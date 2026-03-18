Arriben a Zara les novetats de la setmana: pantalons ‘barrel’, vestits de punt i bosses de ràfia

Oblida’t de les tendències passatgeres. Aquesta temporada, la verdadera inversió d’estil es troba en la senzillesa. Zara ha tornat a demostrar que coneix perfectament el que busquem les dones a partir dels 50: una peça que resolgui el “què me’n poso” en dos segons i que, a més, ens faci sentir afavorides a l’instant.
Es tracta d’un vestit de punt calat que ja està donant la volta a les xarxes socials. No és el típic vestit de xarxa de platja; és una peça sofisticada, amb un calat subtil i un patró que acaricia la silueta sense marcar més del compte. El resultat és una peça amb aquell luxe silenciós que tant ens agrada. (Sí, nosaltres també hem caigut rendides davant la seva caiguda impecable).
El que més ha cridat l’atenció de les redactores de Yo Dona és com les expertes en moda l’estan integrant en els seus looks de diari: amb sandàlies planes i accessoris de ràfia. És, literalment, l’uniforme oficial de la primavera de 2026.
Efecte “vertical”: El secret del seu patró
Per què afavoreix tant? El secret rau en l’estructura del punt. En crear línies verticals naturals, aquest vestit genera un efecte visual d’allargament que estilitza la figura de manera immediata. És ideal tant per a dones altes com per a aquelles que busquen guanyar uns centímetres visuals sense recórrer als tacons.
El seu escot i la caiguda de les espatlles estan pensats per aportar una estructura elegant però relaxada. El teixit de punt, a més, té el pes just perquè la faldilla tingui moviment en caminar, creant aquell aire de sofisticació sense esforç que és marca de la casa de les dones amb més classe.
A més, al ser calat però comptar amb un folre estratègic o un punt prou espès en les zones clau, permet anar fresca sense sentir-te desprotegida. És la solució definitiva per a aquells dies de calor a la ciutat on el lli s’arruga massa.
El detall d’estil: El seu color neutre permet que els accessoris siguin els veritables protagonistes. Un cinturó de pell fina pot transformar aquest vestit d’una peça de dia a un look perfecte per a un sopar en una terrassa.
De l’oficina a la maleta de vacances
La versatilitat és el punt fort d’aquest disseny de Zara. Per a un dia de feina, combina’l amb una blazer de lli oversize i uns mocassins oberts. Per a una escapada de cap de setmana, simplement afegeix unes sandàlies tipus pala i una bossa tipus cistell. No necessita res més.
Aquest vestit representa el canvi de mentalitat en el consum de moda actual: comprar menys, però comprar millor. Les dones de 50 valoren que sigui una peça que no passa de moda i que s’adapta als canvis de temperatura típics d’aquest març de 2026.
Disponible (de moment) en diverses tonalitats terra i crus, és el llenç perfecte per experimentar amb les tendències en calçat d’aquesta temporada. La seva relació qualitat-preu és tan temptadora que no ens estranyaria que es converteixi en una peça de col·leccionista en poques setmanes.
Truc: Si vols donar-li un toc més juvenil, porta’l amb unes vambes de l’estil “retro” en color blanc. Li restaràs formalitat i guanyaràs punts en comoditat per a les teves jornades maratonianes.
Verdicte: La peça que no pot faltar al teu armari
Si busques una peça que et faci sentir guapa, còmoda i actual, aquest vestit de punt calat és el teu millor aliat. Zara l’ha encertat amb un disseny que entén les necessitats de la dona real: elegància, funcionalitat i un toc de tendència just.
És el moment d’apostar per peces que treballin per a tu. La moda de primavera és per gaudir-la, i amb aquest vestit, la meitat de la feina ja està feta. Els resultats estan a la vista de tothom: és la peça que esgota existències per mèrits propis.
Deixaràs que t’ho expliquin o seràs tu qui estreni el look més desitjat de la temporada? Nosaltres ja tenim el nostre reservat. L’estil no té edat, però aquest vestit sí que té propietària!