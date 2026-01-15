L’aigua de coco 100 % natural de Mercadona triomfa a TikTok com la beguda refrescant, saludable i baixa en sucres d’aquest estiu

L’aigua de coco 100 % natural de Mercadona s’ha convertit en una autèntica sensació a TikTok, on usuaris la promocionen com una beguda refrescant, saciant i baixa en sucres. En ple estiu, aquest producte ha conquerit a milers que busquen alternatives saludables per controlar la gana i mantenir-se hidratats.
La viralitat no ha estat casual. Una tiktoker anomenada Maria ha compartit la seva experiència assegurant que aquesta beguda “superfresca, sacia molt i et treu les ganes de picar entre hores”. A més, nutricionistes digitals han analitzat la composició de l’aigua de coco de Mercadona, destacant que el seu baix contingut en sucre i la seva riquesa en potassi la fan ideal per a qui busca hidratació saludable.
Per què l’aigua de coco de Mercadona és la beguda de l’estiu?
Aquesta aigua de coco ha sabut conquerir un públic ampli gràcies a la seva combinació de sabor natural i beneficis per a la salut. La seva fama a les xarxes socials, especialment TikTok, ha impulsat les vendes i la conversa al voltant d’un producte que, fins fa poc, era menys conegut.
El fet que no contingui sucres afegits i que aporti només 3 grams de sucre per cada 250 ml la situa com una alternativa lleugera davant d’altres begudes ensucrades o refrescos comercials. El seu poder saciant la converteix en una opció perfecta per a qui vol evitar temptacions entre àpats sense renunciar a alguna cosa refrescant.
@mariaamdr.fit
echaba de menos el agua de coco y la he encontrado por fin en Mercadona 😎🥥♬ sonido original – María
Beneficis nutricionals que la fan especial
L’aigua de coco de Mercadona destaca per ser una font natural de potassi, un mineral essencial que ajuda a mantenir l’equilibri electrolític del cos, especialment en dies calorosos o després d’activitat física lleu.
El seu baix contingut en calories i sucres la fa apta per a persones que volen cuidar la seva alimentació sense perdre sabor. Tanmateix, un nutricionista digital ha advertit que, a causa de la seva baixa quantitat de sodi i hidrats de carboni, no és recomanable com a beguda principal en entrenaments intensos, però sí que resulta útil per a la hidratació en casos com diarrees, on ajuda a reposar líquids i electròlits.
Opinió d’experts i anàlisi real
Segons @nutri.rixi.25, expert en nutrició digital, aquest producte “és ideal per a qui busca alguna cosa natural i poc calòrica”. La seva anàlisi de l’etiqueta revela que, a més del baix contingut de sucre, conté 5 grams d’hidrats per cada 250 ml i no posseeix additius ni sucres afegits, cosa que reforça el seu valor com a beguda saludable.
A més, l’especialista assenyala que, comparat amb altres begudes rehidratants comercials, pot ser una opció millor per a persones amb necessitats específiques, com recuperar electròlits després d’episodis de gastroenteritis.
En què es diferencia d’altres begudes similars?
Comparada amb begudes isotòniques o refrescos industrials, l’aigua de coco de Mercadona té una composició més natural i neta. No conté edulcorants ni conservants artificials, i el seu perfil nutricional és més adequat per a una hidratació equilibrada sense excés de calories.
En contrast amb l’Aquarius o altres begudes ensucrades, l’aigua de coco aporta minerals essencials sense l’afegit d’ingredients que poden perjudicar la salut si es consumeixen en excés.
Preu i on comprar-la
Aquest producte es pot trobar a la secció de begudes naturals o sucs de Mercadona a un preu aproximat de 2,60 euros per ampolla d’1 litre. La seva accessibilitat i el boca-orella a les xarxes socials han estat claus per al seu creixement en popularitat.
Val la pena? La nostra valoració
Si busques una beguda refrescant, natural i baixa en sucres per a aquest estiu, l’aigua de coco de Mercadona és una opció que val la pena provar. La seva capacitat per saciar i aportar electròlits la fa ideal per a qui vol mantenir una dieta saludable sense complicacions.
Tanmateix, no és una beguda adequada per a entrenaments intensos ni per a qui necessiti un aport elevat de sodi i hidrats, per la qual cosa es recomana complementar-la amb altres opcions segons les necessitats personals.
L’aigua de coco que conquista l’estiu: la provaràs tu també?
La popularitat de l’aigua de coco a Mercadona ens convida a reflexionar sobre com les tendències saludables i el consum responsable s’obren pas al dia a dia. Has provat ja aquesta beguda? Quina ha estat la teva experiència?
Comparteix aquest article, comenta la teva opinió o explica’ns la teva beguda favorita per a l’estiu. Volem saber de tu!