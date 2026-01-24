El nou producte que triomfa a Mercadona per 30 cèntims: “Està molt bé” ￼

Ho hem tornat a fer. Estàs recorrent el passadís de novetats de Mercadona, esquivant carrets, i de sobte veus un buit a l’estant. Alguna cosa està passant.
No és una casualitat. Hi ha un nou producte estrella que està trencant l’estoc a tota Espanya i el millor de tot és el seu preu. Parlem de tot just 30 cèntims per unitat.
Sí, has llegit bé. En un context on omplir el cistell de la compra sembla un esport de risc per a la nostra butxaca, trobar un tresor per menys del que costa un xiclet és, senzillament, una victòria.
Però, què té aquest llançament perquè tothom en parli a TikTok i els grups de WhatsApp de mig país treguin fum? (Nosaltres ja l’hem provat i la resposta et sorprendrà).
L’enginyeria darrere de l’èxit dels 30 cèntims
El gegant valencià ha encertat de ple amb la seva marca blanca Hacendado. Es tracta d’un snack dissenyat per al ritme de vida actual: ràpid, còmode i, sobretot, increïblement barat.
Estem davant d’un format individual que permet portar-lo a la bossa, a la motxilla del gimnàs o deixar-lo al calaix de l’oficina per a aquells moments de gana voraç a mig matí.
La clau de la seva viralitat no és només el preu. És la sensació d’estar comprant una cosa premium a un cost ridícul. És aquesta petita dosi de dopamina que ens dóna l’estalvi intel·ligent
Atenció: Tot i que el preu oficial és de 0,30 euros, en algunes plataformes logístiques l’estoc vola abans de les 12 del matí. Si el veus, no t’ho pensis.
És realment saludable o és només màrqueting?
Aquí és on entra en joc l’opinió dels experts. No estem davant del típic producte ultraprocessat carregat de sucres i greixos saturats que solem trobar a la secció de caixes.
Aquest producte ha passat el filtre dels nutricionistes més exigents de les xarxes socials. La seva composició destaca per un equilibri nutricional que pocs snacks d’aquest rang de preu poden oferir.
Parlem d’una aportació calòrica controlada que sacia sense generar aquella pesada “baixada” de sucre posterior. És la solució definitiva per picar entre hores sense arruïnar la dieta ni el pressupost mensual.
L’origen del producte també importa. Mercadona ha tornat a confiar en proveïdors locals per garantir que, malgrat el seu baix cost, la qualitat de la matèria primera no es vegi compromesa.
L’efecte “arrasador” als lineals de Juan Roig
La logística de Mercadona ja està treballant a ple rendiment per reposar aquest imprescindible. Però la realitat és tossuda: la demanda està superant totes les previsions inicials de la marca.
En les últimes 48 hores, les cerques a Google sobre aquest snack han crescut un 300%. Tothom vol saber en quin supermercat del seu barri queda encara alguna unitat disponible.
És el fenomen de la “compra impulsiva racionalitzada”. Compres deu unitats per només 3 euros i sents que has guanyat el joc del consum intel·ligent. (Confessem que nosaltres també vam omplir el cistell ahir).
Què significa això per al consumidor? Bàsicament, que si vas avui al teu Mercadona de confiança i no el trobes, hauràs d’esperar a la reposició de demà a primera hora.
Com treure el màxim profit a la teva compra
No es tracta només d’obrir i menjar. Els usuaris més creatius ja estan compartint maneres d’integrar aquest snack de 30 cèntims en les seves receptes diàries per elevar-les de nivell.
Des de combinar-ho amb iogurt grec fins a utilitzar-ho com a “topping” en amanides gourmet. La versatilitat és un altre dels punts forts que ha impulsat aquest èxit viral sense precedents.
A més, en ser un envàs tan econòmic, permet provar-lo sense por al penediment. És el risc zero fet producte de supermercado.
Truc Pro: Si busques a la zona de refrigerats o a prop de la fleca, a vegades els col·loquen en expositors secundaris per evitar les aglomeracions al passadís central.
L’advertència final: El temps corre
Com passa amb tots els llançaments que es tornen virals, existeix el risc que el preu pateixi ajustos o que el format canviï a causa de l’alta demanda de producció.
La llei de l’oferta i la demanda és implacable. Gaudir d’aquesta ganga de 30 cèntims és una oportunitat que tens ara mateix, però que ningú garanteix que duri tot el mes.
La nostra recomanació és clara: fes una llista, ves amb el mòbil carregat per comparar i busca aquell petit distintiu taronja a l’estant. La teva butxaca te’n donarà les gràcies abans d’arribar a la caixa.
I tu? Ets de les que ja té el seu rebost ple amb aquest nou secret de Hacendado o t’esperaràs que t’ho expliquin quan ja no en quedi ni un?
Demà quan tornis al súper, fixa’t bé en el que porten els altres al carret. Probablement veuràs aquest snack treient el cap entre les bosses. El fenomen ja és imparable.