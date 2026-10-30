L’arma secreta de Pompeia: confirmen que la llegendària “ametralladora” romana va existir de debò

Sempre hem vist les legions romanes com un exèrcit d’espases i escuts, però la tecnologia militar de l’Imperi era molt més avançada (i aterridora) del que ens explicaven a l’escola. Unes recents excavacions a Pompeia han tret a la llum les restes d’una màquina que fins ara molts historiadors consideraven un simple mite o una exageració dels textos antics: la polybola, una autèntica “ametralladora” de fusta i torsió. (Sí, els romans ja sabien què era el foc automàtic segles abans de la pólvora).
Aquest giny, descrit originalment per l’enginyer Filó de Bizanci, funcionava com una ballesta de repetició. Mitjançant un sistema de cadenes i engranatges, la màquina podia carregar i disparar fletxes de forma consecutiva sense que l’operari hagués de col·locar-les manualment una per una. Trobar evidències físiques d’aquesta tecnologia bèl·lica a la zona de Pompeia confirma que no era un prototip teòric, sinó una arma operativa.
L’enginyeria de la por: Com funcionava?
El secret de la polybola residia en el seu carregador superior i en un mecanisme de leva que tensava la corda i soltava el projectil en un sol moviment circular. Aquesta capacitat de llançar ràfegues permetia a l’exèrcit romà mantenir una pressió constant sobre l’enemic, convertint-se en l’estalvi logístic definitiu: menys homes per generar el mateix volum de foc que tota una centúria d’arquers.
A diferència de les catapultes convencionals, que requerien temps de recàrrega i càlcul, l’ametralladora antiga estava dissenyada per a la saturació del camp de batalla. Les restes trobades sota la cendra del volcà conserven part dels mecanismes de bronze, la qual cosa ha permès als arqueòlegs reconstruir amb precisió el seu funcionament. És la prova que el setge de les ciutats era un procés altament industrialitzat.
Dada clau: La polybola podia disparar fins a cinc vegades més ràpid que una ballesta estàndard de l’època, convertint qualsevol posició defensiva en una zona de perill mortal en qüestió de segons.
Pompeia: Més que una ciutat residencial
La troballa en un context civil com el de Pompeia suggereix que aquestes màquines podrien haver estat part de la guarnició defensiva o que es trobaven en procés de transport cap a algun front de guerra. Aquest descobriment és el complement imprescindible per entendre la supremacia militar romana: no només era qüestió de disciplina i disciplina, sinó d’una superioritat tecnològica aclaparadora.
Consell d’or: Quan visiteu les ruïnes, fixeu-vos en els espais que semblen magatzems militars. La història de Pompeia no només ens parla de vida quotidiana, sinó també de com l’Imperi protegia els seus actius més valuosos amb la tecnologia més puntera del moment.
Un llegat de fusta i bronze
Invertir en el coneixement de l’artilleria antiga ens ajuda a desmitificar el passat. L’anomenada “ametralladora de Pompeia” és un recordatori que la ment humana sempre ha buscat l’eficiència en el conflicte. Veure aquests engranatges 2.000 anys després ens fa qüestionar quantes altres invencions “modernes” tenen realment la seva arrel en el món clàssic.
Sabies que les cadenes utilitzades en la polybola són un dels primers exemples documentats d’ús de transmissió per cadena de la història? Leonardo da Vinci no va ser el primer a imaginar-les, els romans ja les feien servir per disparar.
Demà, quan pensis en el passat, ja no imaginaràs només túniques i sandàlies. Recordaràs el so metàl·lic d’una ràfega de fletxes defensant les muralles de l’Imperi. Estàs preparada per veure la història amb una mirada molt més tecnològica?