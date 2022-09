Aigües de Barcelona, primera empresa catalana reconeguda com a ‘Climate Smart Utility’

Aigües de Barcelona ha estat reconeguda per l’International Water Association (IWA) com a “Climate Smart Utility” per la seva estratègia i accions contra l’emergència climàtica en els eixos d’adaptació, mitigació i lideratge climàtic.

Un referent en l’acció pel clima

Aquest reconeixement, atorgat en el marc de l’IWA World Water Congress and Exhibition celebrat enguany a Copenhaguen (Dinamarca), té com a objectiu seleccionar empreses del cicle integral de l’aigua referents en acció pel clima en tres pilars interconnectats —adaptació, mitigació i lideratge pel clima— i inspiradores per a la transformació ecològica del sector de l’aigua. Aigües de Barcelona ha estat una de les 42 companyies reconegudes d’entre totes les empreses presentades de 34 països de tot el món.

El treball en l’àmbit climàtic de la companyia ha estat seleccionat, a més, com un dels 10 casos d’acció climàtica més inspiradors (most-inspiring Climate Smart Cases). El reconeixement s’ha rebut durant l’acte de clausura del congrés mundial de l’aigua organitzat per l’IWA, centrat en el progrés de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 de les Nacions Unides (Aigua neta i sanejament), i en el qual han participat més de 10.000 professionals i líders en aigua de tot el món.

El director d’acció climàtica de la companyia, Xavier Bernat, ha declarat sentir-se molt orgullós per aquest doble reconeixement internacional, “que ens anima a seguir treballant en la mateixa direcció i que ens encoratja a intensificar la nostra acció, accelerant així la tan necessària transformació ecològica per al planeta”. “Volem continuar desplegant models sostenibles, locals i resilients, que impulsin l’assoliment de la neutralitat climàtica, la implantació de models circulars i el foment i respecte per la biodiversitat, a través del treball col·laboratiu amb els diversos grups de relació”, ha afegit Xavier Bernat.

Liderant l’acció climàtica en el sector de l’aigua

L’IWA reconeix l’esforç d’Aigües de Barcelona per ser un motor de transformació social, ecològica i digital. Amb aquest propòsit, Aigües de Barcelona, al novembre del 2021, va aprovar la seva Política d’Acció Climàtica per liderar, de la mà dels seus grups de relació al territori, un canvi de paradigma en totes les actuacions vinculades amb l’emergència climàtica i la protecció del medi ambient. Una estratègia estructurada sota tres eixos: la neutralitat climàtica, l’adaptació i resiliència, i la capacitació i implicació.

La companyia té definit un full de ruta per assolir la neutralitat climàtica (emissions de gasos d’efecte hivernacle netes iguals a zero) abans del 2050. Per a això, promou, per exemple, l’eficiència energètica i la implantació d’energia renovable a les seves instal·lacions i aposta per la producció de biogàs a les depuradores mitjançant la valorització dels fangs. En aquest sentit, l’any 2021, la companyia va valoritzar el 97,26% dels residus gestionats a les depuradores (EDAR) i el 62,01% dels residus gestionats a les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP). Un exemple d’economia circular, de valorització i de reutilització dels residus.

A més, davant de la situació d’emergència hídrica de l’àrea metropolitana de Barcelona, la companyia ha impulsat activament la regeneració de l’aigua (sotmetent l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar); la manera més sostenible i resilient de fer front a l’escassetat estructural dels territoris. Aigües de Barcelona va regenerar el 2021 un total de 38 hectòmetres cúbics d’aigua. Fins ara, els usos més demanats de l’aigua regenerada són ambientals, com ara el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció als aqüífers per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts. En aquest sentit, la companyia continua impulsant l’ús d’aigua regenerada per tal d’alliberar recursos hídrics naturals.

I amb l’objectiu de liderar la transformació cap a models més sostenibles, la companyia té clar que l’acció climàtica és un repte col·lectiu. Per això, Aigües de Barcelona va llançar al maig un Hub d’Acció Climàtica: cap a la neutralitat oberta i la resiliència, on treballa amb els grups de relació com, per exemple, els proveïdors d’empreses del cicle integral de l’aigua, per aconseguir el progrés climàtic de forma col·lectiva. El hub persegueix desenvolupar solucions conjuntes, impulsar bones pràctiques, així com conèixer i traçar plans de reducció de la petjada de carboni, treballant fermament per a la descarbonització del territori.