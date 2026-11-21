El mercat laboral està vivint la transformació més agressiva de les últimes dècades i, siguem sincers, no tots estem pujats al mateix vaixell.
Mentre alguns celebren l’arribada de la intel·ligència artificial com la panacea de la productivitat, d’altres estan començant a notar un fred intens a les seves cadires d’oficina.
La dada que ha encès totes les alarmes
Un informe recent publicat per la Cambra de Comerç ha posat sobre la taula una realitat que molts preferirien ignorar: existeix un grup demogràfic que està patint un impacte desproporcionat per l’automatització.
No parlem dels recent graduats ni dels perfils purament tècnics. El focus de la bretxa se centra en les dones de mitjana edat. (Sí, nosaltres també ens hem quedat glaçats en llegir les conclusions de l’estudi).
La tecnologia no distingeix de talent, però sí d’accés a la formació contínua, i és precisament aquí on s’està gestant la veritable desigualtat que posa en risc trajectòries professionals sòlides.
Per què elles estan en el punt de mira?
La resposta curta és la combinació d’obsolescència tècnica i falta de plans de reciclatge professional. Durant anys, hem assumit que l’experiència era l’actiu més valuós de qualsevol professional, però la IA ha canviat les regles del joc de la nit al dia.
Les tasques administratives, la gestió de processos repetitius i gran part de la comunicació corporativa estan sent absorbides per algorismes a una velocitat de vertigen. Si el teu valor afegit es basava en l’execució manual d’aquestes tasques, el risc de desplaçament és real.
El més inquietant és que, a diferència d’altres etapes de canvi industrial, aquesta vegada la transició no ens està donant marge de maniobra. És una cursa contra el rellotge on les eines d’IA generativa són el jutge i el botxí del mercat laboral actual.
La trampa de l’experiència acumulada
Hem de parlar clar: el sistema educatiu i les empreses han fallat estrepitosament a l’hora d’integrar aquest col·lectiu en la nova realitat digital. (Algú va preguntar si necessitàvem un curs d’automatització fa dos anys?).
La Cambra de Comerç subratlla que no és un problema de capacitat, sinó d’oportunitat. Les dones de mitjana edat estan ocupant llocs crítics en sectors que s’estan digitalitzant a marxes forçades, però sense l’acompanyament necessari per liderar aquesta transició des de dins.
Els informes mostren que, a igualtat de càrrec, la bretxa d’adopció de noves tecnologies és significativament més gran en dones que en homes de la mateixa franja d’edat, principalment per la falta de temps a causa de la càrrega de cures que encara recau majoritàriament sobre elles.
És això la fi del camí? Ni de bon tros
Si sents que aquesta notícia et toca de prop, el pitjor que pots fer és paralitzar-te. La tecnologia no és un mur, és un llenguatge que encara podem aprendre a parlar. El primer pas és acceptar que les habilitats que et van portar fins aquí no són les que et mantindran al lloc el 2027.
Estem veient com les professionals que decideixen trencar la barrera i començar a dominar eines de gestió de dades o automatització simple estan veient disparada la seva cotització en el mercat.
És una decisió intel·ligent començar a mirar cap a on es mou el mercat abans que el mercat t’empenti a tu. La pregunta real no és si la intel·ligència artificial et traurà el lloc, sinó què estàs fent avui per dominar-la abans que la teva competència ho faci.
La urgència d’un canvi de rumb
Queden pocs mesos perquè les empreses tanquin els seus plans de formació estratègica per al proper exercici. Si no formes part d’aquesta conversa, estàs deixant el teu futur professional en mans d’un algorisme que no sap res del teu esforç.
No esperis a que sigui l’empresa la que t’ofereixi el canvi. Busca tu l’espai, el curs o l’eina que et faci indispensable. El coneixement és l’única moneda que no es devalua davant l’arribada d’una nova tecnologia.
Què faràs demà mateix per demostrar-li a la màquina que tu segueixes al comandament del procés?