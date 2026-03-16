La tele de 85 pulgadas con Google TV que Carrefour vende a precio imbatible

Admitámoslo: todas hemos soñado alguna vez con tener una pantalla tan grande que nos hiciera sentir como si estuviéramos en la primera fila del cine, pero sin movernos del sofá (y con nuestra manta preferida). Pues bien, Carrefour acaba de lanzar una bomba en el mercado de la tecnología que hará que tu televisor actual parezca una tableta de juguete.

La cadena francesa ha puesto el cartel de liquidación a una Smart TV gigante de 85 pulgadas. No es una tele cualquiera; es una auténtica bestia tecnológica que promete transformar tu salón en una sala de cine premium por un precio que nadie esperaba este 2026. Es la clásica oferta de «ahora o nunca» que te hará plantearte si realmente necesitas la mesa de café o si es mejor hacer sitio para este monstruo.

El problema de estas liquidaciones es que Carrefour no avisa: las unidades son limitadas y el precio de derribo ya corre como la pólvora por los foros de ahorro. Cuando una oferta así sale a la luz, el tiempo de reacción es la diferencia entre estrenar cine o quedarse con las ganas.

Pero, ¿qué la hace tan especial aparte de su tamaño descomunal? El secreto no está solo en las pulgadas, sino en la ingeniería de sonido e imagen que lleva en su interior. No se trata de ver la tele, se trata de vivirla con todos los sentidos.

Antes de comprarla, toma la cinta métrica. Una pantalla de 85 pulgadas mide casi 2 metros de ancho. Asegúrate de que tu mueble (o tu pared) está preparado para tanta grandeza, porque no es un objeto que pase desapercibido.

Sonido Onkyo: el lujo que tus oídos merecen

A menudo, las teles grandes tienen un sonido mediocre, pero este modelo que Carrefour liquida incorpora un sistema de audio firmado por Onkyo. Hablamos de una de las marcas más respetadas en el mundo de la alta fidelidad. Combinado con la tecnología Dolby Atmos, el sonido te envuelve de tal manera que sentirás cada gota de lluvia o cada explosión como si estuvieras dentro de la película.

Es lo que llamamos sonido inmersivo real. Ya no necesitas gastar una fortuna extra en barras de sonido externas o equipos complicados de cables. Este televisor llega listo para ofrecerte una experiencia acústica que te hará vibrar el pecho (y tal vez un poco los nervios de los vecinos, pero valdrá la pena).

La noche de cine en casa subirá de nivel inmediatamente. Imagina ver tus conciertos favoritos o las finales deportivas con esta potencia sonora. Es la mejor dosis de dopamina para los amantes del entretenimiento de calidad que no quieren renunciar a nada.

Google TV: inteligencia al servicio de tu mando

El otro gran punto a favor de esta oferta es que funciona con Google TV. Para nosotros, es el mejor sistema operativo que existe ahora mismo. ¿Por qué? Porque es rápido, intuitivo y, sobre todo, porque sabe qué te gusta. El sistema te organiza el contenido de todas tus plataformas (Netflix, Disney+, HBO, Filmin) en una sola pantalla.

Puedes pedirle cosas al mando mediante la voz. «Busca películas de suspense» o «Pon el último vídeo de YouTube», y la tele responde al momento. Es la comodidad absoluta para las tardes de domingo donde el único esfuerzo que quieres hacer es coger las palomitas.

Además, al tener Chromecast integrado, puedes enviar cualquier foto o vídeo desde tu móvil a la pantalla gigante con un solo clic. Ver las fotos de tus últimas vacaciones en 85 pulgadas y resolución 4K hará que te sientas otra vez allí.

La calidad de imagen es otra historia. Con el soporte para Dolby Vision y HDR10+, los negros son más profundos y los colores más vibrantes que nunca. Es una arquitectura visual diseñada para no perder ningún detalle, ni siquiera en las escenas más oscuras.

¿Por qué Carrefour está haciendo esta liquidación?

El mercado de la tecnología se mueve a una velocidad de vértigo. Con la llegada de los nuevos modelos de la temporada 2026, Carrefour necesita vaciar almacén y lo hace reventando precios de modelos que todavía son punteros. Es tu oportunidad de oro para conseguir tecnología de gama alta a precio de gama media.

Esta Smart TV es el activo más valioso de cualquier «zona gaming» o salón familiar. Si te gustan los videojuegos, conectar una consola de última generación a una pantalla de este tamaño es una experiencia que te parará el corazón. La fluidez y el tamaño hacen que la inmersión sea total.

Es una inversión en la felicidad de tu hogar. En un mundo donde el tiempo de ocio es sagrado, tener las mejores herramientas para disfrutarlo es una decisión inteligente. Al final, ahorrarás en entradas de cine y palomitas caras porque el mejor plan de la ciudad estará en tu propio salón.

No dejes que el miedo al tamaño te frene. Una vez la tengas instalada, te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo con una pantalla más pequeña. La satisfacción del tamaño sí importa cuando hablamos de series y películas.

¿Vas a seguir viendo Netflix en pequeño o mañana mismo transformarás tu casa en el cine del barrio gracias a Carrefour?