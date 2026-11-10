Un jove de Sòria recupera llavors de tomàquet del 1916 i aconsegueix reviure el sabor d’abans

Entres a la fruiteria, compres uns tomàquets preciosos, vermells i perfectes, i en arribar a casa… res de res. Gust d’aigua, textura de suro i una decepció que ja tenim normalitzada. (Tranquil, no ets tu, és que ens han robat el gust de veritat durant dècades).
Però prepara’t, perquè el que està passant en un racó de Sòria aquest maig de 2026 és, literalment, un viatge en el temps per al teu paladar. No és una campanya de màrqueting; és enginyeria genètica natural i pura resistència agrícola.
Segur que has sentit a parlar de llavors recuperades, però el que fa l’Emilio Medina juga en una altra lliga. Ha aconseguit el que semblava impossible: tornar-nos el Tomàquet de Sòria 1916. Un fòssil vivent que ha sobreviscut a guerres, crisis i a l’oblit absolut en el fons d’un calaix.
En aquest precís instant, els millors restaurants del país estan intentant fer-se amb una caixa d’aquesta relíquia. I no és per postureig. És perquè aquest tomàquet té una cosa que la indústria moderna va sacrificar fa molt de temps per la rendibilitat: l’ànima del gust original.
La llavor que va sobreviure a un segle d’història
Com pot una llavor de fa 110 anys seguir viva? Aquí entra en joc l’enginyeria de la paciència. L’Emilio Medina no va trobar un tresor d’or, va trobar una cosa molt més valuosa per al nostre futur alimentari: un grapat de pepites que contenien el codi genètic del Sòria de 1916.
La història és de pel·lícula. Aquestes llavors van ser custodiades per una família local, passant de generació en generació com un secret d’estat. Mentre el món s’omplia de varietats híbrides dissenyades per aguantar viatges en camió de mil quilòmetres, aquest tomàquet seguia dormint el seu somni etern.
El procés de recuperació ha estat un desafiament tècnic brutal. No n’hi ha prou amb plantar i esperar. Ha calgut recrear les condicions de cultiu de principis del segle XX, respectant els cicles de la terra i, sobretot, protegint la planta de la pol·linització creuada que hauria arruïnat el llinatge pur.
Valido la teva curiositat: sí, el resultat és una fruita que no s’assembla en res al que veus al súper. Són tomàquets irregulars, amb cicatrius, d’un vermell profund i una pell tan fina que gairebé sembla que s’hagi de trencar només de mirar-la. És la imperfecció perfecta.
Un truc de col·lega: si aconsegueixes una unitat d’aquest tomàquet, sota cap concepte el fiquis a la nevera. El fred destrueix els enzims responsables de la seva aroma centenària. Deixa’l a temperatura ambient i menja’l només amb una mica de sal gorda i un fil d’oli verge extra.
A què sap realment el passat?
Aquí és on l’enginyeria dels sentits ens vola el cap. El Tomàquet Sòria 1916 no només sap “millor”; sap diferent. Els anàlisis químics confirmen una concentració de licopè i sucres naturals molt superior a les varietats comercials actuals.
Quan el abrutes, l’explosió és immediata. Hi ha un equilibri perfecte entre acidesa i dolçor que t’obliga a tancar els ulls. És aquella sensació de “menjar de l’àvia” que crèiem perduda per sempre. Estem parlant d’un producte que té memòria gustativa pròpia.
Els xefs amb estrella Michelin ja han etiquetat aquesta troballa com l’Unicorn de l’horta”. No hi ha producció massiva, no hi ha grans superfícies implicades. És una joia exclusiva que només uns pocs afortunats podran provar aquesta temporada abans que s’exhaureixin les existències.
La recuperació de l’Emilio Medina ha posat Sòria al mapa de l’alta gastronomia mundial per un motiu inesperat. Ja no només és terra de torradetes de Santa Teresa i trufa; ara és el santuari del tomàquet definitiu. Aquell que ens recorda que la tecnologia més avançada de vegades és simplement tornar a fer les coses bé.
L’enginyeria del sòl: El secret és a sota
No tot és la llavor. L’èxit d’aquest rescat rau en la combinació amb el terreny sorià. L’altitud i el contrast tèrmic de la zona actuen com un estressor natural que obliga la planta a concentrar tots els seus nutrients i gustos en el fruit per assegurar la seva descendència.
És una lliçó de supervivència vegetal. El Tomàquet de 1916 ha après a defensar-se del clima extrem, desenvolupant una paleta de matisos que un tomàquet cultivat en hivernacle amb clima controlat mai podrà imitar. És la força de la terra concentrada en una peça de fruita.
A més, aquest cultiu s’està realitzant sota estrictes protocols de sostenibilitat. No hi ha pesticides de síntesi ni abonaments químics que alterin el pH del sòl. És un ecosistema circular on la planta i l’entorn treballen en una simbiosi perfecta que es nota en cada mossegada.
Sabies que recuperar aquestes varietats és també una forma de seguretat alimentària? En mantenir la biodiversitat, ens protegim contra plagues que podrien arrasar amb les varietats monocultiu. L’Emilio no només ha salvat un gust, ha salvat un assegurança de vida per a la nostra horta.
Atenció a la lletra petita: a causa de la seva pell extremadament fina i el seu alt contingut en sucs, aquest tomàquet no suporta bé el transport llarg. Si el veus en una botiga lluny del seu origen, desconfia o assegura’t que ha viatjat en condicions de protecció extrema. La seva vida útil és molt curta.
Un mercat que crema: Quant val la nostàlgia?
Com et pots imaginar, el preu d’aquest tomàquet no és el de l’oferta de 2×1. Estem davant d’un objecte de desig. L’esforç humà i tècnic darrere la seva recuperació es tradueix en una etiqueta de preu que reflecteix la seva exclusivitat. Però, sincerament, quin preu li poses a recuperar un record de 1916?
La demanda està desbordada. No només particulars, sinó distribuïdors internacionals de productes gourmet estan trucant a la porta de Sòria. És la febre de l’or vermell. I el millor és que aquest èxit està animant altres agricultors a buscar en els seus baüls llavors oblidades.
L’enginyeria de l’atenció ens diu que això és només el principi. El consumidor ja no vol “més”, vol “millor”. I el Tomàquet Sòria 1916 és la resposta perfecta a aquesta recerca d’autenticitat radical que defineix la nostra època. És el triomf de la veritat sobre el processat.
Si tens l’oportunitat de creuar-te amb un, no ho dubtis. És una inversió en cultura, en història i, sobretot, en el teu propi plaer. No és només menjar; és un tros de patrimoni que ha tornat per dir-nos que les coses bones sempre mereixen una segona oportunitat.
Tancament d’urgència: S’acaba la temporada
El problema de les coses de veritat és que són finites. La finestra de producció d’aquest tomàquet és curta i la quantitat de plantes és limitada. En unes setmanes, el Tomàquet de 1916 tornarà a ser una llegenda fins a l’any que ve. La natura no entén de presses d’Amazon.
Valido la teva decisió: si estàs pensant en buscar-lo, fes-ho ja. No esperis que t’ho expliquin a les xarxes socials quan ja no en quedin. L’urgència del gust és real i el temps corre en contra de la collita.
Avui pots sentir-te un poc més connectat amb la terra gràcies a bojos meravellosos com l’Emilio Medina. Gràcies a ell, el 2026 fa olor i sap un poc més al que mai hauríem d’haver deixat de ser.
Al final, un tomàquet de fa cent anys ens ha recordat que per avançar, de vegades, cal saber mirar molt enrere.
Realment et tornaràs a conformar amb aquell tomàquet de plàstic del súper després de saber que això existeix?