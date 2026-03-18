Carrefour liquida una tele QLED de 55 pulgadas y regala un cupón de casi 60 euros

Si estabas esperando una señal para jubilar tu vieja televisión, aquí la tienes. Carrefour ha decidido dinamitar los precios de la sección de tecnología dejando una Smart TV con tecnología QLED de 55 pulgadas a un precio que parece de liquidación final: 399 euros.

No se trata de un modelo básico. Estamos ante una pantalla que utiliza la tecnología de puntos cuánticos (QLED) para ofrecer colores mucho más vivos y un brillo que ya quisieran modelos que cuestan el doble. Pero atención, que la ganga no termina en el precio. La cadena francesa añade un cupón de casi 60 euros para tu próxima compra, lo que deja el precio real de la tele en una cifra ridícula. (Sí, nosotros también hemos tenido que mirar el precio dos veces).

Esta oferta se enmarca dentro de las promociones de «Ahorra el IVA» o cupones especiales que Carrefour lanza para fidelizar a sus clientes, y como suele pasar con estas oportunidades de Xataka, el stock vuela en cuestión de horas.

Cine en casa: Por qué el QLED cambia las reglas del juego

A diferencia de los paneles LED convencionales, esta televisión de 55 pulgadas ofrece una pureza de color sorprendente. La tecnología QLED es ideal para salones iluminados, ya que evita los reflejos molestos y mantiene el contraste incluso cuando entra luz natural por la ventana. Es la aliada perfecta para tus maratones de series este fin de semana.

Además de la calidad de imagen 4K, este modelo cuenta con todas las funciones inteligentes que necesitas: acceso directo a Netflix, Disney+, YouTube y compatibilidad con asistentes de voz. Su diseño con marcos reducidos hace que encaje perfectamente en cualquier decoración, dando un aspecto mucho más moderno y prémium a tu hogar.

El detalle que nos encanta: La fluidez de su sistema operativo. Olvídate de esperar siglos a que cargue una aplicación; aquí la navegación es rápida e intuitiva, algo que se agradece en el día a día.

El cupón regalo: El «truco» para que te salga casi gratis

Lo que hace que esta oferta de Carrefour sea imbatible es su sistema de ChequeAhorro. Al comprar la televisión por 399 euros, se genera un cupón de unos 59 euros que podrás gastar en tu próxima compra de alimentación, limpieza o lo que necesites. Si descuentas ese dinero que te ahorrarás en el súper, la tele te sale por poco más de 340 euros.

Es la compra inteligente por excelencia: equipas la casa con tecnología de última generación mientras alivias el gasto de la cesta de la compra semanal. Es, literalmente, un regalo doble para tu bolsillo.

Aviso para navegantes: Estas promociones suelen tener una duración muy corta, a veces solo de 48 horas o hasta agotar existencias. Si la ves disponible online, nuestra recomendación es no esperar a mañana.

Veredicto: La mejor Smart TV calidad-precio del 2026

Encontrar un panel QLED de 55 pulgadas por debajo de la barrera de los 400 euros ya es difícil, pero si sumamos la garantía de Carrefour y el cupón de regalo, estamos ante la ganga tecnológica del mes. Es el momento de dar el salto al 4K de verdad sin remordimientos.

Carrefour sigue demostrando que puede competir con los gigantes online ofreciendo ventajas tangibles para el consumidor presencial y digital. Con esta televisión, tu experiencia frente a la pantalla dará un salto de gigante.

¿Te seguirás conformando con tu tele pequeña y lenta o estrenarás cine en el salón este viernes? Nosotros ya estamos imaginando cómo quedará en nuestra pared. ¡Corre que vuelan!