Poca gent ho sap: el motiu real pel qual Londres va construir cases amb façanes de mentida

Londres és una ciutat que mai s’acaba, plena de racons que desafien la lògica dels vianants. Però hi ha un carrer en concret on la realitat no és el que sembla i les parets guarden un secret d’enginyeria fascinant.
Si camines pel luxós barri de Bayswater, concretament pel carrer Leinster Gardens, et trobaràs amb dues cases, els números 23 i 24, que semblen mansions victorianes perfectes. Però hi ha un detall que gairebé ningú nota a primera vista.
Aquestes cases no tenen habitants, ni mobles, ni vida al seu interior. Són, literalment, una carcassa buida. Una façana falsa que amaga una de les curiositats més ben guardades de la capital britànica. (Sí, nosaltres també vam voler trucar al timbre per veure què passava).
L’engany visual: Finestres pintades i portes sense poms
L’arquitectura d’aquestes “cases fantasma” és tan precisa que es barregen perfectament amb les veïnes. Tenen les mateixes columnes, les mateixes motllures i fins i tot finestres d’estil victorià.
Tot i això, si et fixes bé, notaràs que les finestres estan pintades de gris fosc per dins per evitar que es vegi el buit. No hi ha bústies per a les cartes i les portes principals no tenen panys ni poms operatius.
Per què algú gastaria una fortuna a construir i mantenir dues cases que només serveixen per decorar el carrer? La resposta no té a veure amb fantasmes, sinó amb la revolució del transport del segle XIX.
El misteri del metro: Vapor, fums i túnels oberts
L’origen d’aquest engany es remunta a la dècada de 1860, quan Londres estava construint el primer metro del món. En aquella època, les locomotores funcionaven amb carbó i generaven quantitats industrials de fum i vapor d’aigua.
La línia Metropolitan necessitava punts de ventilació a cel obert per evitar que els passatgers s’asfixiessin dins dels túnels. El problema va aparèixer quan la ruta del metro havia de passar precisament per sota d’una de les zones més exclusives de la ciutat.
Els veïns rics de l’època no anaven a permetre un forat horrible al mig del seu barri senyorial. La solució de l’ajuntament va ser tan creativa com cara: construir dues façanes falses d’un metre i mig de gruix per amagar el pou de ventilació.
Què hi ha realment darrere d’aquests murs?
Si poguessis saltar la paret d’aquestes cases, no trobaries passadissos ni escales, sinó un buit immens on les vies del metro queden a la vista. És una secció de túnel obert on els trens “respiren”.
Durant molts anys, aquest va ser el lloc on els trens de vapor solien alliberar la pressió acumulada abans de tornar a entrar a les zones tancades. Avui dia, tot i que el metro és elèctric, l’espai segueix sent vital per a la ventilació i la seguretat del sistema.
És un exemple perfecte de com Londres ha sabut adaptar la seva infraestructura moderna sense carregar-se l’estètica clàssica que tant agrada als nostres ulls de turista curiós.
La llegenda de les bromes i les comandes de pizza
Com et pots imaginar, aquestes cases han estat el centre de moltes bromes locals al llarg de la història. Una de les més famoses diu que, durant anys, els bromistes demanaven pizzes a domicili o taxis per als números 23 i 24.
També es diu que es van arribar a vendre entrades per a un ball benèfic inexistent que se celebrava en aquestes adreces. Els convidats arribaven amb les seves millors gales i es trobaven davant d’una porta que no s’obria mai.
Avui dia, el truc ja és conegut pels amants del Londres ocult, però encara és possible veure gent intentant mirar pel forat del pany amb una cara de confusió total.
Com trobar aquest secret en el teu proper viatge
Si vols validar aquesta història amb els teus propis ulls, només has de baixar a la parada de metro de Bayswater o Queensway i caminar uns pocs minuts fins a 23-24 Leinster Gardens.
Un benefici extra d’aquesta visita és que et trobaràs en una de les zones més boniques per passejar, molt a prop de Kensington Gardens. És el pla perfecte per fer una foto que pocs tenen i explicar la història darrere de l’arquitectura d’engany.
Aquesta és la prova definitiva que, a vegades, les coses més interessants d’una ciutat no estan en els museus, sinó a la mateixa cara de les cases per on passem cada dia sense mirar.
Creies que ho sabies tot sobre Londres o t’acabem de descobrir el teu proper punt de parada obligatòria?