Esta es la lámpara de Ikea que transforma el salón con una luz cálida y elegante por menos de lo que imaginas

El salón puede parecer otro sin cambiar muebles ni pintar paredes: basta con corregir la luz. El problema es que muchas casas viven con iluminación dura, sombras marcadas y un brillo “frío” que apaga los textiles y envejece el color de las paredes. Antes de comprar, conviene mirar un dato que a menudo se pasa por alto en bombillas y luminarias: la etiqueta energética y la información del producto, tal como recoge la guía oficial de la Comisión Europea sobre fuentes de luz y etiqueta energética.

En esta tendencia de iluminación cálida hay una pieza que está destacando por un motivo concreto: no busca deslumbrar, sino difuminar. Y este matiz es el que cambia la atmósfera cuando cae la tarde y se encienden las luces.

El dato clave es el modelo: se trata de la STOCKHOLM 2025 lámpara de techo de Ikea, con pantalla textil ondulada y detalles en chapado de latón. La misma marca la describe como una lámpara pensada para crear un ambiente acogedor gracias a una pantalla de tela que difunde una luz cálida y decorativa, y la recomienda tanto para mesa de comedor como para dormitorio. Puedes ver su ficha oficial aquí: STOCKHOLM 2025 lámpara de techo en Ikea España.

Por qué una pantalla textil cambia tanto la percepción del salón

Cuando una bombilla queda demasiado expuesta, el ojo recibe un punto de luz directo que genera sombras duras y contraste agresivo. Esto es lo que suele crear el efecto “oficina” en casa. En cambio, una pantalla textil actúa como filtro: reparte la luz, suaviza el brillo y hace que el espacio parezca más uniforme.

La gracia de este diseño no es solo que sea bonito. Es en cómo se comporta cuando se enciende: la onda del tejido y el acabado claro ayudan a rebotar la luz y a reducir el deslumbramiento. El resultado es el típico ambiente que se asocia a salones de hotel: menos focos, más envolvente.

El detalle que la hace más “decorativa” que otras lámparas

Pantalla ondulada : aporta volumen sin ser pesada y se percibe como pieza de diseño incluso apagada.

: aporta volumen sin ser pesada y se percibe como pieza de diseño incluso apagada. Textil : suaviza el punto de luz y evita el brillo directo a los ojos.

: suaviza el punto de luz y evita el brillo directo a los ojos. Detalles tipo latón: añaden calidez visual y combinan con maderas, blancos rotos y tonos piedra.

En la práctica, esto ayuda a que el salón se vea más calmado y más coherente, sobre todo si hay sofás en tonos neutros, alfombras claras o muebles de madera. En estos casos, una luz cálida y difusa “une” el conjunto y hace que todo parezca más pensado.

Dónde colocarla para que se note el cambio

La misma lámpara puede dar dos resultados muy diferentes según la altura y el lugar. El error habitual es colgarla demasiado alta cuando se busca luz sobre una mesa, o demasiado baja cuando se pretende iluminar de manera general. Ikea explica en la ficha del producto que se puede colocar sobre la mesa para luz directa o más cerca del techo para una iluminación general suave.

Reglas sencillas de colocación según el uso

Sobre mesa de comedor : cuélgala para que aporte luz útil sin deslumbrar a quien está sentado. La idea es iluminar el tablero, no la cara.

: cuélgala para que aporte luz útil sin deslumbrar a quien está sentado. La idea es iluminar el tablero, no la cara. En salón sin mesa central fija : súbela más cerca del techo para que la luz sea global y el ambiente quede homogéneo.

: súbela más cerca del techo para que la luz sea global y el ambiente quede homogéneo. En dormitorio: la pantalla textil funciona especialmente bien si deseas una luz agradable para desconectar.

Si el salón tiene zonas (sofá, comedor, rincón de lectura), lo más eficaz es tratar la lámpara como “luz base” y luego completar con puntos secundarios: una lámpara de pie al lado del sofá o una de sobremesa en una estantería. Así evitas que todo dependa de una sola fuente central.

Qué bombilla elegir para lograr luz cálida sin que quede apagada

En iluminación doméstica, “cálida” no debería significar “oscura”. El objetivo es que el tono sea agradable y, al mismo tiempo, suficiente para vivir el espacio. La clave es combinar una temperatura de color adecuada con una cantidad de luz coherente para los metros del salón.

Dos referencias útiles para acertar:

Temperatura de color : para ambiente cálido, lo habitual es moverse en valores cálidos (no azules) y evitar tonos demasiado blancos.

: para ambiente cálido, lo habitual es moverse en valores cálidos (no azules) y evitar tonos demasiado blancos. Flujo luminoso: en lugar de mirar watts, mira lúmenes, que describen mejor cuánta luz real emite la bombilla.

Una pantalla textil como esta ya suaviza el resultado, así que conviene no quedarse corto. Si el salón te queda “melancólico”, normalmente no es por la lámpara, sino por una bombilla con poca potencia luminosa para el tamaño de la estancia.

Materiales y estilo: por qué encaja en casas muy diferentes

La lámpara pertenece a la colección STOCKHOLM y está diseñada por Nike Karlsson, según la ficha del producto. Su punto fuerte es que se percibe como “neutra” pero con personalidad: no es minimalismo frío, porque el textil añade textura; tampoco es clásica, porque la onda le da un aire contemporáneo.

Esto hace que funcione en tres escenarios muy habituales:

Salón nórdico : madera clara, blancos rotos, textiles de lino o algodón.

: madera clara, blancos rotos, textiles de lino o algodón. Salón moderno : líneas rectas, pocos objetos, necesidad de una pieza que aporte calidez.

: líneas rectas, pocos objetos, necesidad de una pieza que aporte calidez. Comedor ecléctico: sillas mezcladas, alfombra con color, necesidad de un elemento que unifique.

Cómo integrarla para que el salón parezca más caro

El efecto “casa cuidada” suele aparecer cuando la luz y los materiales se entienden entre sí. Si la lámpara tiene detalles tipo latón, ayuda que haya algún punto que dialogue con ella: un marco, un tirador, un jarrón o una bandeja. No es necesario llenar el salón de metal, solo repetir el acento una o dos veces.

Tres combinaciones rápidas que elevan el resultado

Latón + madera : mesa de roble o nogal, textiles beige y una lámpara con detalle dorado suave.

: mesa de roble o nogal, textiles beige y una lámpara con detalle dorado suave. Blanco roto + negro : lámpara textil clara, mesa oscura y pequeños puntos negros (patas, marcos) para contraste.

: lámpara textil clara, mesa oscura y pequeños puntos negros (patas, marcos) para contraste. Neutros + una nota de color: sofá crema, alfombra clara y un color protagonista en cojines o arte.

Si el salón es pequeño, esta lámpara juega a favor porque la pantalla clara aporta ligereza visual y la luz difusa disimula rincones. En espacios grandes, funciona mejor si se acompaña con luz secundaria para que no quede un centro brillante y esquinas muertas.

Lo que conviene revisar antes de comprarla

Hay compras que se hacen por impulso y después fallan por detalles básicos. En iluminación, el checklist no es largo, pero evita devoluciones:

Tamaño : comprueba el diámetro y si encaja con el tamaño de la mesa o del espacio.

: comprueba el diámetro y si encaja con el tamaño de la mesa o del espacio. Altura : piensa si podrás regular la caída para el uso que deseas.

: piensa si podrás regular la caída para el uso que deseas. Tipo de casquillo : asegúrate de que la bombilla que tienes o que comprarás es compatible.

: asegúrate de que la bombilla que tienes o que comprarás es compatible. Estilo del techo: si hay molduras o altura baja, la colocación cambia.

Con esta revisión hecha, el atractivo de la STOCKHOLM 2025 es fácil de entender: no es una lámpara que “grite”, sino una que mejora el ambiente. Cuando la pantalla textil difumina la luz y la colocación está bien pensada, el salón deja de verse plano y comienza a sentirse más cálido, más equilibrado y más habitable.