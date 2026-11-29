La transició cap al cotxe elèctric s’ha convertit en una cursa de fons on Espanya vol ser protagonista. Tot i això, el recent anunci de projectes com la gigafactòria de l’Ebre ha encès totes les alarmes en el sector energètic (i a la nostra butxaca).
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Ricardo Baeza-Yates, expert en IA: «Si preguntes el mateix a ChatGPT, Claude i Gemini i et donen tres respostes distintes, és probable que les tres estiguin equivocades
No parlem d’una fàbrica convencional, sinó d’instal·lacions que funcionen com a autèntics vampirs energètics. ¿Saps realment quanta electricitat devoren per produir una sola bateria?
El dilema dels megavats
Quan pensem en sostenibilitat, imaginem panells solars i parcs eòlics. La realitat tècnica d’aquestes plantes és radicalment diferent. Per fabricar cel·les de liti a escala massiva, es requereix un flux d’energia constant i brutal que no sempre es pot garantir amb renovables de forma immediata.
Experts consultats adverteixen que aquestes plantes operen 24/7 sense descans. Això pressiona la xarxa elèctrica nacional a nivells que no havíem vist abans. (Sí, és possible que el subministrament es tesi més del que imaginem).
El consum d’una gigafactòria equival al d’una ciutat mitjana. Si la xarxa no es reforça, el cost de manteniment es podria traslladar a les tarifes industrials i domèstiques.
Més enllà dels titulars de premsa
El projecte previst a l’Ebre és l’exemple perfecte d’aquest xoc d’interessos. D’una banda, la promesa de centenars de llocs de treball locals que dinamitzen l’economia. De l’altra, la pregunta incòmoda: ¿està el nostre sistema elèctric preparat per alimentar aquest apetit voraç sense que la nostra factura de la llum se’n ressenti?
L’origen del problema resideix en el procés de refinat i assemblatge, que exigeix temperatures extremes. Aquí és on l’eficiència es converteix en l’única moneda de canvi possible. Les empreses estan sota pressió per integrar plantes d’autoconsum massiu, però la tecnologia actual té límits físics clars.
¿Què significa això per al ciutadà?
El que passa en aquestes instal·lacions no es queda allà. Cada nou node de consum massiu obliga les elèctriques a redissenyar la infraestructura de distribució. Això, en el llenguatge dels números, es tradueix en inversions multimilionàries que acaben, directa o indirectament, influint en el cost del megavat per hora.
Som davant una cruïlla tecnològica. Necessitem bateries per al cotxe elèctric, sí, però el cost energètic de produir-les és, ara com ara, un secret a veus que la indústria prefereix no detallar gaire. (Nosaltres, com a usuaris, tenim dret a saber què hi ha darrere l’endoll).
El factor temps és determinant
La competència europea és ferotge. Països com Alemanya o Hongria també competeixen per ser el “hub” de la bateria al continent. La pressa per inaugurar aquestes plantes podria portar a una planificació elèctrica precipitada que pagarem els propers anys.
La veritable pregunta no és si necessitem les gigafactòries, sinó a quin preu energètic estem disposats a comprar-les. La llei d’oferta i demanda al mercat elèctric és implacable i no entén de promeses electorals o desitjos corporatius.
¿És aquest el camí definitiu cap a la mobilitat sostenible o estem canviant un problema per un altre de més gran? La resposta començarà a veure’s quan els primers comptadors industrials comencin a girar a tota velocitat en aquests polígons del futur.
Estarem molt atents a com evoluciona la xarxa. ¿Creus que aquest nivell de consum està justificat per aconseguir la independència del combustible fòssil?