume Giró, amb llarga trajectòria en el sector financer i que va ser el fitxatge estrella de Junts per Catalunya per l’executiu conjunt amb ERC. El DOGC va publicar fa un any l’acord de govern que autoritzava l’ICF a constituir la societat ‘ICF BANC, entitat de crèdit SAU’ si s’obtenen “totes les autoritzacions administratives necessàries”, i n’aprova els estatuts. Aquest és un requisit indispensable per demanar la llicència, que podia trigar un any.

Convertir-se en banca pública és un dels objectius estratègics de l’ICF i, de fet, en l’última dècada l’organisme ja ha anat adaptant la seva governança i normativa interna per complir amb la regulació de les entitats de crèdit. L’ICF ja va presentar formalment la petició de llicència bancària al Banc d’Espanya, l’organisme encarregat de validar-la i emetre l’informe preceptiu al Banc Central Europeu per a la seva aprovació, a finals del mes de març del 2021.

Amb la fitxa bancària, l’ICF vol tenir més capacitat per actuar com a banca pública de desenvolupament, arribant a més empreses, posant en marxa nous productes i millorant-ne les condicions. A més, podrà seguir amb les activitats actuals de finançament i inversió d’autònoms, pimes, empreses i entitats. En un comunicat, l’entitat va assegurar fa un any que vol ser un “actor clau que permeti a les empreses créixer, innovar, digitalitzar-se i apostar per models de negoci sostenibles que contribueixin a la transició energètica”.