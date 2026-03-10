Decathlon rebaixa un 50% la seva bicicleta elèctrica de muntanya resistent a la pluja

Sabem que feia temps que li anaves darrere, però el preu et feia tirar enrere. Les bicicletes elèctriques de muntanya (e-MTB) han estat, fins ara, un luxe reservat per a uns pocs butxaques.
Però Decathlon ha decidit que aquest març de 2026 ningú es quedi sense la seva dosi d’adrenalina. La cadena francesa ha posat en marxa una liquidació que ha deixat tothom bocabadat: un 50% de descompte en un dels seus models més robustos.
No és una bicicleta qualsevol; és una autèntica bèstia tot terreny dissenyada per aguantar el que li tiris. (Sí, nosaltres també estem mirant l’espai que ens queda al garatge per encabir-la).
Potència i autonomia: Oblida’t de patir a les pujades
El gran secret d’aquest model és la seva bateria de gran capacitat. Està pensada per a aquelles rutes llargues on no vols estar pendent de si arribaràs a casa amb l’assistència activa.
Amb una sola càrrega, aquesta bicicleta et permet recórrer quilòmetres i quilòmetres de senders amb un motor silenciós i potent que t’empeny exactament quan més ho necessites. Ja no hi ha pujada massa costeruda ni camí massa difícil.
A més, Decathlon ha posat un èmfasi especial en la durabilitat. El quadre està reforçat per absorbir els impactes més durs, però mantenint una lleugeresa sorprenent que permet una conducció àgil i divertida.
És important destacar que els components (canvis, frens i suspensió) són de primeres marques, assegurant que la teva seguretat a la muntanya sigui la prioritat absoluta mentre gaudeixes del paisatge.
Resistent a la pluja: La teva aliada contra el mal temps
Aquesta primavera de 2026 s’està presentant moguda, però això ja no serà una excusa per quedar-se al sofà. Aquest model és totalment resistent a l’aigua, des de la bateria fins a la pantalla de control.
Pots creuar rierols o pedalar sota un xàfec sense por de fer malbé el sistema elèctric. Les connexions estan segellades amb tecnologia IPX d’última generació, cosa que la converteix en la bicicleta “tot terreny” definitiva per al clima canviant.
Un consell d’experta: tot i que sigui resistent, un bon manteniment post-ruta (assecar-la i greixar la cadena) farà que la teva inversió duri tota la vida. Les bicicletes de Decathlon són famoses per la seva postvenda impecable, i aquest model no n’és una excepció.
L’assistència elèctrica és totalment ajustable des del manillar, permetent-te triar entre diversos modes segons si vols fer exercici o si prefereixes que la bicicleta faci la feina bruta per tu.
El descompte del 50%: Per què és ara o mai?
Trobar una e-MTB amb aquestes prestacions a meitat de preu és una cosa que només passa quan hi ha un canvi d’estoc massiu. Decathlon vol fer lloc a les novetats de l’estiu i ha llançat aquesta “bomba” informativa.
L’estalvi és tan gran que, pràcticament, t’estàs emportant l’assistència elèctrica de regal. Estem parlant de centenars d’euros de rebaixa en un producte que rarament baixa de preu durant la temporada.
Invertir en una bicicleta així no és només comprar un vehicle; és invertir en la teva salut i llibertat. Poder arribar a llocs on abans ni somiaves arribar és una sensació que no té preu, i ara és més assequible que mai.
La demanda està sent tan alta que el sistema de venda online de Decathlon ja està avisant de “poques unitats” en les talles més comunes. No és una frase de màrqueting: aquests xollos no duren més de 24 hores.
Confirmar que pots tenir una bicicleta de gamma alta per la meitat del que t’imaginaves t’ha donat la motivació que et faltava per sortir a la muntanya el cap de setmana que ve, oi?
Ets de les que ja té la ruta traçada al Google Maps o t’agrada perdre’t per camins nous ara que saps que el motor t’ajudarà a tornar?