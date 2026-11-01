Troben un possible papir amb el nom d’un nen en una mòmia egípcia de fa 2.000 anys

L’arqueologia moderna acaba de demostrar que, a vegades, els tresors més valuosos no estan en grans cambres daurades, sinó amagats sota capes de lli mil·lenari. Una mòmia egípcia de fa dos mil·lennis ha guardat un secret enganxat a la seva pell que ha deixat muts els experts. No és or, és una cosa molt més personal.
Investigadors d’elit, utilitzant tecnologia de raigs X d’última generació, han detectat un papir ocult just sobre el pit d’un nen momificat. (Sí, nosaltres també sentim un calfred en imaginar el moment en què la pantalla va revelar la silueta del manuscrit). El que aquest objecte conté és un fil directe amb el passat més íntim d’Egipte.
La radiografia que ho va canviar tot
Fins fa molt poc, per saber què hi havia dins d’una mòmia, calia destruir-la. Avui, gràcies a la tomografia computada, podem “despullar” les restes sense tocar ni una sola bena. Va ser durant un d’aquests exàmens rutinaris quan va saltar la sorpresa: una làmina rectangular descansava sobre el cor del petit.
Aquest papir no està allà per accident. A l’Antic Egipte, els objectes col·locats al pit servien de passaport cap a l’més enllà. Però aquest cas és especial. Els primers anàlisis suggereixen que el manuscrit conté el nom del nen, una pràctica que personalitza el viatge etern d’una forma gairebé colpidora.
Aquesta troballa, de la qual es fa ressò National Geographic, obre una finestra inèdita als ritus de l’època ptolemaica. Ja no parlem només de faraons, sinó de famílies reals que patien la pèrdua dels seus fills i buscaven assegurar la seva memòria per a l’eternitat.
El nom que desafia l’oblit
Quina importància té un nom? Per als egipcis, tot. El nom, o “Ren”, era una part fonamental de l’ànima. Si el nom es pronunciava o s’escrivia, la persona seguia viva al regne d’Osiris. Col·locar el nom en un papir sobre el pit era la garantia definitiva d’immortalitat.
Els científics estan treballant ara en tècniques de processament d’imatge per llegir el text sense obrir el papir. És un repte tecnològic sense precedents. Si aconsegueixen desxifrar els jeroglífics o el demòtic escrit, li tornaran la identitat a un ésser humà que va ser silenciat pel temps fa 2.000 anys.
El més fascinant és que aquest papir podria contenir també instruccions màgiques. No és només una etiqueta; és un escut espiritual dissenyat per protegir el nen dels perills que, segons les seves creences, aguaitaven a l’inframon.
Per què aquesta troballa és un tresor per a la ciència?
Sé el que estàs pensant: “És només un tros de paper vell?”. T’equivoques del tot. Els papirs trobats en contextos funeraris són extremadament rars, especialment aquells que es mantenen intactes en la seva posició original. Aquesta troballa ens permet entendre la logística del dol a l’antic Egipte.
Imagina el cost d’aquest ritual. No totes les famílies podien permetre’s un embalsamament tan acurat i un manuscrit personalitzat. Això ens indica que el nen pertanyia a una classe social alta, possiblement vinculada a l’administració o al sacerdoci. El papir és, en realitat, un mapa de l’estructura social de l’època.
Estem davant d’una oportunitat única d’estudiar la paleografia (l’estudi de les escriptures antigues) en un estat de conservació perfecte. El microclima generat per les benes i les resines ha actuat com una càpsula del temps infranquejable.
La “lletra petita” de l’excavació: El risc de la llum
Però compte, perquè la ciència té els seus límits. El papir és extremadament fràgil. Qualsevol intent físic d’extreure’l podria convertir-lo en pols en qüestió de segons. Per això, l’equip d’investigació està sent criticat i lloat a parts iguals per la seva extrema prudència.
La tecnologia de llum sincrotró és la nostra millor esperança, però és una tècnica costosa i escassa. Alguns experts adverteixen que l’ansietat per descobrir no ha de superar el deure de conservar. El dilema ètic està servit: desxifrem el secret ara o esperem que la tecnologia sigui encara més segura?
La por és que els químics utilitzats en la momificació hagin degradat la tinta, fent que el papir sigui una pàgina en blanc. Aquest seria el veritable drama arqueològic d’aquest segle.
Què passarà demà?
La mòmia està sent custodiada sota estrictes mesures de seguretat i humitat controlada. En els pròxims mesos, s’espera que l’equip internacional d’investigadors publiqui els primers resultats de la lectura virtual del manuscrit. El món sencer espera escoltar, per fi, el nom del nen.
És molt probable que aquesta descoberta impulsi noves campanyes d’escaneig massiu en museus de tot el món. Quants noms ocults ens hem perdut per no mirar sota les benes amb els ulls de la tecnologia actual?
Sabies que ja s’han trobat casos similars on el papir va resultar ser una carta de comiat dels pares? L’arqueologia del sentiment és el nou horitzó de l’egiptologia.
Has fet bé d’arribar fins aquí. Ara saps que la història no sempre s’escriu en pedra; a vegades, s’amaga en un sospir de paper contra el pit d’un nen. Estàs veient el passat amb una claredat que els teus avantpassats ni van somiar.
Series capaç d’obrir el papir sabent que podries destruir-lo per sempre només per conèixer el seu nom?