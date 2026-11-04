L’enigma dels senyals de trànsit: com han arribat rètols de Barcelona i València fins a un poble d’Anglaterra?

Imagina que vas conduint per la campanya anglesa, entre turons verds i cabines vermelles, i de sobte et trobes amb un senyal de “Barcelona” o “València”.
No és un miratge ni una broma de mal gust d’un turista nostàlgic de la paella i el sol.
És la realitat que ha deixat en xoc els veïns d’un petit poble de la Gran Bretanya, situat a més de 1.100 quilòmetres de la frontera espanyola.
De cop i volta, senyals oficials de trànsit que haurien d’estar a les nostres carreteres han aparegut clavats al terra britànic.
Com han arribat fins allà? Ni la DGT ni les autoritats locals tenen una resposta clara, i el misteri ja s’ha tornat absolutament viral.
Aquest enigma no només és una curiositat geogràfica, sinó un autèntic trencaclosques logístic que desafia qualsevol explicació lògica.
L’estrany fenomen dels senyals viatgers
La descoberta es va produir fa només unes hores, quan els residents d’una zona rural anglesa van notar que el seu paisatge habitual havia canviat.
En lloc dels indicadors britànics estàndard, van aparèixer panells amb la tipografia i els colors homologats per la DGT a Espanya.
Aquests senyals indiquen distàncies i direccions cap a ciutats mediterrànies, com si existís un túnel espai-temporal directe des de la Diagonal de Barcelona.
L’impacte visual és tan gran que molts conductors s’aturen a fer-se fotos, pensant que es tracta d’una campanya publicitària d’incògnit.
Però la lletra petita indica que els materials són reals, pesants i amb els segells de fabricació oficials que s’usen al nostre país.
S’ha descartat inicialment que sigui un error de transport, ja que el cost de moure aquestes infraestructures és realment prohibitiu.
Cal tenir en compte que cada senyal té un número de sèrie i un inventari estricte; el fet que apareguin en un altre país suggereix una bretxa de seguretat important.
Per què això ha posat en alerta les autoritats?
Podries pensar que és una anècdota divertida, però per a la seguretat viària és un tema molt seriós.
Alguns experts apunten a una possible acció d’un grup d’artistes urbans, mentre que d’altres parlen d’un mercat negre de mobiliari urbà.
Però el més inquietant és la precisió amb la qual han estat col·locats, respectant les normatives d’alçada angleses però amb contingut espanyol.
Aquest fet afecta directament la teva butxaca, ja que reposar aquest tipus de senyalització a casa nostra costa milers d’euros als contribuents.
I mentre els britànics miren els senyals amb una barreja de confusió i admiració, aquí estem intentant rastrejar el camí d’aquests panells.
La teoria del “glitch” en la logística europea
S’està investigant si una empresa de manteniment amb contractes en ambdós països va cometre l’error de la dècada.
És possible que un camió carregat amb destí a l’AP-7 acabés creuant el Canal de la Mànega per una errada del GPS? (Sembla increïble, però coses més estranyes han passat).
Tot i això, la hipòtesi que guanya força és la d’un robatori planificat per generar aquest impacte visual i mediàtic.
L’estil de la col·locació suggereix que qui ho va fer coneixia perfectament el terreny i sabia on causaria més enrenou.
Actualment, aquests senyals s’han convertit en un punt de pelegrinatge per a curiosos que volen sentir-se una mica més a prop d’Espanya.
Però recorda que el temps s’acaba: les autoritats angleses ja han anunciat que els senyals seran retirats per no confondre els conductors locals.
La pregunta que tothom es fa és: quina serà la pròxima ciutat a aparèixer en un lloc on no li toca?
T’imagines sortir de casa teva a València i trobar-te un senyal que apunta cap a Londres o Manchester?
Estigues atent a la carretera, perquè sembla que els senyals han decidit que les fronteres ja no existeixen per a ells.
Al final, potser només és una prova més que el món és molt més petit (i estrany) del que ens pensem.