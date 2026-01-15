El KH-7 es torna viral per aquest ús inesperat: ningú no pensava que funcionaria així

El KH-7, el desgreixant de cuina de tota la vida, s’ha tornat viral per uns usos inesperats que van molt més enllà del seu propòsit original. Ara bé, són segurs aquests “trucs” tan compartits a les xarxes socials?
Des de la neteja d’entapissats fins a deixar el microones com nou, els vídeos asseguren resultats sorprenents en qüestió de segons. Tot i això, tant els experts com el fabricant recorden que cal anar amb compte: no tots els usos són adequats quan es tracta de productes químics tan potents.
Per què el KH‑7 arrasa a TikTok?
Tot va començar amb vídeos curts i atractius. Usuaris anònims mostraven com el KH‑7 podia eliminar taques impossibles, deixar electrodomèstics com nous o netejar teixits del cotxe en pocs segons. La seva fórmula en esprai, la capacitat desgreixant i el fet de ser fàcil de trobar el van convertir en el candidat ideal per als famosos life hacks.
L’algoritme de TikTok va fer la resta. La rapidesa dels resultats i la sensació de “consell secret” van impulsar milions de visualitzacions. A partir d’aquí, el fenomen va saltar a Instagram, YouTube i Facebook, generant tota una onada de tutorials casolans.
Els usos virals més sorprenents
Entre els vídeos més compartits destaquen:
- Netejar l’interior del forn amb només un parell de polvoritzacions.
- Eliminar taques de l’entapissat del cotxe sense ni fregar.
- Fer brillar la campana extractora sense esforç.
- Aplicar-lo sobre sabatilles blanques o estores de bany.
- Fer-lo servir a la dutxa o banyera per treure calç i floridura.
En tots els casos, els creadors recomanen aplicar KH‑7, deixar-lo actuar uns minuts, passar un drap humit i llestos. Però… és tan senzill?
Què diu el fabricant: advertiments importants
L’envàs del KH‑7 ja ho deixa clar: no s’ha d’aplicar sobre superfícies delicades sense fer una prova prèvia en una zona poc visible.
Les superfícies on no es recomana utilitzar-lo són:
- Superfícies envernissades o pintades.
- Policarbonats i plàstics transparents (com pantalles o viseres).
- Marbre natural o materials porosos.
- Teixits delicats com la llana, seda o cuir.
El fabricant també recorda que el KH‑7 conté ingredients alcalins i tensioactius potents. Això el fa molt efectiu, però també potencialment agressiu si s’usa malament.
Com fer-lo servir amb seguretat (i quan no fer-ho)
Els vídeos virals sovint omiteixen detalls essencials sobre l’ús correcte del producte. Per evitar riscos, es recomana:
- Fer servir guants per evitar irritacions a la pell.
- Ventilar bé l’espai, sobretot a banys o interiors tancats.
- No aplicar-lo directament sobre teixits sense provar abans.
- No deixar-lo actuar més temps del recomanat (normalment entre 1 i 5 minuts).
- Esbandir sempre amb molta aigua.
A més, mai s’ha de barrejar amb altres productes com lleixiu o amoníac, ja que pot generar vapors tòxics.
Testimonis reals i consells experts
Al mateix canal de TikTok de KH‑7 es promocionen alguns d’aquests trucs, però amb indicacions clares i controlades. Per exemple:
- Netejar la cadena de la bicicleta: efectiu si s’aclareix bé després.
- Desgreixar la placa de cuina o les reixes del forn.
- Higienitzar les rodes del cotxe, però sense tocar la pintura.
A més, portals com WebBuilders.es han creat guies específiques per netejar entapissats amb KH‑7, explicant com diluir-lo, aplicar-lo per seccions i aspirar després qualsevol residu.
KH‑7: aliat domèstic o arma de doble tall?
L’entusiasme pels trucs virals no sempre va de bracet amb la precaució. KH‑7 pot ser un gran aliat si s’utilitza correctament, però també pot causar danys irreversibles en superfícies, teixits o fins i tot en la salut, si no es fa bé.
El que és viral no sempre és segur. Abans de deixar-se portar per un “truc màgic”, cal llegir les etiquetes, informar-se i actuar amb seny. No tots els productes serveixen per tot… encara que TikTok digui el contrari.
Un truc brillant o una moda arriscada?
El KH‑7 ha demostrat ser eficaç com a desgreixant, però els seus usos alternatius requereixen precaució. I tu, l’has provat fora de la cuina? Quin resultat t’ha donat?
Explica’ns la teva experiència, comparteix-la amb qui encara no coneix aquests trucs i, sobretot, fes-ne un ús responsable. A vegades, allò més segur també és el que brilla més.