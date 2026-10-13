La “carn intel·ligent” és el nou negoci: una agtech identifica el bestiar capdavanter amb un pèl

Imagines un món on la qualitat de la carn que mengem no és una qüestió de sort, sinó el resultat d’una selecció genètica mil·limètrica? Doncs deixa d’imaginar-ho, perquè una nova revolució agrotecnològica ja està canviant les regles del joc. Estem parlant d’un secret que permet als ramaders identificar, amb un simple pèl, quin animal és el futur del seu negoci.
Aquesta innovació promet transformar completament la indústria ramadera, augmentant la rendibilitat i l’eficiència a nivells que fins ara semblaven ciència-ficció. Però, qui hi ha darrere d’aquesta solució definitiva i com funciona exactament aquest “detector” de bestiar capdavanter que promet fer-nos estalviar milions al sector?
La resposta es diu Bulltrack, una startup genètica llançada el febrer del 2026 amb una inversió inicial de només 5.000 dòlars. Els seus fundadors, un equip familiar amb experiència en tecnologia, ramaderia, genètica i programació, han creat una plataforma que analitza el genoma del bestiar boví a partir d’una mostra de pèl. Aquesta anàlisi, que triga uns dos mesos a estar llesta, permet classificar els animals segons 24 característiques productives clau.
L’origen d’aquesta idea tan viral sorgeix de la necessitat de professionalitzar una selecció de bestiar que, tradicionalment, s’ha fet “a ull”. Abans, els ramaders escollien els seus sementals i reproductors sense un coneixement profund del seu potencial genètic. Ara, Bulltrack els ofereix una radiografia genètica completa, des de la facilitat de part fins a la velocitat de creixement o la qualitat reproductiva, permetent prendre decisions basades en dades concretes i no en suposicions.
Aquest enfocament no només es tradueix en una millora substancial del rendiment per hectàrea, sinó que també optimitza la conversió de l’aliment en carn. Així, un animal amb una genètica superior pot convertir fins a un 40% més de pinso en producte final. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb el poder d’aquest truc genètic). És un avenç imprescindible per a la sostenibilitat i la competitivitat del nostre sector ramader.
La plataforma cobra 49 dòlars per cada animal analitzat, un preu que inclou el laboratori, l’ús de l’aplicació, dues sessions d’assessorament i l’elaboració d’un pla genètic a llarg termini. La informació genòmica es guarda de forma permanent, creant un registre històric que el productor pot consultar i, fins i tot, transferir al comprador si ven l’animal. Aquesta traçabilitat genètica és un secret que pot revaloritzar considerablement el bestiar d’elit.
La intel·ligència genètica al servei de la rendibilitat
El benefici estrella d’aquest sistema és clar: permet als ramaders vendre els animals menys rendibles i adquirir-ne de nous amb millor genètica. Així, de forma progressiva, aconsegueixen ramats més eficients, més productius i, en definitiva, més lucratius. Bulltrack ja va facturar més de 150.000 dòlars en els seus primers mesos d’operació, demostrant que aquest model de “carn intel·ligent” és un negoci en plena expansió.
La nostra investigació demostra que un petit canvi genètic pot tenir un impacte gegantí en la productivitat. No es tracta de tenir més bestiar, sinó de tenir el millor.
Però la visió d’aquesta agtech no s’atura aquí. Ja estan incorporant noves funcionalitats, com un marketplace on els productors poden comparar i ordenar animals segons la seva informació genòmica. A més, col·laboren amb els principals centres d’inseminació animal com Selec Sires (EUA), Semex (Canadà) i la local Ciavt, oferint un rànquing genètic del semen de toros disponibles per optimitzar encara més les decisions de compra.
Aquesta tendència cap a l’agricultura de precisió connecta directament amb la necessitat global d’una producció alimentària més sostenible i eficient. En un context de recursos limitats, l’error de malgastar aliments en animals poc eficients ja no és una opció viable. Bulltrack ofereix una solució tangible a aquest desafiament, assegurant que cada euro invertit en alimentació es tradueixi en el màxim rendiment possible.
Un futur que ja és aquí: expansió i nous reptes
Actualment, Bulltrack ja compta amb més de 50 clients, des de petits productors fins a grans establiments a l’Argentina i l’Uruguai, on treballen amb el frigorífic Las Piedras. La startup s’acosta ja als 5.000 animals analitzats, i el seu objectiu és duplicar la facturació actual en el que queda d’any. És un creixement exponencial que demostra la urgència i la demanda d’aquesta tecnologia.
L’expansió geogràfica és el següent pas lògic, amb els Estats Units com a mercat principal a mitjà termini. Aquest moviment consolidarà Bulltrack com un actor global en la genètica bovina, portant la “carn intel·ligent” a nous horitzons. La rapidesa amb què aquestes innovacions estan arribant al sector ens obliga a estar atents: el nostre model de producció alimentària està canviant més de pressa del que imaginem.
El que va començar com una petita inversió familiar és avui una peça clau per a la millora del sector ramader. Comença a veure’s que el futur de la ramaderia no es troba en l’expansió de camps, sinó en l’optimització genètica dels animals. Qui hauria dit que un simple pèl amagava un potencial tan immens per al nostre estalvi i el de la nostra indústria alimentària?
Tenim davant nostre una prova tangible que la tecnologia pot oferir solucions definitives als reptes més grans, fins i tot en sectors tan tradicionals com la ramaderia. Preparat per al nou negoci de la carn que ja s’està gestant davant dels nostres ulls?