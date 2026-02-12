Decathlon lanza sus nuevas chaquetas Forclaz para todos los niveles: de la ciudad a la montaña

Elegir chaqueta de invierno ya no solo va de estilo en ciudad y montaña el error habitual es comprar la más cálida y descubrir tarde que no encaja con tu rutina Antes de decidir conviene revisar recomendaciones oficiales sobre protección frente al frío y hábitos básicos como los de la guía de la Comunidad de Madrid sobre frío y salud especialmente si hay planes prolongados al aire libre

En la práctica la compra se define por tres preguntas cuánto frío real pasarás si te mojas con lluvia o nieve y si te moverás trekking o estarás más estático ciudad Con esta lógica algunas marcas están reorganizando su oferta en niveles claros para evitar dudas y comparaciones eternas

Decathlon acaba de presentar su gama de chaquetas Forclaz NH100 NH500 y NH900 planteadas como una escala de principiante a experto para uso en montaña y ciudad El punto diferencial es que cada una se asocia a un umbral térmico y a un tipo de plan la NH500 se comunica como protección hasta -10°C y la NH900 como escudo para frío extremo hasta -20°C además de máxima impermeabilidad según la información difundida por la marca

Qué cambia cuando una gama se organiza por niveles

Menos compras impulsivas y más ajuste con tu rutina

Cuando la oferta se entiende como escalones el consumidor compara mejor En lugar de mirar solo color o precio se fija en el uso real paseos urbanos rutas suaves escapadas largas o salidas con frío serio Esto reduce un problema típico del invierno chaquetas que acaban en el armario porque son demasiado pesadas para el día a día o demasiado finas para lo que prometían

El detalle que a menudo se olvida movimiento y sudor

En montaña moverse cambia la sensación térmica Si caminas con intensidad el cuerpo produce calor y humedad Una prenda demasiado cálida puede ser incómoda y una con poca gestión de la humedad puede dejarte frío cuando paras Por eso conviene pensar en capas y en el tipo de actividad no es lo mismo un trekking matinal que un trayecto corto en ciudad con viento

Las tres chaquetas Forclaz para quién es cada una

Forclaz NH100 la puerta de entrada para planes suaves

La NH100 se presenta como una chaqueta ligera versátil y fácil de llevar pensada para estrenarse en la montaña y para paseos urbanos con un toque aventurero El enfoque es práctico rutas sencillas planes improvisados y uso diario sin cargar con una prenda aparatosa En este nivel lo que suele importar es comodidad facilidad de combinación y que la chaqueta no moleste cuando el día no es extremadamente frío

Si tu semana alterna transporte público paseos y alguna salida de senderismo ocasional este escalón suele ser el más lógico La clave es no exigirle lo que no es si el plan incluye muchas horas de frío intenso o lluvia persistente conviene mirar los niveles superiores

Forclaz NH500 el equilibrio para frío serio sin ir al extremo

La NH500 se presenta como el modelo que protege hasta -10°C y que combina rendimiento y estilo para pasar del trekking a la ciudad sin perder confort Es el perfil que suele encajar en quien hace escapadas más largas vive días ventosos o necesita una prenda de invierno principal que responda bien cuando baja la temperatura

En términos de decisión este tipo de chaqueta suele ser el punto medio suficientemente abrigada para la mayor parte del invierno pero sin llegar al volumen y al aislamiento que a algunas personas les resulta excesivo para moverse por ciudad Es una opción típica para quien no quiere tener una chaqueta para todo pero sí quiere minimizar errores

Forclaz NH900 el escalón de frío extremo y máxima protección

La NH900 se comunica como una chaqueta pensada para grandes aventuras y días de invierno duros con protección hasta -20°C y máxima impermeabilidad dentro de la gama presentada En este nivel la pregunta deja de ser me abriga y pasa a ser me protege cuando el clima complica la salida Si el plan incluye nieve viento fuerte o exposición prolongada el margen de seguridad gana peso frente a la estética

Para quien solo la usaría en días contados la compra se decide por frecuencia si el invierno de tu zona es moderado y el uso es principalmente urbano quizás no se amortiza Si haces salidas invernales de manera regular o el frío es un factor constante el salto puede tener sentido

Cómo elegir bien sin probarte diez chaquetas

Checklist rápido antes de comprar

Define el escenario principal ciudad cada día montaña ocasional o montaña frecuente

ciudad cada día montaña ocasional o montaña frecuente Calcula tu frío real temperatura habitual y duración del plan al exterior

temperatura habitual y duración del plan al exterior Piensa si te mojas lluvia nieve o viento suelen decidir el nivel

lluvia nieve o viento suelen decidir el nivel Ten en cuenta el movimiento caminar rápido exige menos aislamiento que estar parado

caminar rápido exige menos aislamiento que estar parado Planifica por capas base térmica capa intermedia chaqueta exterior cuando corresponda

Errores frecuentes que encarecen la compra

Comprar la más abrigada y no usarla por exceso de calor en ciudad

Subestimar el viento y la humedad el frío se nota más cuando te mojas

Elegir solo por estética y descubrir que no cubre el tipo de plan real

No considerar el espacio una chaqueta voluminosa pesa en viajes y en el día a día

Tabla comparativa para decidir en un minuto

Modelo Uso típico Dato clave Forclaz NH100 Planes suaves ciudad y rutas sencillas Ligera y versátil para iniciarse Forclaz NH500 Escapadas largas y frío notable Protección comunicada hasta -10°C Forclaz NH900 Invierno duro y aventuras exigentes Frío extremo hasta -20°C y máxima impermeabilidad

La idea de esta gama es simplificar una decisión que a menudo se hace mal comprar sin pensar en temperatura humedad y uso real Si eliges el nivel que encaja con tu plan más frecuente y lo combinas con un sistema de capas la chaqueta deja de ser una apuesta y pasa a ser una herramienta