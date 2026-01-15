Ikea sorprèn amb l’edició limitada del calaixera de sabates GREJIG a un preu imbatible de 3,99 €

El rebedor de casa sempre té el mateix enemic: les sabates. Arribes cansat, te les treus i allà es queden, formant una muntanya al mig del pas que et fa ensopegar o, pitjor, que arruïna visualment l’entrada de casa teva. És un clàssic del desordre domèstic.
Segurament has vist mil mobles cars per solucionar-ho, però cap és tan efectiu com l’invent que acaba de recuperar IKEA. Estem parlant d’un producte que ja és llegenda a les xarxes socials, un d’aquells articles que apareixen i desapareixen de les prestatgeries com per art de màgia perquè tothom en vol cinc o sis.
La bona notícia? Ha tornat. La mala (o l’urgent)? Ha tornat en una edició limitada que té els dies comptats. (Sí, nosaltres ja n’hem agafat un parell, per si de cas).
El retorn del rei de l’ordre ‘low cost’
Es diu GREJIG, encara que probablement el coneguis com “el sabater de reixeta”. El seu èxit no té cap misteri, però sí molta lògica: és absurdament barat i increïblement útil. Per només 3,99 euros, soluciona un problema que altres marques cobren a preu d’or.
La novetat que ha fet saltar les alarmes dels caçadors de tendències és el color. IKEA s’ha desfet del gris avorrit de sempre per llançar una versió en vermell viu. Un toc de color que converteix una peça purament funcional en un objecte de decoració amb personalitat pròpia.
Per què necessites (literalment) apilar-los
El secret del GREJIG no és només el preu, és la seva capacitat camaleònica. Mesura 58×27 cm, la mida exacta per encabir tres parells de sabates estàndard. Però la màgia passa quan en compres més d’un.
Aquest sabater és apilable. Pots muntar una torre tan alta com vulguis, aprofitant l’espai vertical darrere d’una porta o dins de l’armari. És com jugar al Lego, però guanyant metres quadrats a casa teva.
El detall tècnic: En ser de reixeta metàl·lica, permet que les sabates “respirin”. Res d’olors tancades ni humitat acumulada a la sola. Higiene i ordre en un sol gest.
A més, és plegable. Si demà te’n vas de mudança o necessites guardar-lo, es queda completament pla. Ocupa menys que una carpeta. No necessites tornavís, ni claus Allen, ni paciència. L’obres i ja està.
Més enllà de les sabates: el truc viral
A TikTok, l’ús d’aquest moble ha anat molt més enllà del rebedor. La gent l’està utilitzant per organitzar els pots de la cuina dins dels armaris, per separar la roba dins dels calaixos grans o fins i tot com a escriptori elevador improvisat per al portàtil.
La versatilitat és total. Aquest nou color vermell, a més, el fa perfecte per a habitacions juvenils o per donar un punt “pop” a un bany blanc i avorrit.
Corre, que volen
Aquí ve l’advertència seriosa: quan IKEA posa l’etiqueta de “edició limitada” a un producte de menys de 4 euros, l’estoc dura un sospir. Està disponible ara mateix a la web i a botigues físiques, però la febre pel vermell pot fer que s’esgoti aquest mateix cap de setmana.
És l’oportunitat perfecta per posar ordre a la teva vida per menys del que et costa l’esmorzar. Si veus que queden unitats a la teva botiga més propera, no t’ho pensis. El teu jo del futur (i el teu rebedor ordenat) t’ho agrairan.