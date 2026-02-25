L’OCU assenyala aquesta crema de Mercadona com la millor i s’esgota a les botigues

Escollir una crema facial no és només qüestió de marca. Canvia la pell, canvia el clima i canvia el resultat segons la textura i la tolerància. L’Organització de Consumidors i Usuaris manté un comparador amb proves i criteris d’hidratació on es pot veure quins productes destaquen i per què: resultats del comparador oficial de cremes hidratants de l’OCU.
En els darrers dies, una crema concreta de supermercat s’ha fet viral per una raó simple: apareix com a “millor compra” en aquest tipus de comparatives i el seu preu està molt per sota del de marques de dermocosmètica. La clau no és que costi poc, sinó què mesura exactament l’OCU quan decideix si hidrata de debò i si el producte mereix recomanació.
La dada que dispara l’interès arriba en identificar el producte: l’OCU situa com una de les opcions destacades la crema facial hidratant de Mercadona Deliplus Textura Rica 24 H, coneguda per molts consumidors com la “Hidrata”. Al comparador hi figura amb un preu de referència de 5 euros i apareix com una de les seleccions amb millor relació qualitat-preu dins de l’anàlisi.
Què valora l’OCU en una crema hidratant i per què això importa més que el nom
En cosmètica, una promesa sense mesura val poc. Per això, les comparatives que es basen en proves d’hidratació i en avaluació d’ús real són útils per separar sensacions de resultats. L’OCU explica que, en avaluar cremes, es fixa en l’eficàcia hidratant i en propietats cosmètiques que determinen si el producte encaixa en el dia a dia: absorció, comoditat, sensació a la pell i aspectes de l’etiquetatge.
Aquest enfocament és clau per entendre per què una crema pot guanyar sense ser “de luxe”. Una fórmula pot hidratar molt bé i, tot i així, no agradar a tothom si deixa brillantor, resulta pesada o té una fragància que no es tolera. En altres paraules: l’eficàcia és necessària, però l’experiència d’ús marca si una crema s’utilitza cada dia o es queda en un calaix.
La diferència entre hidratar i sentir hidratació
Moltes cremes produeixen un efecte immediat de confort que es confon amb hidratació profunda. La hidratació, en canvi, depèn de com la fórmula redueix la pèrdua d’aigua i de com reforça la barrera cutània. En pells seques, una textura rica pot donar el resultat que es busca. En pell mixta o greixosa, aquesta mateixa textura pot ser excessiva, encara que hidrati bé.
Per què una textura rica pot ser un avantatge o un problema
L’etiqueta “textura rica” sol indicar més fase greixosa i més capacitat de “segellat”. Això es tradueix en més sensació de protecció, sobretot a l’hivern o amb pell seca. El risc apareix quan s’utilitza com a crema universal: en pells amb tendència a brillantor, porus obstruït o brots, una textura rica pot sentir-se pesada i empitjorar la tolerància diària.
La crema de Mercadona que s’ha fet viral: què ofereix i a qui li encaixa
Que una crema sigui recomanada per una organització de consumidors no vol dir que sigui perfecta per a tothom. Vol dir que, segons els criteris avaluats, destaca davant d’alternatives similars. En el cas de la crema Deliplus Textura Rica 24 H, el seu punt fort és la relació entre rendiment hidratant i cost, a més d’un etiquetatge considerat complet dins de l’anàlisi.
Per aterrar la recomanació, el més útil és pensar en perfils. No en “edat”, sinó en tipus de pell, època de l’any i objectiu real.
Quan sol funcionar millor
- Pell seca o molt seca: quan hi ha tibantor, aspresa o descamació fina.
- Rutina nocturna: si es busca una crema més envoltant que no competeixi amb maquillatge o fotoprotector.
- Clima fred o ambients secs: calefacció, vent i canvis de temperatura que castiguen la barrera cutània.
- Pressupost ajustat: quan es necessita una hidratant estable sense pagar una marca premium.
Quan convé vigilar la resposta de la pell
- Pell mixta o greixosa: pot deixar sensació pesada o augmentar la brillantor a la zona T.
- Tendència acneica: qualsevol textura rica pot afavorir congestió en alguns rostres.
- Pell molt reactiva: si hi ha sensibilitat a fragàncies, convé provar abans en una zona petita.
Com fer-la servir per notar hidratació sense passar-te amb la quantitat
L’error típic amb les cremes riques és aplicar-ne massa i atribuir el resultat a “no s’absorbeix”. En realitat, moltes fórmules hidratants estan pensades per deixar una pel·lícula protectora lleugera. La diferència està en la dosi, l’ordre de la rutina i el moment.
Aplicació pràctica en 4 passos
- 1. Pell neta i lleugerament humida: ajuda que la hidratació es distribueixi millor i millora la sensació final.
- 2. Quantitat petita: una avellana sol ser suficient per a rostre i coll.
- 3. Pressionar en lloc de fregar: redueix irritació i millora un repartiment uniforme.
- 4. Ajustar per zones: més quantitat a les galtes si estan seques, menys al front i al nas si hi ha brillantor.
El moment més còmode si la teva pell no és molt seca
Si la teva pell és normal o mixta i la vols provar, acostuma a encaixar millor a la nit o en dies freds. Al matí, una textura rica pot complicar l’aplicació del fotoprotector o deixar un acabat massa brillant. L’estratègia més segura és alternar: nits alternes o ús localitzat en zones seques.
Per què s’ha convertit en millor compra i què no hauries d’esperar
El salt a la viralitat sol venir d’una barreja de factors: el segell d’una entitat reconeguda, un preu molt baix i la idea de “guanya a cremes cares”. La part útil és la primera: si una crema rendeix bé en hidratació i costa poc, té sentit que es recomani. La part enganyosa és la segona: una crema hidratant no és, per si sola, un tractament antiedat complet ni substitueix hàbits bàsics.
Si l’objectiu és millorar l’aspecte del rostre a mitjà termini, el nucli acostuma a ser simple: hidratació que toleris, constància i fotoprotecció diària. Si a més es busquen objectius concrets com taques, acne o arrugues profundes, calen actius específics i una rutina compatible amb la teva pell. En aquest escenari, una crema com aquesta funciona com a base hidratant, no com a solució total.
Checklist ràpid abans de comprar-la només per l’efecte viral
- Defineix el teu tipus de pell: seca, normal, mixta o greixosa.
- Pensa quan la faràs servir: matí amb fotoprotector o nit com a crema de confort.
- Comença a poc a poc: 3 nits per setmana i observa brillantor o congestió.
- No esperis miracles antiedat: el seu paper principal és hidratar i millorar el confort.
La raó per la qual aquesta crema de Mercadona apareix com a opció destacada a l’OCU no és cap truc: és que, en els criteris d’hidratació i relació qualitat-preu, competeix molt bé. La part important és fer-la servir amb criteri: si la teva pell és seca, pot encaixar com a hidratant diària o nocturna; si la teva pell és mixta o greixosa, és més intel·ligent tractar-la com a crema de temporada o de zones concretes. Aquí hi ha la diferència entre “la vaig comprar per viral” i “em funciona de debò”.