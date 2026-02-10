El nou penjador de Lidl costa 1,49 €, no necessita trepant i s’instal·la en segons

Lidl ho torna a fer: llança un producte senzill, útil i tan econòmic que molts ja el busquen a les seves botigues físiques. Però… és realment tan pràctic com sembla? El nou pack de penjadors de Lidl costa només 1,49 € i inclou quatre unitats que s’instal·len en segons sense necessitat de trepant ni cargols.
Disponible en dues versions —per a porta o per a radiador—, aquest invent promet posar ordre sense complicacions i sense fer malbé res. Això sí: només es pot trobar a les botigues físiques, fet que ha generat rebombori entre qui ja vol fer-se’n amb un.
Una solució que s’enganxa sense trencar res
De vegades, el més simple és el més brillant. Aquest producte no té tecnologia, ni bateria, ni materials revolucionaris. Però resol un problema comú a moltes llars: la manca d’espai per penjar coses sense haver de fer forats.
El pack inclou quatre penjadors de disseny metàl·lic i discret, que s’ajusten directament al cantell d’una porta o al tub del radiador. No cal cargolar, ni mesurar, ni fer servir eines. Es col·loquen en segons i es poden treure igual de ràpid.
És una solució ideal per a banys petits, cuines saturades o habitacions on qualsevol penjador extra s’agraeix. I com que són reutilitzables, es poden moure d’una habitació a una altra sense deixar rastre.
Dues versions per a diferents racons de la llar
Lidl ofereix dues versions diferents del producte:
- Penjadors per a porta: s’adapten a portes de fins a 4,5 cm de gruix i suporten fins a 1 kg per ganxo. Perfectes per a barnussos, bosses lleugeres o roba d’ús diari.
- Penjadors per a radiador: pensats per penjar tovalloles o draps al bany o a la cuina, suporten fins a 0,5 kg cadascun.
Tots dos models tenen el mateix avantatge: s’instal·len sense modificar la superfície on es col·loquen. Això els converteix en una opció segura per a pisos de lloguer o per a qui no vol fer canvis permanents a casa.
Minimalisme funcional a un preu imbatible
En un mercat on fins i tot els accessoris més senzills poden superar els 10 €, aquest pack de 1,49 € crida l’atenció. No només pel preu, sinó perquè fa la seva funció sense complicacions ni riscos.
Molts consumidors busquen avui dia solucions que no impliquin obres, eines o instal·lacions complicades. I aquest tipus de productes responen exactament a aquesta necessitat: utilitat immediata, baix cost i facilitat d’ús.
Tot i que el seu disseny és bàsic, la seva versatilitat el converteix en un recurs pràctic. Es pot fer servir a casa, a l’oficina, en una residència d’estudiants o fins i tot portar-lo de viatge.
L’únic inconvenient? Només a botiga física
Una de les curiositats d’aquest producte és que no està disponible per comprar en línia. Només es pot aconseguir a botigues físiques de Lidl, fet que ha fet que alguns usuaris es frustrin en no trobar-lo a la seva botiga habitual.
Donat el seu preu i funcionalitat, no seria estrany que s’esgotés ràpidament o que es vengués per temps limitat, com passa amb molts productes destacats de la cadena.
Per això, si estàs pensant a comprar-ne un, més val que vagis directament al Lidl més proper i preguntis per la disponibilitat. La bona notícia és que no cal invertir gaire: 1,49 € per quatre penjadors pot ser una de les compres més útils de la setmana.
Una petita ajuda que marca la diferència
En un moment en què cada centímetre d’espai compta, trobar solucions així de pràctiques i econòmiques pot fer la vida quotidiana una mica més fàcil.
I tot i que no es tracta d’un invent revolucionari, sí que és una mostra de com el disseny intel·ligent —per senzill que sigui— pot millorar el nostre dia a dia.
Ja fas servir penjadors d’aquest tipus? Has provat alguna solució sense trepant a casa? Explica-ho i comparteix-ho. De vegades, les millors idees caben en una porta… i costen menys de dos euros.