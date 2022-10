Aragonès ofereix Catalunya per solucionar la crisi de microxips a Europa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut aquest dijous als responsables de les 48 agències de la Unió Europea per abordar la crisi dels microxips. En aquesta recepció al Palau de la Generalitat, Aragonès ha ofert Catalunya com “el soci més lleial” per solucionar la crisi dels microxips a Europa i ha subratllat el compromís “inequívoc” de Catalunya amb la Unió Europea, que la fan “lleial” per treballar per trobar una solució a aquesta crisi. “Avui, en un moment en què Europa té molts reptes, Catalunya vol posar el seu gra de sorra per superar-los”, ha dit als representants de les 48 agències que han visitat el Palau de la Generalitat aquest dijous.

Aragonès ha fet referència a la provisió de semiconductors per una banda i a l’hidrogen verd per l’altra. “Tenim la preparació, els centres de recerca, la indústria preparada i el compromís de les administracions”, ha dit Aragonès per oferir Catalunya com el soci perfecte per abordar aquesta crisi tan important per a Europa. Els microxips, ha dit Aragonès, “doten d’una autonomia absolutament imprescindible la indústria d’alta tecnologia” d’Europa, pel que és important resoldre aquesta crisi de subministrament quant abans millor.

Contribuir a garantir la “provisió d’energia neta”

“Tenim la xarxa de centres de recerca, tenim l’ecosistema innovador industrial i en aquest sentit estic segur que Catalunya serà el soci més lleial del projecte del xip europeu”, ha insistit Aragonès en el seu discurs on també ha destacat que la vall de l’hidrogen verd de Catalunya és un dels “grans projectes” que el Govern català “posa sobre la taula” amb la intenció que contribueixi al “repte europeu de garantir la provisió d’energia neta” per tal d’avançar cap a la descarbonització econòmica. El president ha insistit que Catalunya té “la preparació, els centres de recerca, la indústria preparada i el compromís de les administracions” per dur-ho a terme.