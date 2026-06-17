Aigües de Barcelona genera el 2025 un impacte equivalent al 0,27% del PIB a Catalunya￼

La Junta General Ordinària d’Accionistes ha aprovat avui per unanimitat els comptes i l’informe de gestió corresponents a l’exercici de 2025 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. Davant d’una situació complexa, marcada per una emergència hídrica estructural que requereix una resposta integral, Aigües de Barcelona ha resolt amb èxit un nou any de gestió amb un objectiu triple: garantir la continuïtat del servei amb la mateixa qualitat de sempre, consolidar el seu lideratge ASG (ambiental, social i governança) i impulsar la transformació social i mediambiental del territori metropolità. Durant la Junta també s’han destacat els bons resultats de l’exercici 2025, que consoliden el retorn de l’empresa a una situació de normalitat i garanteixen la sostenibilitat econòmica necessària per continuar impulsant l’important esforç inversor que s’està duent a terme en la millora de les infraestructures hidràuliques i en l’enfortiment de la resiliència de l’àmbit metropolità de Barcelona.
L’impacte total que l’activitat de la companyia va generar sobre el PIB a Catalunya és de 866 milions d’euros, que representa un 0,27% del PIB català. Aigües de Barcelona va generar a Catalunya 1.235 llocs de treball directes a la companyia, que, sumats als llocs de treball indirectes i induïts a Catalunya, van arribar a un total de 7.958 llocs de feina. Així ho recull l’Informe sobre el Càlcul del Valor Social Integrat (CVSI) de la companyia, elaborat conjuntament amb la consultora Valora. A la Junta General Ordinària d’Accionistes s’ha subratllat la repercussió que l’activitat de la companyia té en el territori on és present i la seva aposta per una contractació local i responsable, des d’un compromís ferm amb els seus grups de relació.
En aquest sentit, cal remarcar que, dels 1.464 proveïdors totals, el 96,7% són nacionals i el 74,2% són locals i pertanyen a la província de Barcelona. La companyia ha fixat el seu finançament a partir de criteris ASG —ambientals, socials i de governança— i ha definit la seva pròpia matriu ASG d’acord amb les recomanacions que fan els organismes internacionals més rellevants. El valor social integrat de la companyia, amb totes les accions desplegades en àmbits com el social i el mediambiental, ha estat possible gràcies al talent i l’esforç dels 1.249 professionals que treballen per portar aigua saludable i segura a 3 milions de persones de 23 municipis. Alhora, Aigües de Barcelona depura l’aigua de 40 municipis, tots ells de l’entorn metropolità, amb la vocació de servei i qualitat de sempre.
En aquest sentit, s’ha destacat l’aprovació del nou conveni col·lectiu, resultat d’un procés de negociació que posa de manifest el compromís compartit entre la Direcció i la Part Social per millorar les condicions laborals de tota la plantilla.
Impuls a la innovació i la transformació ambiental del territori
Addicionalment, s’han abordat les actuacions que la companyia està duent a terme per garantir l’aigua en qualsevol circumstància i fomentar ciutats més verdes, circulars i resistents. En coordinació amb l’administració, Aigües de Barcelona segueix desplegant un pla d’inversions per aprofitar tots els recursos hídrics disponibles i dotar de robustesa les infraestructures. Amb aquest objectiu, la companyia prossegueix les obres de la planta potabilitzadora Besòs-Trinitat per recuperar el Rec Comtal com a recurs d’abastament; actualitza la planta potabilitzadora Estrella, situada a Sant Feliu de Llobregat, i ha projectat una nova línia de tractament mitjançant ultrafiltració i osmosi inversa a la potabilitzadora de Sant Joan Despí. A més d’aquestes actuacions, la companyia aposta per la innovació i la digitalització del cicle integral de l’aigua per minimitzar l’impacte ambiental associat al canvi climàtic i l’emergència hídrica i promoure ciutats més intel·ligents, sostenibles i saludables.
El 2025 Aigües de Barcelona va destinar 5,8 milions d’euros a innovació i va impulsar més de 60 iniciatives i 15 reptes de cocreació amb l’ecosistema innovador. Entre elles, destaca el Perte Ressona, una iniciativa que contribueix a la millora de la sostenibilitat i la resiliència del cicle urbà de l’aigua, mitjançant la transformació digital de totes les etapes del cicle a l’àrea metropolitana de Barcelona. La iniciativa va rebre el 2025 el reconeixement del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, pel seu caràcter innovador, integral i multiplicador. L’objectiu és finalitzar les 9 actuacions aquest any.
Preservació del medi ambient
Durant el 2025, la companyia va invertir 59,6 milions d’euros en accions destinades a la preservació del medi ambient, una xifra que representa un increment notable respecte d’anys anteriors i un compromís sense precedents amb la preservació del medi ambient. Les inversions es dirigeixen a millorar la producció i el tractament de l’aigua, seguir apostant per l’aigua regenerada, estimular l’optimització energètica i afavorir l’economia circular, la transició cap a reactius sostenibles, la producció de biogàs, així com la naturalització d’espais i la sensibilització climàtica.
A la Junta també s’ha destacat l’impacte social de la companyia. Durant el 2025, Aigües de Barcelona va destinar 3,26 milions d’euros en contribució a la societat, impulsant més de 250 iniciatives amb 200 organitzacions i beneficiant més de 500.000 persones. A més, per garantir l’accés a l’aigua de persones en situació de vulnerabilitat, més de 68.000 llars estaven adherides a la tarifa social a finals del 2025. En aquest context, s’ha remarcat el Pla d’acció social 2024-2026, que aposta per la millora de la qualitat de vida, l’ocupació, la salut i el benestar, tot promovent l’economia verda i l’ús sostenible de l’aigua. El 2025 els programes d’acció social d’Aigües de Barcelona han arribat a més d’11.000 persones en situació de vulnerabilitat, que han participat en 60 iniciatives desplegades de la mà de 46 entitats socials en 13 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.