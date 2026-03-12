Fins a 1.000 persones fan cua a la Xina per instal·lar OpenClaw, l’agent d’IA gratuït

Si pensaves que el domini de la intel·ligència artificial era cosa exclusiva de Silicon Valley, el gegant asiàtic acaba de donar un cop sobre la taula que canviarà les regles del joc. OpenClaw ha arribat per demostrar que la potència i l’accés gratuït poden anar de la mà.
No es tracta d’un altre xat tancat amb subscripció mensual. És un model de codi obert que està revolucionant els fòrums de tecnologia per la seva capacitat per realitzar tasques complexes amb una fluïdesa que espanta.
Potència bruta “made in China” al teu abast
La gran basa d’OpenClaw és la seva arquitectura optimitzada. A diferència d’altres gegants que requereixen superordinadors per funcionar, aquesta IA xinesa ha estat dissenyada per ser eficient, permetent que usuaris amb equips domèstics potents puguin instal·lar-la i executar-la de forma local.
Això significa privacitat total: les teves dades no surten del teu ordinador. És l’eina perfecta per a aquells que busquen un assistent que no només respongui preguntes, sinó que ajudi a programar, redactar i analitzar dades sense dependre del núvol.
Sí, nosaltres també estem pensant en el que això suposa per a la sobirania tecnològica i la nostra pròpia seguretat de dades.
Com pots instal·lar-la gratis avui mateix?
Al ser un projecte obert, la comunitat ja ha començat a publicar guies d’instal·lació senzilles. Només necessites accedir al seu repositori oficial en plataformes com GitHub i seguir uns passos que, encara que requereixen un mínim de coneixement tècnic, són totalment accessibles per a qualsevol entusiasta.
El que més ens ha sorprès és la seva capacitat de raonament lògic. OpenClaw no només “escup” text; entén el context d’una forma que recorda molt els models de pagament més cars del mercat actual.
És una compra intel·ligent i gratuïta per al teu flux de treball diari. Ja no has d’esperar cues en servidors saturats ni pagar quotes en dòlars per tenir l’últim en tecnologia punta.
La fi dels assistents tradicionals
Estem davant l’inici d’una nova era on la IA deixa de ser un servei llogat per ser un programari propi. OpenClaw és el primer pas cap a una integració total de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia sense les barreres dels grans monopolis.
Validem aquest llançament com una fita en la primavera tecnològica de 2026. Instal·lar OpenClaw és prendre el control de la teva pròpia productivitat i explorar els límits del que una IA pot fer per tu.
És el moment de perdre la por al codi i començar a gaudir dels avantatges de la democratització tecnològica. El futur ja no s’escriu només en anglès, i aquesta eina n’és la prova definitiva.
Estàs preparada per fer el salt al codi obert o prefereixes seguir confiant en les plataformes de sempre per comoditat?