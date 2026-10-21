Científics creen un cilindre amb esferes d’acer que redueix l’impacte dels terratrèmols a edificis

Imagina un cilindre capaç de mantenir dret un edifici quan la terra rugeix sota els seus fonaments, tot això sense una sola connexió elèctrica ni sistemes hidràulics complexos. El que sona a ciència-ficció és, en realitat, l’última gran patent que està revolucionant l’enginyeria sísmica.
Desenvolupat a la Universitat de Sharjah i patentat als Estats Units, aquest dispositiu ha demostrat en proves de laboratori ser capaç de dissipar aproximadament el 14% de l’energia de vibració. No parlem només de terratrèmols; aquest sistema també és eficaç davant de vents forts o l’estrès constant que generen trens i maquinària industrial en les estructures.
La “fricció intel·ligent”: el cor de l’invent
El disseny és sorprenentment senzill però brillant. El dispositiu és un cilindre buit farcit d’esferes d’acer massís. A l’interior, un eix central amb varetes radials —que recorden les branques d’un arbre— s’encarrega de tota la feina bruta.
Quan l’edifici comença a vibrar, aquestes varetes es desplacen entre les esferes d’acer. El resultat? Una fricció intensa i controlada que converteix la perillosa energia del sisme en calor, neutralitzant gran part de l’impacte abans que aquest arribi als pilars principals de l’estructura. És física pura aplicada a la supervivència.
Funcionament passiu: el salvavides contra les apagades
Una de les debilitats més grans dels sistemes de protecció actuals és la seva dependència de l’energia elèctrica. Quan arriba un gran terratrèmol, els talls de llum són inevitables, deixant els edificis indefensos just quan més ho necessiten.
Aquest nou sistema funciona de manera completament passiva. En no requerir electricitat, garanteix una operativitat absoluta fins i tot durant el desastre més devastador. A més, l’equip està dissenyat amb una estructura modular: si alguna peça pateix danys, no fa falta llençar el dispositiu. Es desmunta, es canvia el component afectat i llest per seguir protegint.
Adaptabilitat: protegir el que ja està construït
El que realment marca un abans i un després és la seva facilitat d’instal·lació. A diferència de les solucions tradicionals, que sovint requereixen reformes estructurals costoses i complexes, aquest dispositiu pot integrar-se en edificis ja acabats sense grans obres.
Per al professor Moussa Leblouba, creador de la tecnologia, l’objectiu és democratitzar la seguretat sísmica. En reduir la complexitat tècnica i els costos de manteniment, aquest cilindre d’esferes d’acer es perfila com una solució essencial per a països en desenvolupament, on protegir les infraestructures existents davant de desastres naturals és, sovint, un repte inabastable.
I el millor de tot: després de l’esdeveniment sísmic, el sistema torna automàticament a la seva posició original. Està llest per al següent envit sense necessitat de substitucions urgents, convertint-se en el guardaespatlles silenciós que tota estructura necessita.