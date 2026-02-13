Mercadona llança un pastís en forma de cor per Sant Valentí que costa menys del que t’imagines

Sant Valentí empeny moltes llars a repetir una escena clàssica: sopar senzill, sobretaula llarga i unes postres que facin de tancament sense exigir hores de cuina. En els darrers anys, el supermercat s’ha convertit en un aliat per a aquesta part del pla, sobretot amb productes de temporada que es conserven bé i es poden servir “quan toca”. Mercadona manté una fitxa en línia per a aquest tipus de propostes, útil per localitzar la referència i el seu format: producte de temporada a Mercadona compra online.
La tendència és clara: es busquen postres amb bona presència, fàcils de compartir i que no obliguin a planificar amb dies d’antelació. Per això han guanyat pes els dolços que arriben a punt per servir i que permeten personalitzar el moment amb un cafè, fruita o una beguda calenta. En una data amb tantes expectatives, el que és pràctic s’imposa, però sense renunciar a l’“efecte wow”.
En aquest punt apareix el producte que està concentrant conversa aquest febrer: el pastís cor cruixent congelat de Mercadona, pensat per a ocasions especials. La publicació Vanitatis detalla la seva presentació amb forma de cor i una cobertura vermella brillant, a més del seu enfocament per compartir. El seu format és de 320 grams i el preu és 7 euros, segons la informació publicada: descripció del producte i preu a Vanitatis.
Què té aquestes postres perquè funcionin tan bé en un sopar a casa
L’atractiu d’aquest tipus de pastissos no és només en el gust. Hi ha tres factors que expliquen per què es converteixen en un recurs recurrent en dates assenyalades: conservació, presentació i facilitat de servei. Quan unes postres es compren amb antelació i poden quedar-se al congelador fins al moment exacte, redueixen l’estrès i eviten dependre de l’últim minut.
Format congelat i servei sense presses
Vanitatis subratlla que el seu format permet conservar-lo al congelador fins al moment de consum i que n’hi ha prou de seguir les indicacions de descongelació perquè assoleixi la textura adequada abans de servir-lo: menció a conservació i descongelació. A la pràctica, això encaixa amb un pla típic de Sant Valentí: es compra abans, es guarda i es prepara el sopar sense estar pendent d’unes postres “delicades”.
El detall que marca la diferència: capes i contrast
La mateixa font assenyala que l’interior combina capes diferents per aportar contrast de textures, un element habitual en rebosteria congelada ben dissenyada: explicació sobre capes i textures. A aquesta idea s’hi afegeix una clau de producte que ajuda a entendre el perfil de gust: es comercialitza com a pastís cor farcit de nata i crema d’avellana cruixent, segons la fitxa de comparació de compra: nom comercial i farcit.
Preu, mida i cost real: el que convé mirar abans de comprar
En dates assenyalades, el preu de les postres sol disparar-se si es recorre a pastisseria o a delivery d’última hora. Per això molts consumidors comparen per quilo i per ració, no només pel preu de l’envàs. En aquest cas, el format és petit-mitjà, pensat per compartir, cosa que permet ajustar la compra al nombre de comensals sense grans sobres.
Quant costa per quilo i què implica
La referència apareix en comparadors de compra amb xifres clares: 7 euros per 320 g, amb un cost aproximat de 21,88 €/kg: preu, pes i preu per quilo. Aquesta xifra ajuda a contextualitzar el producte: no és una “ganga” per quilo davant de totes les postres del súper, però sí una opció continguda per a un pastís de presentació especial i de temporada.
|Dada
|Referència
|Lectura pràctica
|Format
|Congelat
|Es compra abans i es serveix quan convingui
|Pes
|320 g
|Ració pensada per compartir
|Preu
|7 €
|Control de pressupost en data assenyalada
|Preu per quilo
|21,88 €/kg
|Útil per comparar amb altres pastissos i formats
|Farcit
|Nata i crema d’avellana cruixent
|Perfil dolç, amb contrast de textura
Com servir-lo perquè sembli de pastisseria sense tocar la recepta
Un dels motius pels quals aquestes postres funcionen és que admeten “acabats” senzills. Vanitatis recorda que optar per solucions preparades no impedeix personalitzar l’experiència i proposa acompanyar-lo amb fruita fresca, cafè o beguda calenta: idees d’acompanyament. La clau és no saturar el plat i reforçar la presentació.
Idees ràpides d’emplatat
- Fruita fresca: maduixes, gerds o cítrics per equilibrar el dolç.
- Cafè o xocolata calenta: funciona com a tancament “de celebració” sense afegir més postres.
- Textura extra: unes avellanes picades o un toc de cacau pur per sobre.
- Contrast fred-calent: servir-lo amb una beguda calenta i les postres al punt de descongelació recomanat a l’envàs.
La recomanació més important: respectar la descongelació
En rebosteria congelada, la textura final depèn del temps de repòs i de la temperatura. La recomanació útil és simple: seguir les indicacions del fabricant a l’envàs i no accelerar el procés amb calor directa, perquè la cobertura i les capes interiors poden perdre estructura. La mateixa descripció publicada insisteix que n’hi ha prou de seguir aquestes indicacions per aconseguir la textura adequada: referència a indicacions de descongelació.
Per què aquest tipus de pastissos encaixa amb la nova manera de celebrar
Més enllà del dia concret, Vanitatis emmarca aquest tipus de producte dins d’una tendència de celebracions domèstiques més cuidades, amb presentacions cridaneres i preus accessibles per recrear a casa experiències que abans es reservaven a restaurants o pastisseries: context de tendència. Això explica l’èxit de les edicions limitades: es perceben com un “detall” sense que el sopar es converteixi en un esdeveniment car o difícil d’organitzar.
A la pràctica, l’atracció d’aquestes postres respon a una suma de factors molt concreta: estètica marcada, format congelat que facilita la logística i un preu que permet donar-se un caprici sense sortir del pressupost. Si la idea és tancar el sopar amb un gest senzill, però amb aparença de pla treballat, aquesta combinació és la que més pesa.