IKEA recupera su catálogo de 1996 y algunos muebles vuelven a ser tendencia

Lo retro ya no es lo que era. Si pensabas que los muebles de los 90 estaban enterrados en el trastero de tus padres, te equivocabas. IKEA ha decidido abrir el baúl de los recuerdos y el resultado es pura magia decorativa.

Seguro que recuerdas aquel sofá de líneas curvas o aquella estantería metálica que parecía sacada de una película de culto. Pues bien, el catálogo de 1996 ha vuelto a la vida y las redes sociales ya han dictado sentencia: es lo más «cool» que puedes tener en casa ahora mismo.

No es solo una cuestión de nostalgia. Estamos ante una tendencia que busca recuperar la calidad visual y la personalidad que a veces echamos de menos en los diseños más modernos y minimalistas. (Y sí, nosotros ya tenemos un par de favoritos fichados).

La colección Nytillverkad: el puente entre dos épocas

La clave de este fenómeno es la colección Nytillverkad. IKEA no se ha limitado a copiar lo antiguo, sino que ha reinterpretado sus grandes éxitos de mediados de los 90 con materiales actuales y colores que encajan perfectamente en el 2026.

Lo que más nos fascina es cómo piezas que tienen 30 años de historia encajan en un piso moderno. Son muebles con alma, de aquellos que se convierten en los protagonistas de la habitación sin pedir permiso.

Desde percheros con formas geométricas hasta sillones que parecen nubes, la marca sueca ha demostrado que el buen diseño es eterno. No importa cuánto tiempo pase; si algo es bonito y funcional, siempre tendrá un lugar en nuestras vidas.

Atención a los coleccionistas: estas ediciones son limitadas. Lo que hoy ves en la sección de novedades podría convertirse en una pieza de subasta dentro de unos años. La fiebre por el IKEA vintage es muy real.

Las tres iconos que querrás comprar hoy mismo

Si tienes que elegir, hay tres piezas que están provocando colas virtuales. La primera es el sillón GOGO, una maravilla de diseño tubular que en 1996 fue una revolución y que hoy sigue siendo el epítome de la comodidad con estilo.

La segunda es la mesa auxiliar de colores vibrantes. En un mundo de muebles blancos y madera clara, añadir un toque de color primario es el truco definitivo de los interioristas para dar vida a un rincón aburrido.

Y, por supuesto, no podemos olvidar los accesorios de iluminación. Las lámparas de finales de los 90 tenían esa mezcla entre el estilo industrial y el futurista que hoy llamamos «retro-future» y que queda increíble sobre una mesa de comedor de madera natural.

Lo mejor de todo es el precio. IKEA mantiene su filosofía de diseño democrático, permitiéndonos tener una pieza de museo del diseño en casa por mucho menos de lo que costaría en una tienda de antigüedades de lujo.

¿Por qué nos obsesiona tanto el estilo de los 90?

La moda y la decoración siempre funcionan en ciclos de 30 años. Es el tiempo necesario para que una generación eche de menos su infancia y otra descubra por primera vez una estética fresca y diferente.

Los 90 fueron años de experimentación, de romper con la sobriedad de los 80 y de buscar formas más orgánicas y divertidas. Este optimismo es justo lo que buscamos ahora para nuestros hogares: casas que nos hagan sonreír.

La OCU y expertos en consumo sostenible también apuntan que rescatar diseños clásicos fomenta un consumo más consciente. Son muebles que no pasan de moda la temporada que viene; están hechos para quedarse.

Si entras en la web de IKEA y ves que alguna de estas piezas está agotada, no desesperes. Suelen reponer stock de forma escalonada, pero tienes que ser rápida. Hay auténticos «cazadores de tendencias» monitorizando cada movimiento.

Un consejo: no satures tu casa. El secreto para que estos muebles luzcan es mezclarlos con piezas contemporáneas. Un sillón de 1996 junto a una alfombra de fibras naturales de 2026 es el «match» perfecto.

Cómo identificar una verdadera joya del catálogo

Para saber si estás ante un futuro clásico, fíjate en la estructura. Los muebles de esta reedición destacan por su sencillez constructiva y el uso audaz del color. Son piezas que cuentan una historia.

Muchos de estos diseños fueron creados por nombres importantes del diseño nórdico que en su día pasaron desapercibidos y hoy son referentes mundiales. Tener uno en casa es como tener una pequeña parte de la historia del arte cotidiano.

La facilidad de montaje (el ADN de IKEA) sigue presente, pero con la robustez que exigen los estándares de hoy. Es lo mejor de ambos mundos: estética vintage y durabilidad moderna.

No es de extrañar que las revistas de decoración más importantes del mundo estén dedicando portadas enteras a este regreso. IKEA ha sabido leer el mercado como nadie: queremos personalidad a precios razonables.

¿Vas a dejar que tu salón siga siendo uno más del montón o vas a darle ese toque icónico de los 90 que todos envidiarán?

Corre a por tu catálogo o entra en la app, porque estas joyas están volando de las estanterías (y de los almacenes).