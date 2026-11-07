L’arbre més alt de Catalunya: un prodigi de la natura a Girona que equival a un bloc de 18 plantes

Passejar pel bosc i sentir-se petit és habitual, però el que han descobert a les comarques de Girona porta aquesta sensació a un nivell totalment fora de l’escala. No és una llegenda ni una exageració de senderista: el nou gegant de Catalunya ja té nom i cognoms.
Fins ara, molts d’aquests exemplars havien passat desapercebuts, camuflats entre la densa vegetació de la zona. Però gràcies a l’aplicació d’un nou mètode científic de mesurament de precisió, la sorpresa ha estat monumental. Estem davant de l’arbre més alt mai registrat a la província.
Es tracta d’un exemplar de plàtan d’ombra que ha decidit tocar el cel. Les xifres oficials fan vertigen: la seva copa s’eleva fins a una alçada equivalent a un edifici de 18 pisos. Una estructura viva que ha crescut aliena al soroll del món modern fins avui.
L’enginyeria invisible del gegant de Girona
Com pot un arbre arribar a aquestes dimensions sense caure? La resposta es troba en la combinació perfecta d’un sòl ric, aigua constant i una genètica privilegiada que li ha permès guanyar la carrera per la llum contra els seus veïns.
(Sí, és gairebé el doble del que mesura un pi adult estàndard). Aquest colós no només destaca per la seva alçada, sinó per un tronc robust que serveix d’ancoratge per a una infraestructura de branques que suporten tones de pes. És, en essència, una obra mestra de la bioarquitectura natural.
Els experts que han realitzat la troballa expliquen que l’arbre ha trobat un “microclima refugi” on el vent no el castiga amb prou força per tombar-lo, permetent-li estirar-se cap amunt de forma absolutament inusual a la nostra geografia.
L’ús de tecnologia LIDAR i escàners làser d’última generació ha permès confirmar que no hi ha cap error en la lectura. La seva punta es troba exactament on els científics deien que era impossible que arribés un arbre de la seva espècie en aquesta latitud.
Un reclam per al turisme de natura responsable
Aquesta troballa ha posat Girona al mapa de la botànica d’elit. No és només un arbre bonic; és un monument viu que atraurà l’atenció de naturalistes de tot Europa. Però compte, perquè la seva ubicació exacta es manté amb certa reserva per evitar massificacions que puguin danyar les seves arrels.
La salut del gegant és excel·lent. Malgrat la seva edat avançada, el plàtan continua creixent uns quants centímetres cada any. És un supervivent de les sequeres i dels canvis climàtics que ha patit Catalunya en les darreres dècades, demostrant una resiliència que ha deixat bocabadats els biòlegs.
Aquest descobriment ens recorda que, fins i tot en l’era dels satèl·lits i els drons, la natura encara ens guarda secrets que ens poden humiliar per la seva grandesa. No cal anar a les Sequoies de Califòrnia per veure gratacels de fusta i fulles.
La conservació d’aquest exemplar és ara una prioritat absoluta per a les autoritats locals. Protegir el seu entorn immediat és clau perquè aquest colós pugui seguir sent el rei indiscutible del bosc durant un segle més.
El futur dels nostres boscos
Aquest arbre és la prova vivent que, si deixem espai i temps a la natura, ella és capaç de crear estructures que superen qualsevol somni humà. El “plàtan de divuit pisos” s’ha convertit en un símbol de l’esperança verda en un moment on els boscos pateixen més que mai.
A més de la seva alçada, aquest arbre actua com un ecosistema sencer. A les seves branques més altes s’hi han detectat nius d’espècies que normalment no baixen a nivells inferiors, creant una bombolla de biodiversitat a 50 metres sobre el terra.
És curiós pensar que mentre nosaltres construïm torres de formigó amb l’última tecnologia, aquest arbre ha aixecat la seva pròpia torre de cel·lulosa i aigua sense fer soroll i de manera totalment sostenible.
La propera vegada que vagis per la muntanya a Girona, mira cap amunt. Potser estàs caminant sota l’ombra d’un gegant que porta segles mirant-nos des de dalt, esperant que algú, finalment, s’adonés de la seva existència.
Quants altres monstres verds com aquest s’amaguen encara als nostres boscos sense que ningú els hagi mesurat?