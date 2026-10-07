Un sacerdot va vendre 12.000 pirañes el 1970 per salvar l’Amazones: la seva insòlita obra és un llegat 55 anys després

A l’Amazones, un dels pulmons verds més vitals del planeta, la vida és una lluita constant. Desafiaments que van des de l’aïllament geogràfic fins a la manca d’infraestructures bàsiques fan que la subsistència sigui un repte diari per a les seves comunitats. Però enmig d’aquest escenari, de vegades sorgeixen herois inesperats amb solucions tan agosarades que voregen la bogeria.
I què passa si us dic que un secret per a la supervivència d’una comunitat amazònica va venir de la mà d’un sacerdot i de… pirañes? Sí, ho heu llegit bé. Una idea tan xocant que només podia ser o una genialitat o un desastre, i que ara, 55 anys després, continua sent un far d’esperança.
El sacerdot i la piraña: un projecte imprescindible
La història comença als anys 70 a la llunyana illa de Marajó, al Brasil. Allà, el sacerdot italià Giovanni Gallo es va trobar al capdavant de la parròquia de Santa Cruz do Arari, en una comunitat completament aïllada i amb una necessitat desesperada d’infraestructures. La visió habitual en aquests casos és esperar ajudes externes, però Gallo tenia una idea que trencava tots els motlles.
La seva solució definitiva? Un model socioeconòmic basat en la venda massiva de… pirañes disseccionades. Imagineu la cara de la gent quan ho va proposar per primera vegada! Però el que va començar com una aposta arriscada es va convertir en un dels projectes més singulars i efectius de la història de la regió.
De vegades, la millor manera de resoldre un problema colossal és mirar els recursos que ningú més valora. Aquí, era un peix que tothom temia.
De la selva a Europa: la revolució de les pirañes
Gallo no només va tenir la idea, sinó que va posar en marxa un pla brillant. Va crear un laboratori al petit poble de Janipapo i va ensenyar als veïns a embalsamar pirañes. Aquests peixos, considerats una plaga o sense valor comercial per als pescadors locals, eren trets de les xarxes i portats al laboratori en lloc de ser descartats.
Era un cicle perfecte: els pescadors de Vila de Jenipapo els capturaven, les dones de la comunitat els preparaven amb habilitat i posteriorment, aquestes pirañes dissecades viatjaven cap a Europa, on es venien com a curiositats exòtiques. Un autèntic truc d’enginyeria social que va generar ingressos impensables per a la regió.
Un llegat que Deté el Temps
Amb els guanys d’aquesta peculiar exportació, la comunitat de Marajó va aconseguir una transformació sense precedents. Es van construir 350 metres de ponts de fusta, un embarcador per facilitar el transport, un cementiri digne i, fins i tot, una pista d’aterratge d’uns 800 metres. Infraestructures que avui dia ens poden semblar bàsiques, però que aleshores van ser una autèntica fita.
El model impulsat per Gallo no només va resoldre problemes immediats, sinó que va establir les bases per al desenvolupament i la prosperitat de la comunitat. Un exemple clar de com l’explotació intel·ligent dels recursos locals, per molt inusuals que siguin, pot ser la clau per al progrés sostenible.
Més enllà de les pirañes: la cultura com a pilar
Però la visió de Gallo no es va limitar només a les pirañes i la infraestructura. Va entendre la importància de la identitat i la cultura. Per això, també va impulsar la creació del Museu del Marajó, inicialment a Santa Cruz do Arari i més tard traslladat a Cachoeira do Arari. Un espai que va reunir peces arqueològiques, objectes de la cultura local i materials aportats pels mateixos habitants.
Aquest museu es va convertir en un altre pilar per a la comunitat, preservant la seva història i oferint un sentit de pertinença que va més enllà dels ponts i les pistes d’aterratge. (Un geni, sens dubte, aquest home). La seva obra, tant material com cultural, va ser un autèntic viral de desenvolupament local.
Una Lliçó d’Urgència per al Present
Avui, en un món que busca constantment solucions creatives als seus problemes, la història del sacerdot Giovanni Gallo ressona amb una força particular. Ens recorda que els grans desafiaments (com la preservació de l’Amazones) sovint requereixen idees no convencionals i una voluntat inquebrantable.
Aquest llegat de fa més de mig segle demostra que, fins i tot des de l’aïllament més absolut, és possible generar un impacte durador. No subestimeu mai el poder d’un pla audaç per canviar el destí d’una comunitat sencera.
I ara, després de descobrir aquest secret ocult, veureu qualsevol desafiament amb una perspectiva diferent, oi? Potser la vostra pròpia “piraña” és just davant dels vostres ulls.