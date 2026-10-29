Màxima expectació a Egipte: troben una entrada secreta a les piràmides de Gizeh que ningú esperava

Creies que ja ho sabíem tot sobre les piràmides? Prepara’t per al·lucinar. El que acaba de passar a la meseta de Gizeh ha deixat els arqueòlegs amb la cara desencaixada.
No és una teoria de la conspiració ni el guió d’una pel·lícula de mòmies. És una realitat física detectada per tecnologia punta: han trobat una entrada secreta a la Gran Piràmide.
Portava milers d’anys allà, davant de tothom, però era totalment invisible a l’ull humà. (Jo encara no entenc com els antics egipcis van ser capaços de camuflar-ho tan bé).
L’anunci ha generat una onada d’estupefacció internacional. I no n’hi ha per a menys, perquè aquest accés podria ser la clau per resoldre el misteri més gran de la humanitat.
La tecnologia que ha traspassat la pedra
El descobriment no s’ha fet amb pics ni pales. Els científics han utilitzat una tècnica anomenada radiografia de muons, que permet veure a través de la roca com si fos una radiografia mèdica.
Aquesta tecnologia ha revelat un passadís de gairebé nou metres de llargada situat just a sobre de l’entrada principal que tots coneixem. És un túnel del temps real.
Els experts del projecte ScanPyramids s’han quedat muts en veure les imatges. La precisió del buit indica que no és un accident estructural, sinó una construcció deliberada.
Per què algú voldria amagar un passadís exactament en aquest punt? La resposta curta és que, probablement, protegeix alguna cosa que encara no hem vist.
Has de saber que la Gran Piràmide és l’única de les set meravelles del món antic que queda dempeus, i sembla que encara no ens ha explicat tots els seus secrets.
Què s’amaga darrere de la porta?
La gran pregunta que tothom es fa ara és: on condueix aquest passadís? Els arqueòlegs més top creuen que podria ser l’accés a la cambra funerària real de Kheops.
Fins ara, les cambres que hem visitat podrien ser només distraccions per als saquejadors de tombes. Aquest nou conducte canvia completament el mapa que teníem de l’interior.
El govern egipci ja està blindant la zona. Saben que tenen entre mans el descobriment del segle i no volen que cap detall se’ls escapi de les mans.
Aquest tipus de troballes són les que fan que la nostra història hagi de ser reescrita de dalt a baix. És arqueologia en estat pur.
Jo em pregunto quina cara devien posar els operaris en veure per primera vegada la cavitat a través de l’endoscopi. Segurament va ser el moment més intens de les seves carreres.
L’impacte en el nostre present
Més enllà del misteri, això té un impacte brutal en el turisme i en la ciència aplicada. Estem utilitzant física de partícules per entendre civilitzacions de fa 4.500 anys.
Si et mola la història, has d’estar molt atent a les pròximes setmanes. S’estan preparant robots encara més petits per explorar el passadís sense moure ni una sola pedra.
La conservació és la prioritat absoluta. No podem fer malbé el passat per culpa de la nostra curiositat, però és gairebé impossible no voler entrar-hi corrents.
Com a consell de col·lega, si t’agrada investigar sobre aquests temes, no et creguis tot el que llegeixis a les xarxes. La informació oficial vindrà amb dades tècniques molt dures.
És increïble pensar que, amb tot el que hem avançat, uns blocs de pedra gegantins encara ens tinguin tan ben enganyats. Els egipcis eren uns genis de l’enginyeria.
Jo seguiré rastrejant cada novetat que surti del Caire per explicar-te què hi ha al final d’aquest túnel. Perquè això podria canviar-ho tot el que sabem sobre la mort i el poder antic.
Al final, les piràmides ens recorden que som petits davant del temps. No trobes que és apassionant viure un descobriment així en directe?