No a marcas caras ni postureo: el secreto tras la cerveza de Mercadona que triunfa

Seguro que te ha pasado. Estás frente al lineal de Mercadona, con el carrito medio lleno, y tu mano va directa a ese pack de color verde.

Hablamos de la Steinburg. Es un clásico de nuestras reuniones, barbacoas y de aquellos jueves por la noche donde el presupuesto aprieta pero las ganas de una caña fría no perdonan.

Pero, ¿te has parado alguna vez a leer la letra pequeña de la lata? (Tranquila, casi nadie lo hace, por eso estamos nosotros aquí para contártelo).

Existe una creencia extendida de que lo barato sale caro, especialmente cuando hablamos de bebidas fermentadas. Sin embargo, el caso de la cerveza de Juan Roig es el estudio de caso perfecto para callar bocas.

La realidad es que ese sabor que ya tienes grabado en el paladar no nace en una fábrica genérica sin nombre. Tiene ADN de campeón y una historia que cruza fronteras.

El gigante que mueve los hilos de tu nevera

Para entender por qué la cerveza de Mercadona tiene el sabor que tiene, tenemos que mirar hacia Francia y, más concretamente, hacia el grupo Brasserie Champigneulles.

Este nombre quizás no te diga nada mientras haces la cola en la caja, pero en el sector es sinónimo de maestría cervecera desde hace siglos.

Se trata de una de las plantas de producción más grandes de Europa, ubicada cerca de Nancy. No son unos recién llegados: fabrican desde el año 1897.

¿Qué significa esto para nuestro bolsillo? Básicamente, que estamos comprando experiencia centenaria a precio de marca blanca. Un auténtico truco de consumo que muchas marcas premium preferirían que no supieras.

Dato clave: La fábrica de Champigneulles tiene capacidad para producir más de 4 millones de hectolitros al año. Es una maquinaria de precisión diseñada para la calidad masiva.

Premios que no se compran con marketing

No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos internacionales. La variante Steinburg Especial ha logrado colarse en rankings de prestigio, ganando medallas en certámenes como el World Beer Awards.

Conseguir que una cerveza que cuesta una fracción que las marcas líderes gane una medalla de oro es, sencillamente, una anomalía del mercado. (Y una alegría para nuestras cuentas bancarias).

El secreto reside en la estandarización de procesos. Al producir volúmenes tan brutales para Mercadona, los costos caen en picado, pero la receta se mantiene bajo un control de calidad férreo.

Hablamos de una cerveza tipo Lager, con ese punto de amargor justo y una burbuja que no satura. Es, en esencia, la definición de «fácil de beber».

Muchos consumidores a ciegas no son capaces de diferenciarla de una marca de 3 euros el litro. Aquí es donde reside el verdadero triunfo de la ingeniería de producto de la cadena valenciana.

¿Por qué nos sentimos tan identificados?

Al final, la Steinburg se ha convertido en un icono cultural. Es la democratización de la azotea en casa. Nos permite invitar a toda la pandilla sin que nos tiemble la tarjeta de crédito al pasar por el datáfono.

Además, Mercadona ha sabido diversificar. Ya no es solo «la verde». Ahora tenemos la 0,0%, la de Abadia (que cuidado, esta tiene otra procedencia muy interesante) y las versiones Radler.

Es esa sensación de saber que estás comprando algo inteligente. No pagas el anuncio de la tele, ni el patrocinio del equipo de fútbol; pagas el líquido, el aluminio y la logística.

Y seamos sinceras: en los tiempos que corren, encontrar un producto que mantenga el tipo frente a la inflación y que encima esté premiado, es casi un milagro laico.

Truco: Si quieres elevar la experiencia, sírvela siempre en copa de vidrio (nunca en el vaso de plástico) y asegúrate de que esté exactamente a 3 grados. La diferencia es abismal.

La logística: del campo a tu mesa en tiempo récord

Otro factor que la hace imbatible es la frescura. La rotación de stock en Mercadona es tan alta que es prácticamente imposible encontrar una lata que lleve meses en el almacén.

Esto es vital para una Lager. Cuanto más joven sea la cerveza, mejor mantiene sus propiedades aromáticas y su punch de gas natural.

Además, la colaboración con proveedores locales y la optimización de las rutas de transporte reducen la huella de carbono, un hecho que cada vez valoramos más como comunidad.

No es solo que esté buena y sea barata, es que el sistema funciona como un reloj suizo (o francés, en este caso) para que el producto llegue impecable.

Es la prueba de que el modelo de proveedor especialista de Mercadona sigue siendo el rival a batir en el sector del gran consumo.

La próxima vez que alguien te mire extraño por sacar una Steinburg en una cena, puedes soltar el dato de los premios internacionales y ver cómo cambia su cara de sorpresa.

Al final del día, lo que importa es el disfrute. Y si este disfrute viene acompañado de un ahorro real a final de mes, la satisfacción es doble.

¿Eres de las fieles a la Steinburg o aún te resistes por prejuicios? Quizás este es el momento de darle una segunda oportunidad.

Al fin y al cabo, si los jueces más exigentes del mundo le han dado el visto bueno, ¿quiénes somos nosotros para llevarles la contraria?