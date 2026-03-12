Mercadona bat rècords amb 1.729 milions de benefici i prepara una revolució a les botigues

Si pensaves que Mercadona ja havia arribat al seu sostre, t’equivocaves de ple. Juan Roig acaba de presentar els resultats del 2025 i les xifres són, en les seves pròpies paraules, “espectaculars”.
La cadena valenciana no només ven més, sinó que és més rendible que mai. Amb un benefici net de 1.729 milions d’euros, la companyia pulveritza tots els seus rècords històrics i es consolida com l’amo absolut del nostre carret de la compra.
La “tempesta perfecta” als preus de la compra
Però no tot són celebracions i confeti als passadissos de “la casa”. Roig, que mai es mossega la llengua, ha llançat un avís que ja està fent tremolar moltes butxaques: els preus tornaran a pujar si el context internacional es complica.
L’ombra de la guerra a l’Iran amenaça directament els costos de transport i producció. L’amo de Mercadona ha estat clar: si les matèries primeres pugen, ells no podran assumir el cost sols i el tiquet final de la caixa ho reflectirà de forma immediata.
(Sí, nosaltres també hem pensat en començar a fer rebost d’oli i pasta abans que la situació es posi més lletja).
La revolució del model de botiga ja és aquí
Malgrat les amenaces geopolítiques, Mercadona no es frena. Roig ha anunciat una revolució total del seu model de botigues per fer-les encara més eficients i ràpides.
L’objectiu és reduir al mínim el malbaratament i optimitzar la cadena logística mitjançant intel·ligència artificial. Cada cèntim que s’estalvien en processos interns és un cèntim que utilitzen per mantenir la seva quota de mercat davant d’uns competidors que no poden seguir el seu ritme.
A més, la secció de “A punt per menjar” continua sent la seva gallina dels ous d’or, transformant els seus centres en autèntics restaurants de proximitat que ens salven la vida molts migdies.
Llidiar “amb el que vingui”: L’estratègia Roig
“Llidiarem amb el que vingui”, ha promès l’empresari valencià amb el seu habitual to de capità de vaixell enmig d’un temporal. És una declaració d’intencions: Mercadona està preparada per a l’escenari més dur.
Aquesta resiliència es basa en una musculatura financera envejable i una pau social interna que moltes altres empreses voldrien, malgrat les crítiques habituals cap als líders del sector.
Amb més de 100.000 treballadors i un model que s’exporta amb èxit a Portugal, el fenomen Mercadona ja no és només un supermercat, és un motor econòmic imparable que dicta el pols del consum a casa nostra.
Validem aquesta gestió com una de les més sòlides de la història de la distribució a Espanya. Però recorda: la informació és poder. Estar atentes als canvis de preus setmanals serà clau per gestionar la teva pròpia economia domèstica aquest 2026.
Al final, la clau és ser tan eficients amb el nostre pressupost com ho és Roig amb el seu imperi.
Creus que la competència podrà reaccionar i baixar preus per contrarestar el domini de Mercadona o ja és una batalla perduda?