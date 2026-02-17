Veu del Consumidor
Les botes de trekking tot terreny que planten cara a Columbia ara estan rebaixades a Decathlon
Clara Ferrer Estrada (Periodista)
17/02/2026 07:30

Quan l’hivern s’allarga i la pluja es converteix en rutina, el calçat que més s’utilitza no sempre és el més tècnic ni el més car, sinó el que resol el dia a dia amb una sola condició: impermeabilitat real i bon agarre. Al catàleg oficial de Decathlon hi ha un model pensat per a muntanya que, per disseny i practicitat, també encaixa a ciutat. Es pot veure a la fitxa oficial de les botes impermeables Quechua MH500 de dona a Decathlon.

La pista de per què està cridant l’atenció no és només que aguanti el mal temps, sinó com combina amb texans, leggings i looks d’entretemps sense semblar una bota aparatosa. El que acaba de convèncer arriba quan es revisen les seves dades tècniques i el preu actualitzat.

El model és la Quechua MH500 de mitja canya, dissenyada per a muntanya i trekking i plantejada com una alternativa pràctica quan no ve de gust recórrer a botes d’aigua. A Decathlon figura a 69,99 euros (abans 74,99 euros), amb una valoració mitjana de 4,7 i més de 4.000 ressenyes a la seva fitxa. Es comercialitza, entre d’altres, en els tons verd cendrós i gris antracita.

Per què aquestes botes funcionen com a comodí en dies de pluja

La diferència entre una bota que es queda a l’armari i una que s’utilitza setmana rere setmana acostuma a estar en tres punts: comoditat en caminar, estabilitat en superfícies mullades i una impermeabilitat que no obligui a anar amb cura. En aquest cas, la MH500 està plantejada per a senderisme en terrenys variats, així que prioritza protecció, tracció i subjecció del peu.

Aquest enfocament tècnic es tradueix bé a l’entorn urbà: voreres mullades, bassals, zones de terra als parcs i canvis de temperatura al llarg del dia. El resultat és un calçat que es posa amb facilitat, no demana un look específic i manté el peu protegit quan el temps es complica.

Membrana impermeable i transpirable

La fitxa del producte destaca un folre amb membrana impermeable i transpirable orientat a mantenir els peus secs durant fins a 6 hores amb qualsevol temps. En ús real, aquesta dada acostuma a ser la que més pesa en la decisió de compra quan es busca una bota per a pluja: no es tracta només de repel·lir esquitxos, sinó de sostenir el confort durant hores.

Mitja canya i subjecció del turmell

La MH500 és un calçat de mitja canya, cosa que aporta un extra d’estabilitat al turmell sense la rigidesa d’una bota alta de muntanya. A ciutat, aquest punt intermedi és clau: permet caminar i pujar escales amb naturalitat, però ofereix més seguretat que una sabatilla baixa quan el terreny és relliscós o irregular.

El detall tècnic que marca la diferència: sola i tacs

En el calçat impermeable, l’agarre acostuma a ser el factor decisiu. La MH500 munta una sola de cautxú i, segons la fitxa, incorpora tacs de 4,5 mm per millorar la tracció. A la pràctica, aquest tipus de relleu ajuda a evacuar fang i a guanyar confiança en camins humits, però també funciona en paviment mullat, on una sola llisa tendeix a relliscar més.

Per a quin tipus de terreny està pensada

Decathlon l’emmarca per a ús a bosc, plana i muntanya, i la descriu com a vàlida per a terreny accidentat amb desnivell. Això explica per què es percep com una bota tot terreny: està dissenyada per suportar canvis de superfície sense exigir un ritme lent ni una trepitjada excessivament curosa.

Reforços a la puntera i al taló

Un altre punt rellevant és la protecció. La fitxa assenyala reforç davanter de goma i reforç posterior per a terrenys pedregosos. Aquesta construcció no només protegeix en rutes, també allarga la vida útil quan s’utilitza cada dia i se sotmet a fregaments amb vorades, escales o terres abrasius.

Comoditat i pes: el que es nota al final del dia

La comoditat no depèn només de l’interior. En una bota d’ús freqüent, també importen el pes, l’amortiment i el comportament de la sola després de diverses hores. La MH500 declara una entresola d’escuma EVA orientada a amortir i aïllar del terra, un punt clau quan es camina sobre pedra, grava o asfalt dur.

Lleugeresa per a una bota de trekking

Segons la fitxa oficial, cada unitat pesa 378 g en talla 39. En el segment de botes de muntanya, aquesta xifra se situa en una franja raonable per a qui vol un calçat protector sense sensació de “llast”. A ciutat, es tradueix en més comoditat en caminar de pressa o en fer servir transport públic.

Com combinar unes botes de muntanya sense que semblin tècniques

L’èxit d’aquest tipus de botes fora del sender acostuma a venir d’un look senzill: peces llises, capes impermeables i colors neutres. La MH500 s’ofereix en combinacions cromàtiques sòbries, cosa que facilita integrar-la amb bàsics. En alguns acabats, detalls de cordons o petites notes de color suavitzen l’estètica i l’acosten a un botí esportiu.

Fórmules que funcionen a ciutat

  • Texà recte i jersei: la bota aporta estructura i protegeix en dies de pluja.
  • Leggings i abric impermeable: conjunt pràctic per caminar sense preocupar-se pels bassals.
  • Pantaló cargo o tècnic: estètica outdoor coherent i còmoda per a l’entretemps.

Fórmules per a ruta i cap de setmana

  • Pantaló negre i jaqueta impermeable: combinació segura per a muntanya amb temps variable.
  • Capes lleugeres i motxilla: útil si el dia alterna pluja i clarianes.
  • Mitjó tècnic: millora el confort i redueix fregaments en caminades llargues.

Checklist ràpid abans de comprar

En botes impermeables, la compra encertada acostuma a dependre d’ajust, ús previst i manteniment. La fitxa oficial inclou informació de devolucions i garantia, a més de detalls tècnics. Abans de decidir, convé revisar aquests punts.

  • Ús principal: ciutat amb pluja, rutes senzilles o senderisme regular.
  • Tipus de canya: mitja canya si busques equilibri entre subjecció i mobilitat.
  • Tracció: tacs marcats si trepitges terra, fang o zones humides sovint.
  • Protecció: reforços a la puntera i al taló si acostumes a caminar per pedra o desnivell.
  • Cura: eixugar a l’aire i guardar en un lloc airejat per allargar la vida útil.

Dades clau del model rebaixat

CaracterísticaDadaQuè aporta
ModelQuechua MH500 mitja canyaEquilibri entre subjecció i comoditat
ImpermeabilitatMembrana impermeable i transpirable, peus secs fins a 6 hÚs fiable amb pluja i humitat
SolaCautxú amb tacs de 4,5 mmTracció en terreny mullat i rutes
ProteccióReforços a la puntera i al talóDurabilitat i seguretat en pedra
Pes378 g per unitat en talla 39Menys fatiga en ús prolongat
Preu69,99 euros abans 74,99 eurosDescompte visible en un bàsic de temporada

En un hivern de borrasques recurrents, la MH500 encaixa per un motiu clar: és una bota preparada per a pluja i terreny irregular, però amb una estètica prou discreta per al dia a dia. Si el que es busca és un calçat que substitueixi les botes d’aigua en desplaçaments urbans i que, a més, serveixi per a escapades de senderisme, aquesta rebaixa la col·loca en un rang de preu especialment competitiu dins del catàleg de Decathlon.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa