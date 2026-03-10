El formatge de Mercadona ideal per a un sopar de pica-pica: intens i molt saborós

Hi ha plaers que no haurien de costar una fortuna, i Mercadona sembla haver trobat la fórmula màgica per fer-nos feliços aquest març. Si ets de les que no concep un sopar sense una bona taula de formatges, prepara’t.
La cadena valenciana acaba de llançar una novetat que ja està corrent com la pólvora per TikTok i Instagram. Es tracta d’un formatge d’intensitat alta, dissenyat específicament per a aquells moments de picoteig on busques alguna cosa més que un tall de formatge convencional.
No és només un producte nou; és una experiència gurmet a preu de supermercat. (Sí, nosaltres també hem hagut de controlar-nos per no comprar tota la caixa).
El secret del seu èxit: Sabor intens i textura addictiva
Què fa que aquest formatge sigui tan especial? La clau està en el seu procés de curació. Mercadona ha buscat un equilibri perfecte entre un sabor potent, que perdura al paladar, i una textura que es desfà a la boca sense ser excessivament dura.
Aquesta novetat es presenta en un format ideal per a picoteig, fàcil de tallar i perfecte per combinar amb una mica de fruita seca o una bona copa de vi negre. És el típic producte que, si el poses en un plat bonic, ningú creuria que t’ha costat tan poc.
Aquest llançament s’emmarca dins de la renovació constant de la secció de lactis de Hacendado, on la qualitat ha fet un salt de gegant en els últims mesos, competint cara a cara amb formatgeries especialitzades.
És important destacar que, tot i la seva intensitat, és un formatge molt versàtil. No només brilla en solitari, sinó que pot elevar qualsevol amanida o plat de pasta si el ratlles a sobre en l’últim moment.
Per què tothom en parla aquest març de 2026?
La viralitat d’aquest formatge no és casualitat. En un moment on mirem més que mai la relació qualitat-preu, trobar un producte “premium” per pocs euros és un autèntic triomf per al consumidor intel·ligent.
Els primers clients que l’han provat coincideixen en el mateix: el seu sabor recorda als formatges vells d’autor. Té aquests petits cristalls de maduració que tant agraden als amants del bon formatge i que indiquen una curació feta amb temps i cura.
Un consell d’experta: si el compres, treu-lo de la nevera almenys 20 minuts abans de consumir-lo. A temperatura ambient és on realment desperta tota la seva gamma d’aromes i la textura es torna irresistible.
A més, el seu envàs està pensat per mantenir la frescor més temps, tot i que dubtem molt que aguanti més d’un parell de dies a la teva nevera sense que algú en piqui un trosset.
La “joia” que soluciona els teus sopars improvisats
Totes hem tingut aquelles visites inesperades o aquells vespres on no ens ve de gust cuinar. Tenir aquest formatge al rebost és com tenir un as a la màniga. Amb una mica de pa torrat i un bon oli d’oliva, el sopar està solucionat amb un 10.
Invertir en petits luxes quotidians és la millor manera de fer el dia a dia més agradable. I si aquest luxe costa menys que un cafè al centre, la decisió de compra és gairebé obligatòria.
Mercadona ha tornat a demostrar que sap llegir perfectament què volem: sabor, qualitat i un preu que no ens faci sentir culpables. Aquest formatge intens és el millor exemple d’aquesta estratègia d’èxit.
Corren rumors que en alguns centres ja han hagut de limitar la compra per persona per evitar el desproveïment. Així que, si el veus a la teva secció de refrigerats, no t’ho pensis gaire.
Confirmar que has descobert el formatge de la temporada abans que totes les teves amigues et dóna aquest puntet d'”insider” que tant ens agrada, oi?
Ets més de formatge sol amb un bon vi o prefereixes acompanyar-lo amb una mica de melmelada de tomàquet per contrastar sabors?