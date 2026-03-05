Els nous airbags intel·ligents de Decathlon que busquen revolucionar la seguretat en bicicleta

La seguretat en la bicicleta està a punt de canviar per sempre. Decathlon, a través de la seva marca especialitzada en ciclisme urbà, acaba de presentar la seva innovació més ambiciosa fins ara: els primers airbags intel·ligents dissenyats específicament per al ciclista del segle XXI.
Ja no n’hi ha prou amb el casc. El gegant francès ha desenvolupat un sistema de protecció integral que utilitza tecnologia predictiva per detectar una caiguda abans fins i tot que el ciclista toqui terra. És l’escut definitiu per a qui es mou a diari per la jungla d’asfalt.
Aquest llançament posiciona Decathlon no només com una botiga d’esports, sinó com una empresa d’alta tecnologia aplicada a la salut. L’objectiu és ambiciós: reduir dràsticament les lesions de tòrax, esquena i coll en els accidents urbans.
IA al pit: Com funciona el cervell de l’airbag?
El secret d’aquesta armilla resideix en els seus sensors interns. Equipat amb una combinació de giroscopis i acceleròmetres, el dispositiu monitoritza els moviments del ciclista 1.000 vegades per segon.
Gràcies a un algorisme d’intel·ligència artificial entrenat amb milers d’hores de dades de caigudes reals, el sistema és capaç de diferenciar entre un sotrac fort o una frenada brusca i un accident real. En cas de pèrdua d’equilibri imminent, l’airbag es desplega en menys de 80 mil·lisegons.
La protecció és total. Un cop inflat, l’armilla estabilitza la columna vertebral i protegeix els òrgans vitals, absorbint fins a un 80% de l’impacte en comparació amb un protector d’esquena convencional.
El millor és que la tecnologia és totalment autònoma. No requereix cables connectats a la bicicleta ni sensors externs; tot el sistema de detecció i tret està integrat en la pròpia peça, facilitant el seu ús diari.
Comoditat i disseny: una peça per portar tot el dia
Un dels grans reptes dels airbags per a ciclistes sempre ha estat el pes i la calor. Decathlon ha solucionat això amb un disseny ultralleuger i transpirable que es pot portar sobre qualsevol jaqueta o dessuadora sense que resulti incòmode.
La peça ha estat dissenyada per ser discreta. A simple vista sembla una armilla tècnica d’alta gamma, però al seu interior amaga la tecnologia de protecció més avançada del mercat. A més, compta amb elements reflectors per millorar la visibilitat nocturna.
La bateria és un altre dels punts forts. Amb una sola càrrega, el sistema ofereix una autonomia de més de 30 hores de pedaleig, el que suposa gairebé una setmana de trajectes urbans per al ciclista mitjà sense haver de passar per l’endoll.
És, en definitiva, la peça que faltava en el trencaclosques de la mobilitat sostenible. Si volem que més gent baixi del cotxe i pugi a la bici, la sensació de seguretat és el factor clau, i aquest airbag intel·ligent la proporciona de sobres.
Democratitzant la seguretat: preu i disponibilitat
Fins ara, els airbags per a ciclistes eren productes de luxe, amb preus que superaven els 600 euros. Seguint la seva filosofia, Decathlon planeja trencar el mercat amb un preu molt més accessible, permetent que aquesta tecnologia arribi a totes les butxaques.
El manteniment també s’ha simplificat. En cas d’inflat per caiguda, l’usuari podrà substituir el cartutx de gas de forma senzilla i econòmica, permetent que la peça sigui reutilitzable sempre que el teixit no hagi patit danys estructurals.
Aquest moviment és només el principi. La marca ja treballa en integrar aquesta tecnologia en motxilles i jaquetes d’hivern, creant un ecosistema de seguretat intel·ligent que promet convertir el ciclisme en el transport més segur de la ciutat.
Estàs preparat per pedalar amb la tranquil·litat de portar un àngel de la guarda electrònic? El futur de la seguretat urbana ja és aquí i porta el segell de Decathlon.
Al cap i a la fi, la tecnologia més útil és la que no es veu però hi és quan més la necessites. Amb aquest airbag, Decathlon no només ven equipament, ven confiança per reconquerir els carrers.