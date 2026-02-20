Corre a Mercadona: el pollo coreano que triunfa por su sabor intenso y su precio imbatible

Los nuevos «platos listos» que se cocinan en minutos han cambiado el pasillo de refrigerados: cada vez se parecen más a una receta de restaurante, pero con etiqueta, bandeja y precio ajustado. En este tipo de productos, hay un punto que no se debería pasar por alto antes de comprar: leer ingredientes y alérgenos, tal como explica la guía oficial de la AESAN sobre alérgenos en el etiquetado.

La última novedad que está generando conversación no triunfa por ser «fitness» ni por prometer milagros. Funciona por otra razón: mezcla un sabor muy reconocible, un formato cómodo y un acabado que mucha gente asocia a la cocina coreana más popular.

El dato clave es el producto y su formato: se llama Pollo Koreano y Mercadona lo vende en bandeja refrigerada con el pollo preparado y un vasito de salsa aparte para añadir al final. La propuesta se mueve alrededor de 380 gramos y un precio que ronda un poco más de 3 euros (en muchas tiendas, alrededor de 3,42 euros), lo que lo coloca como una compra de «prueba» sin mucha planificación.

¿Qué lleva exactamente la bandeja y por qué encaja en una cena entre semana?

La clave del éxito no es que sea sofisticado, sino que resuelve una comida con sensación de plato diferente. El envase suele incluir piezas de pollo empanadas y un recipiente con salsa tipo teriyaki o de inspiración asiática. Esta separación es importante: permite cocinar el pollo para que quede más dorado y añadir la salsa al final para evitar que el empanado se ablande demasiado pronto.

Es, en esencia, un producto pensado para repetir cuando no apetece cocinar desde cero. La idea es simple: proteína ya lista, un golpe de sabor potente y una textura crujiente si se acierta con el método.

¿Por qué la mezcla dulce-salada funciona tan bien?

Equilibrio de sabores : combina notas dulces, saladas y un punto especiado o ligeramente picante.

: combina notas dulces, saladas y un punto especiado o ligeramente picante. Textura : el empanado aporta contraste frente a la salsa.

: el empanado aporta contraste frente a la salsa. Versatilidad: se puede servir con arroz, ensalada, verduras salteadas o incluso en formato bowl.

Cómo se prepara para que no quede blando

En productos de este tipo, el resultado depende menos de «la receta» y más de la técnica. Si se cocina con poco calor o se mezcla la salsa demasiado pronto, el empanado pierde gracia y la experiencia cambia por completo. La preparación más repetida por quienes lo han probado en redes y medios suele pasar por tres opciones: sartén, freidora de aire u horno.

Guía rápida de cocción

Freidora de aire : ideal para mantener el crujiente. Calor alto y tiempo corto, removiendo a mitad de cocción.

: ideal para mantener el crujiente. Calor alto y tiempo corto, removiendo a mitad de cocción. Sartén : funciona si se controla la temperatura y se evita amontonar el pollo para que no se «cueza».

: funciona si se controla la temperatura y se evita amontonar el pollo para que no se «cueza». Horno: útil si se prepara una ración más grande o se quieren cocinar guarniciones al mismo tiempo.

La regla práctica es siempre la misma: primero dora el pollo, después añade la salsa. Si te gusta que la salsa caramelice un poco, el truco es mezclarla al final y dar un golpe breve de calor, sin alargarlo.

En qué fijarse en la etiqueta antes de convertirlo en un habitual

Que un plato «triunfe» no lo convierte en base diaria. En refrigerados preparados, lo decisivo suele estar en dos puntos: sal y aditivos (conservantes, estabilizantes, aromas, espesantes) que ayudan a mantener textura y estabilidad. No es un problema por sí mismo, pero sí una razón para tratarlo como recurso ocasional y no como rutina fija.

Además, si hay alergias o intolerancias, la etiqueta manda. La AESAN recuerda que los alérgenos deben figurar claramente destacados en la lista de ingredientes, y que es necesario revisar el envase incluso aunque el producto se haya comprado otras veces, porque las formulaciones pueden cambiar.

Checklist de compra en 20 segundos

Alérgenos : revisa qué está destacado y si hay advertencias de trazas.

: revisa qué está destacado y si hay advertencias de trazas. Sal : compara con otros preparados similares si sueles controlar el sodio.

: compara con otros preparados similares si sueles controlar el sodio. Porcentaje de pollo : en productos empanados, el equilibrio entre carne y cobertura cambia mucho de una marca a otra.

: en productos empanados, el equilibrio entre carne y cobertura cambia mucho de una marca a otra. Ración real: 380 g pueden ser plato único para una persona o para compartir si hay acompañamiento.

Cómo montarlo para que parezca un plato completo

El formato invita a comerlo tal cual, pero la manera de equilibrarlo es sencilla: añadir volumen y fibra sin complicarse. Esto no convierte el plato en «dieta», pero sí mejora la comida en términos de saciedad y variedad.

Combinaciones que funcionan

Bowl rápido : arroz blanco o integral + verduras salteadas + pollo + salsa al final.

: arroz blanco o integral + verduras salteadas + pollo + salsa al final. Versión ligera : ensalada crujiente (repollo, zanahoria, pepino) + pollo caliente por encima.

: ensalada crujiente (repollo, zanahoria, pepino) + pollo caliente por encima. Salteado completo: mezcla de verduras congeladas al wok + pollo dorado + salsa para terminar.

Si se añade una guarnición, el producto rinde más y se percibe menos «pesado». Además, ayuda a no depender del empanado como único protagonista.

Por qué se ha vuelto viral y qué expectativas conviene ajustar

Este tipo de novedades triunfan cuando tocan tres palancas a la vez: precio de entrada bajo, curiosidad por una cocina de moda y preparación sin esfuerzo. La cocina coreana hace tiempo que está instalada en el imaginario popular gracias a salsas dulces, picantes suaves y empanados finos. Un producto que reproduce esta idea en casa, con un envase listo en minutos, tiene muchas papeletas para circular en redes.

El matiz importante es el de siempre: no es un plato de restaurante ni pretende serlo. Su punto fuerte es ser una solución cómoda que cambia la cena sin obligar a cocinar desde cero. Si se compra con esta expectativa, suele gustar más.

Tabla rápida de pros y contras

Lo que aporta Lo que puede limitar Sabor intenso y diferente Si se mezcla la salsa pronto, pierde el crujiente Listo en pocos minutos No está pensado como base diaria Formato fácil de combinar Conviene vigilar la sal y los ingredientes si se consume a menudo Precio accesible para probar La ración puede quedar corta si no hay guarnición

El Pollo Koreano de Mercadona se ha convertido en conversación precisamente por eso: no es una receta compleja, sino un atajo bien diseñado. Si se cocina para mantener el empanado firme, se añade la salsa al final y se acompaña con arroz o verduras, encaja como un recurso rápido con sabor diferente. La decisión inteligente es la misma que con cualquier preparado refrigerado: disfrutarlo como opción puntual y dejar que la etiqueta marque los límites cuando hay alergias, intolerancias u objetivos nutricionales concretos.