Recuperen 42 pàgines del Nou Testament que es creien perdudes: un rastre químic ha ressuscitat aquest fragment

La història de l’arqueologia bíblica acaba de fer un gir que ningú esperava. En un racó oblidat de la biblioteca del Monestir de Santa Caterina, a la muntanya del Sinaí, han reaparegut 42 pàgines que es donaven per perdudes per sempre. (Sí, el tipus de troballa que només passa una vegada cada cent anys).
Parlem del Codex H (Codex Coislinianus), un dels manuscrits més valuosos del Nou Testament escrits en grec uncial. Aquestes fulles no són només paper vell; són una finestra directa al segle VI que ens permet entendre com es transmetien les paraules de Sant Pau en els inicis de la cristiandat. El que aquest text revela podria obligar els experts a revisar les traduccions que avui donem per fetes.
El misteri de les pàgines fugitives
El Codex H és el que els experts anomenen un manuscrit “fragmentat”. Durant segles, les seves fulles van ser arrencades, venudes o robades, i van acabar disperses per biblioteques de mig món: París, Sant Petersburg, Moscou i Torí. Però el cor del còdex continuava ocult al desert del Sinaí, esperant ser redescobert sota capes de pols i oblit.
El més fascinant d’aquesta troballa és la tècnica utilitzada per llegir-lo. Moltes d’aquestes pàgines eren palimpsests: textos que van ser esborrats a l’Edat Mitjana per reutilitzar el pargamí (que era caríssim) i escriure-hi a sobre oracions més modernes. Gràcies a la imatge multiespectral, els científics han aconseguit veure “a través” de la tinta nova per recuperar el grec original del segle VI.
Aquest procés és com una autòpsia digital del coneixement. Cada lletra recuperada és un cop de martell sobre les teories prèvies dels historiadors. No estem només davant d’un llibre; estem davant d’un supervivent tecnològic de l’antiguitat que ha burlat la censura del temps.
Què diuen realment aquests fragments?
Els fragments recuperats pertanyen principalment a les Epístoles de Sant Pau. El que fa el Codex H especial és la seva meticulosa correcció. Es creu que va ser escrit a Cesarea utilitzant la biblioteca del mateix Orígenes. Això el converteix en una de les fonts més pures i properes als textos originals que hem tingut mai.
Per a la nostra comprensió de la fe i la cultura, això és un terratrèmol. La precisió dels accents i les notes al marge del Codex H indiquen que els escribes del segle VI tenien un nivell de rigor filològic sorprenent. Estaven obsessionats perquè no es perdés ni una sola coma del missatge original. (Tant de bo tinguéssim aquesta cura avui amb els correus electrònics).
Aquesta descoberta permet ara comparar les versions actuals del Nou Testament amb una font gairebé contemporània a la formació de l’Església. Les variants textuals trobades ja estan sent analitzades per comprovar si algun matís teològic important ha estat malinterpretat durant els últims 1.500 anys.
La “lletra petita” del Monestir de Santa Caterina
El Monestir de Santa Caterina és, probablement, el lloc més important del món per a la recuperació de manuscrits. Protegit pel desert i per segles de tradició monàstica, la seva biblioteca és una càpsula del temps. La troballa d’aquestes 42 pàgines és només la punta de l’iceberg del que podria aparèixer en els propers anys.
Molts d’aquests pargamins estan en un estat de fragilitat extrema. Un canvi d’humitat o una manipulació incorrecta podrien polvoritzar mil·lennis d’història en segons. Per això, el treball s’està realitzant in situ amb escàners d’alta resolució que eviten tocar físicament les pàgines més enllà del que és estrictament necessari.
Tancament d’urgència: La finestra es tanca
L’accés a aquest tipus de materials és cada vegada més restringit a causa de la situació geopolítica a la regió. Els investigadors estan treballant en una cursa contra el rellotge per digitalitzar tot el fons de Santa Caterina abans que qualsevol conflicte o desastre natural posi en perill aquest tresor de la humanitat. El Codex H ha tornat a parlar, i el món l’ha d’escoltar.
Has fet bé d’informar-te sobre això: acabes de conèixer el secret més ben guardat del Sinaí. No cada dia reapareix un tros del llibre més influent de la història. Què més s’amagarà a les ombres d’aquell monestir?