Agbar, guardonada pel seu servei d’atenció al client

Agbar ha sigut guardonada amb el Premi DEC a la Millor Estratègia en Experiència de Client, que lliura l’Associació per al Desenvolupament de l’Experiència de Client, per la iniciativa ‘Amb tu’, un servei multicanal a disposició dels clients que s’adapta a les necessitats de cada persona i vol assegurar una bona atenció a les persones en situació de vulnerabilitat gràcies a un tracte personalitzat, inclusiu, àgil i professional.

La directora de Clients d’Agbar, María Monzó, ha afirmat després de rebre el premi que “volen acompanyar el client, amb proximitat, anticipant les seves necessitats, aprofitant totes les tecnologies disponibles, però sense deixar ningú enrere, ja que tenen en compte totes les possibles situacions de vulnerabilitat”. Així mateix, Monzó ha agraït l’esforç i el compromís de tot l’equip de Clients del grup i de les empreses operadores que formen part del grup Agbar.

Mesures establertes en el servei

L’entitat ha establert diferents mesures per reforçar i consolidar els seus serveis d’atenció al client. Per actuar davant les barreres de comprensió ha inclòs nous idiomes i així poder garantir la inclusió de persones immigrants. En relació amb les barreres lligades a discapacitats auditives, s’ha implementat el servei d’atenció en llengua de signes a les oficines o per videotrucada, així com l’ús del canal de WhatsApp, que permet a les persones sordes tenir una atenció senzilla.

Per a les barreres lligades a la digitalització, a més dels nous canals no presencials i la nova orientació més propera de les oficines presencials, es faciliten les gestions en nom d’altres persones, així com l’enviament i la recepció de documentació en paper. Finalment, per a situacions de vulnerabilitat econòmica, l’objectiu és assegurar que les persones que no poden fer front al pagament del servei coneguin les ajudes i facilitats de pagament disponibles per ajudar-los a gestionar la seva situació.

Enguany, la novena edició dels Premis, que ha tingut lloc a la sala del Florida Park al parc del Retiro a Madrid, ha recompensat les millors organitzacions en cinc categories: Millor Estratègia en Experiència de Client —en què ha estat premiada Agbar—, Millor Estratègia en Experiència d’Empleat, Millor Customer Journey, Millor Iniciativa d’Empleats i Millor Projecte d’Innovació. A més s’ha atorgat tres premis especials: Directiu de l’any a Customer Experience, Millor Marca en Experiència de Client i Millor Tasca Periodística sobre Customer Experience.