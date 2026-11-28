El passat, a vegades, ens llança advertiments des del lloc més inesperat. Aquesta vegada no és un manuscrit perdut, sinó alguna cosa molt més sòlida i aparentment banal: un grapat de maons d’argila fabricats fa més de 3.000 anys.
El que va ocórrer a l’antiga Mesopotàmia mentre Nabucodonosor II ocupava el tron era un fenomen invisible per a l’ull humà, però que ha quedat imprès amb foc. La Terra estava sofrint una transformació en el seu cor que ni els astrònoms més avançats de l’època podien comprendre.
L’empremta del caos en l’argila
Tot es redueix a la física més bàsica i capriciosa. Quan els antics artesans coïen aquests maons en els seus forns, els grans d’òxid de ferro que contenia l’argila es tornaven mal·leables. En refredar-se, aquests grans s’alineaven de forma perfecta amb el camp magnètic del moment. (Sí, bàsicament van convertir cada maó en una brúixola eterna).
Investigadors de l’University College de Londres han analitzat 32 d’aquestes peces, moltes d’elles segellades amb el nom del mateix Nabucodonosor II. El que van trobar va ser una anomalia geomagnètica que, durant segles, ha romàs oculta a plena vista. Un registre físic d’un magnetisme que, en aquell llavors, era fins a una vegada i mitja més intens del que coneixem avui.
A diferència d’altres restes, aquests maons manquen de matèria orgànica. Això significa que, per primera vegada, tenim un mètode infal·lible per datar amb precisió absoluta qualsevol jaciment arqueològic mesopotàmic usant l’arqueomagnetisme com a rellotge.
Per què aquesta troballa posa en alerta la comunitat científica
Podries pensar que això és només una dada curiosa per a historiadors amb molt temps lliure, però la realitat és molt més inquietant. Estudiar aquests maons no és un simple viatge al passat; és la nostra millor eina per entendre el nucli terrestre i com es comporta sota pressió.
Si volem predir com es comportarà el nostre camp magnètic en el futur proper, necessitem entendre aquests pics d’intensitat. La Terra no és un bloc estàtic, i el seu escut magnètic —aquest que ens protegeix de la radiació solar i que permet que visquem tranquils— té els seus propis plans. (I a vegades, els seus propis rampells).
Els maons, recuperats en gran part de temples i palaus, avui descansen en llocs com el museu de Slemani. Han deixat de ser simples restes de construcció per convertir-se en els sensors magnètics més precisos que la humanitat ha recuperat mai de la pols de l’Antiguitat.
La lliçó d’un escut invisible
El camp magnètic funciona com un paraigua invisible contra el vent solar. Saber que aquest escut pot sofrir canvis tan dràstics en períodes de temps que, geològicament parlant, són un parpelleig, ens obliga a mirar a terra i al cel amb una barreja de respecte i precaució.
Estem davant una anomalia que desafia el que crèiem saber sobre l’estabilitat del nostre planeta. Si Nabucodonosor va poder capturar aquest fenomen en un simple maó, qui sap quines altres sorpreses guarda el sòl sota els nostres peus? La ciència està començant a entendre que la inestabilitat és, en realitat, la norma.
És aquesta la peça que ens faltava per predir quan el nostre escut magnètic tornarà a tenir un dels seus girs inesperats? Mentre els científics continuen desxifrant els codis gravats en l’argila, nosaltres només podem mirar a l’horitzó i preguntar-nos què més estem passant per alt.